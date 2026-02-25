自由電子報
自由開講》當七百坪不是豪宅 三十坪卻成了原罪

2026/02/25 09:00

◎ 史里

近日，彰化政壇出現一則引發熱議的新聞。彰化縣議會議長公開開箱家族位於溪州、占地約700坪的住宅，內部包含室內籃球場、家庭劇院與恆溫酒櫃。面對外界質疑，他甚至表示，這樣的住宅「在台北只是一般家庭」。這樣的說法，經由部分新聞媒體反覆轉述，迅速被包裝成一種理所當然的生活樣貌，彷彿700坪不再是豪宅，而只是成功者的日常。

彰化縣議會議長謝典霖公開家族位於溪州占地約700坪的豪宅，內部包含室內籃球場、家庭劇院與恆溫酒櫃。（資料照）彰化縣議會議長謝典霖公開家族位於溪州占地約700坪的豪宅，內部包含室內籃球場、家庭劇院與恆溫酒櫃。（資料照）

然而，若將這則新聞，與選舉期間藍白陣營不斷攻擊賴清德萬里老家的操作放在一起比較，荒謬之處立刻顯現。根據中央社查證，賴清德位於萬里的老家，權狀面積約30坪左右，是一棟普通老屋，並非豪宅。但在藍白陣營的政治語言中，這樣一棟不到30坪的房子，卻被反覆暗示為權貴象徵，甚至被直接貼上「豪宅」、「特權」的標籤。

700坪與30坪，面積相差超過20倍，這不是價值觀的差異，而是最基本的數量與比例問題。任何具備基本邏輯能力的人，都不可能把這兩者放在同一條尺度上衡量。然而，透過藍白政黨的持續操作，加上部分媒體刻意的轉述與放送，這樣明顯的落差，竟被模糊成「各有立場、各有說法」。

總統賴清德萬里老家面積約30坪左右，卻被指為違建。（資料照）總統賴清德萬里老家面積約30坪左右，卻被指為違建。（資料照）

這正是當前台灣公共討論最值得警惕的現象。藍白陣營一方面對真正的700坪豪宅輕描淡寫，甚至合理化；另一方面，卻刻意放大30坪老屋的象徵意義，將其轉化為政治攻擊工具。而某些新聞媒體，並未扮演釐清事實的角色，反而成為這套敘事的擴音器，讓認知偏差被一再複製。

民主社會真正的危機，從來不是立場不同，而是當政黨與媒體聯手製造認知失真時，人民卻失去了辨別荒謬的能力。當700坪可以被說成「很正常」，30坪卻成了「原罪」，被侵蝕的，不只是新聞尺度，而是公共理性的底線。

（作者為台南市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

