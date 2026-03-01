自由開講》當新聞成為證物：黎智英重判之後 香港還剩下什麼？

◎ 劉哲廷

黎智英被判20年徒刑，並不只是一起司法案件的結果，而是一個時代語法的完成式。當一位媒體創辦人因其報紙的內容被定罪，當多名高層因刊登評論與報導而身陷囹圄，社會必須面對的問題已不再是「個案是否過重」，而是：新聞是否已被重新定義為潛在的犯罪工具？

黎智英（中）2020年遭捕，被重判20年，香港新聞自由宣告雪崩。（美聯社檔案照）

在這場審判中，最刺眼的並非刑期長短，而是「文章成為證據」。檢方將多篇報導與評論列為犯罪構成的一部分，指其煽動仇恨與不滿。這種指控的關鍵，在於標準的模糊。何謂煽動？何謂正常評論？法律的邊界若無法被清楚界定，記者與編輯只能在不確定中自保。於是，自我審查不再是選擇，而是生存策略。

這種策略正在改變整個產業的行為模式。資深記者坦言，今日業界多半在所謂「紅線」之內運作。紅線本身不必明說，只要有人因踩線入獄，線就會自動後退。當分析被刪減、背景被抽空、後續追蹤被擱置，新聞表面上仍然存在，但其公共性已經被削弱。報導若僅剩公告與轉述，媒體便逐漸滑向權力的延伸，而非權力的監督者。

北京近日再度強調維護國家安全是香港長期任務，這說明治理邏輯已然確立：穩定優先於多元，安全高於爭辯。在這樣的框架下，媒體不再被視為社會對話的場域，而是可能動搖秩序的風險源。當「風險」成為主導語彙，所有批判都可以被歸類為潛在威脅。於是，法律的威懾效果不只落在被告身上，也落在尚未發聲的人身上。

值得注意的是，這場震盪並不限於黎智英個人。六名前高層的重刑，同樣在業界投下陰影。許多記者與被告曾在專業上往來，知道他們從跑線做起，累積多年聲譽。如今，這些履歷與貢獻並未構成任何緩衝。訊息再清楚不過：專業倫理與職業榮譽，無法對抗國安框架的詮釋權。

國際社會的譴責固然響亮，但真正決定香港新聞未來的，仍是本地制度與環境。近年成立的小型獨立媒體，透過群眾募資維繫運作，試圖在夾縫中保留報導空間。然而政治與財務壓力同時逼近，使它們長期處於不穩定狀態。當採訪政府活動都可能受限，媒體的存在便成為一種持續的試探。

黎智英案之後，香港不會再出現第二家「蘋果日報」。（歐新社檔案照）

問題因此轉向更根本的層面：一個社會是否還需要批判性媒體？如果答案是肯定的，那麼就必須承認，批判本身不可避免會帶來不適。權力若將所有不適都視為敵意，公共討論便無從展開。新聞自由並非抽象價值，而是一套允許社會自我修正的機制。當這套機制被削弱，短期或許換來秩序感，長期卻可能積累更深的不信任。

香港過去以高度專業化與多元聲音聞名。今日的轉變，象徵的不只是媒體版圖縮減，而是公共空間的收縮。當人們在鍵盤前反覆斟酌每一個形容詞，當管理層愈發謹慎地避免觸怒當權者，新聞便不再是追問真相的工具，而成為避險的文本。

黎智英案之後，或許不會再出現第二家「蘋果日報」。但真正的問題不是是否複製某種風格，而是：香港是否還容得下一種敢於質疑的姿態？如果答案愈來愈模糊，那麼失去的將不只是幾家媒體，而是一整代人對公共討論可能性的信心。

（作者為詩人，自由工作者）

