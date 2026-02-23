自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~楊斯棓》林家祖孫安葬前一個月，國民黨地方官還在凌遲林義雄

1980年的2月28日林宅血案發生後，林母與林義雄的一對雙胞胎，遲至近五年後，始能安葬。但就連這一次下葬，國民黨的地方官也一再刁難。
名家分享

名家分享

2026/02/23 12:30

◎ 楊斯棓

2011年，筆者參與慈林青年營，看見眾多慈林之友回娘家敘舊。（取自貼文）2011年，筆者參與慈林青年營，看見眾多慈林之友回娘家敘舊。（取自貼文）

上面這張照片是我在2011拍攝。回頭看，何其珍貴。當時不甚愛運動的我，聚餐前還先陪大家爬山（沒有爬很久），下山看到一攤柳橙汁，同行的慈林之友昭寧請我喝一杯（或是我請她），我們各喝了一口，同一秒發出「哈---」（很滿足）的聲音，相視而笑，記憶猶新，那是參加過同一屆慈林青年營的美好友誼

2001年慈林基金會的活動，筆者（右）與林義雄合影。（取自貼文）2001年慈林基金會的活動，筆者（右）與林義雄合影。（取自貼文）

而這張大約是2001年我參加慈林基金會的活動，與林先生合影。

慈林基金會紀念林家子孫的紀念文集。（取自貼文）慈林基金會紀念林家子孫的紀念文集。（取自貼文）

這張是慈林紀念林家子孫的紀念文集，捐款兩千元，基金會會寄贈一本，過年期間，多位友人響應我的呼籲也捐款索書一讀，我很感動，現任董事長陳宛郁也來訊謝謝我。

筆者2025年捐款慈林基金會的收據。（取自貼文）筆者2025年捐款慈林基金會的收據。（取自貼文）

這張則是我2025年對於慈林基金會的小小心意，慈林的政治家研修班在我心目中最接近松下政經塾，都是創辦人捐身家，替社會育才。

連國安局的檔案都對慈林的成立知之甚詳，知道它是林家捐土地、林家捐出上千萬以及外界捐款所成立。

第一次去慈林應該就是2001年，我算稍微知道「那件事」了，因為1994已經開始大量看前衛出版社出版的各種台灣文史、傳記回憶錄。

每次只能多理解「那件事」一些些，因為映入眼簾的資訊超過一個程度，一個正常人的腦袋、眼睛、心靈已「過載」，無法再吸收

今年（2026）主持人陳信聰訪監委田秋堇的影片，直逼百萬人瀏覽，我真希望繼續累積，上看千萬人、兩千萬人。

監察委員田秋堇講述46年前第一個發現林宅血案的心情故事。（取自YouTube@我想問的是...）監察委員田秋堇講述46年前第一個發現林宅血案的心情故事。（取自YouTube@我想問的是...）

林先生1977年省議員（七萬多票的民意）的身份，並沒有成為他的保護傘，反而成了當時威權國民黨更想剷除的對象

他省議員當了兩年左右，國民黨藉故整肅，林先生成了「美麗島八君子」。

林先生被關時，林母跟林先生的二女、三女（雙胞胎）在1980年的2月28日被殺害。雙胞胎皆是一刀斃命，林母中了十三刀。（其他細節前文提過，在此略提）

很多人或許聽過，這段期間（1980年的三月到五月之間），林先生曾交保，欲尋找墓地，但往往才商討好墓地，墓地主人馬上被情治單位刁難，而且兩個月後，林先生又被關起來，理由是這些夭壽骨胡亂指控林先生「遊山玩水，不認真辦喪事」。

林家受害者三人，遲至近五年後，始能安葬

但就連這一次下葬，國民黨的地方官也一再刁難。

這個時間點在1984年12月3日。（當年8月15日，林先生獲假釋）

這時林先生已經擇定在頭城的墓地（由我手上資料前後文回推，這次沒有墓地販售過程被干擾的問題，已經買到墓地），但頭城鎮公所非常不友善，頭城鎮公所表示將依照墳墓設置管理辦法第七條規定如何如何，頭城鎮公所還很故意，拉縣長下水，說縣長以前指示「山坡地不准濫墾、濫葬」，林先生也僅表示「取締我已擇定的墓地，對此我深不以為然」。

林先生說：「這塊墓地，是我看過許多地方，千挑萬選中意買下的私人地，在上面蓋建墳墓，並不會影響景觀，也不會破壞水土保持，如果鎮公所將『雞毛當令箭』堅持取締，我也沒辦法。」

林家受害者三人，遲至近五年後才能安葬。林義雄好不容易擇定頭城的墓地，但當時頭城鎮的國民黨官員，仍百般刁難他。（資料照）林家受害者三人，遲至近五年後才能安葬。林義雄好不容易擇定頭城的墓地，但當時頭城鎮的國民黨官員，仍百般刁難他。（資料照）

當時的頭城鎮公所的秘書叫陳圳城，當時的頭城鎮長叫莊錫財

素孚人望的縣長說：「在私人地上建造墳墓，只要做好水土保持工作，並依規定辦理，主管機關是無權干涉。」

也還好，當時的縣長是陳定南

近年監委田秋堇受國史館訪問曾說：「若沒有林宅血案，（人品高潔、經商成功的）陳定南根本不會從政」

1981年11月14日，首度踏入政壇，就問鼎百里侯的陳定南，在一片驚呼聲中，順利以過半選票90,389（51.52%）當選宜蘭縣長。

1985年1月1日，林家祖孫順利安葬。

1985年11月16日，無黨籍的縣長陳定南尋求連任，獲得140,923票 （69.98%）。

2010年，王永慶（左）與陳定南（右）為了六輕應否到宜蘭設置，兩人在華視新聞廣場辯論，留下珍貴的歷史鏡頭。（陳定南教育基金會提供）2010年，王永慶（左）與陳定南（右）為了六輕應否到宜蘭設置，兩人在華視新聞廣場辯論，留下珍貴的歷史鏡頭。（陳定南教育基金會提供）

（作者為退休醫師、《要有一個人》作者）

本文經授權轉載自楊斯棓臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書