名家分享~楊斯棓》林家祖孫安葬前一個月，國民黨地方官還在凌遲林義雄

1980年的2月28日林宅血案發生後，林母與林義雄的一對雙胞胎，遲至近五年後，始能安葬。但就連這一次下葬，國民黨的地方官也一再刁難。

◎ 楊斯棓

2011年，筆者參與慈林青年營，看見眾多慈林之友回娘家敘舊。（取自貼文）

上面這張照片是我在2011拍攝。回頭看，何其珍貴。當時不甚愛運動的我，聚餐前還先陪大家爬山（沒有爬很久），下山看到一攤柳橙汁，同行的慈林之友昭寧請我喝一杯（或是我請她），我們各喝了一口，同一秒發出「哈---」（很滿足）的聲音，相視而笑，記憶猶新，那是參加過同一屆慈林青年營的美好友誼。

2001年慈林基金會的活動，筆者（右）與林義雄合影。（取自貼文）

而這張大約是2001年我參加慈林基金會的活動，與林先生合影。

請繼續往下閱讀...

慈林基金會紀念林家子孫的紀念文集。（取自貼文）

這張是慈林紀念林家子孫的紀念文集，捐款兩千元，基金會會寄贈一本，過年期間，多位友人響應我的呼籲也捐款索書一讀，我很感動，現任董事長陳宛郁也來訊謝謝我。

筆者2025年捐款慈林基金會的收據。（取自貼文）

這張則是我2025年對於慈林基金會的小小心意，慈林的政治家研修班在我心目中最接近松下政經塾，都是創辦人捐身家，替社會育才。

連國安局的檔案都對慈林的成立知之甚詳，知道它是林家捐土地、林家捐出上千萬以及外界捐款所成立。

第一次去慈林應該就是2001年，我算稍微知道「那件事」了，因為1994已經開始大量看前衛出版社出版的各種台灣文史、傳記回憶錄。

每次只能多理解「那件事」一些些，因為映入眼簾的資訊超過一個程度，一個正常人的腦袋、眼睛、心靈已「過載」，無法再吸收。

今年（2026）主持人陳信聰訪監委田秋堇的影片，直逼百萬人瀏覽，我真希望繼續累積，上看千萬人、兩千萬人。

監察委員田秋堇講述46年前第一個發現林宅血案的心情故事。（取自YouTube@我想問的是...）

林先生1977年省議員（七萬多票的民意）的身份，並沒有成為他的保護傘，反而成了當時威權國民黨更想剷除的對象。

他省議員當了兩年左右，國民黨藉故整肅，林先生成了「美麗島八君子」。

林先生被關時，林母跟林先生的二女、三女（雙胞胎）在1980年的2月28日被殺害。雙胞胎皆是一刀斃命，林母中了十三刀。（其他細節前文提過，在此略提）

很多人或許聽過，這段期間（1980年的三月到五月之間），林先生曾交保，欲尋找墓地，但往往才商討好墓地，墓地主人馬上被情治單位刁難，而且兩個月後，林先生又被關起來，理由是這些夭壽骨胡亂指控林先生「遊山玩水，不認真辦喪事」。

林家受害者三人，遲至近五年後，始能安葬。

但就連這一次下葬，國民黨的地方官也一再刁難。

這個時間點在1984年12月3日。（當年8月15日，林先生獲假釋）

這時林先生已經擇定在頭城的墓地（由我手上資料前後文回推，這次沒有墓地販售過程被干擾的問題，已經買到墓地），但頭城鎮公所非常不友善，頭城鎮公所表示將依照墳墓設置管理辦法第七條規定如何如何，頭城鎮公所還很故意，拉縣長下水，說縣長以前指示「山坡地不准濫墾、濫葬」，林先生也僅表示「取締我已擇定的墓地，對此我深不以為然」。

林先生說：「這塊墓地，是我看過許多地方，千挑萬選中意買下的私人地，在上面蓋建墳墓，並不會影響景觀，也不會破壞水土保持，如果鎮公所將『雞毛當令箭』堅持取締，我也沒辦法。」

林家受害者三人，遲至近五年後才能安葬。林義雄好不容易擇定頭城的墓地，但當時頭城鎮的國民黨官員，仍百般刁難他。（資料照）

當時的頭城鎮公所的秘書叫陳圳城，當時的頭城鎮長叫莊錫財。

素孚人望的縣長說：「在私人地上建造墳墓，只要做好水土保持工作，並依規定辦理，主管機關是無權干涉。」

也還好，當時的縣長是陳定南。

近年監委田秋堇受國史館訪問曾說：「若沒有林宅血案，（人品高潔、經商成功的）陳定南根本不會從政」

1981年11月14日，首度踏入政壇，就問鼎百里侯的陳定南，在一片驚呼聲中，順利以過半選票90,389（51.52%）當選宜蘭縣長。

1985年1月1日，林家祖孫順利安葬。

1985年11月16日，無黨籍的縣長陳定南尋求連任，獲得140,923票 （69.98%）。

2010年，王永慶（左）與陳定南（右）為了六輕應否到宜蘭設置，兩人在華視新聞廣場辯論，留下珍貴的歷史鏡頭。（陳定南教育基金會提供）

（作者為退休醫師、《要有一個人》作者）

本文經授權轉載自楊斯棓臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法