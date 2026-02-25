自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從融入到對峙：李貞秀案背後的法制轉型與忠誠底線

2026/02/25 09:30

◎ 張裕焯

當下台灣正上演一場舉世罕見的法理辯論。表面是民眾黨籍中配李貞秀的立委就職資格，但其深層命題則是：一個處於準交戰狀態的民主國家，如何界定原籍敵對國人民的參政權與忠誠義務？這種辯論的本質是民主的寬容，其難處在於認同的排他性。這類關乎憲政秩序的文明思辨，在今日的極權中國絕無可能發生，卻是台灣民主制度必須面對的關鍵課題。

民眾黨中配立委李貞秀宣誓就職，引發《兩岸條例》與《國籍法》之間的結構性衝突的引信。（資料照）民眾黨中配立委李貞秀宣誓就職，引發《兩岸條例》與《國籍法》之間的結構性衝突的引信。（資料照）

當下李貞秀案點燃《兩岸條例》第21條「參選門檻」與《國籍法》第20條「就職義務」之間的結構性衝突的引信。這場衝突與其說是統獨意識形態爭議的延續，不如說是台灣對中國防衛機制的現實修正。

每當中國對台敵意有所增減，台灣便被動重新審視自身的法制。回顧2009年馬英九政府時期，其主張「生活從寬、身分從簡」，到 2023年行政院發布通令廢止「大陸地區人民認定為中華民國人民」相關的舊函釋，這段期間歷經中國崛起、美中衝突、香港事件等區域政治變局，影響社會對「新住民參政」忠誠義務的要求，參政不再僅是族群融合的想像，而被重新定義為必須嚴防的滲透防線。對執政黨的期待，也從講述歷史故事的說書人，轉為抵抗中國侵略的守門員。

行政手段對時代脈動極其敏感，其轉變往往是執政者對社會感知的反饋。哪怕是行政部門作出違反民心的強硬解釋，最終仍須面對民意的殘酷校閱。在李貞秀案中，政黨挑起法律兩難命題或許意在削弱執政黨的正當性，卻同時陷入「見樹不見林」的盲點。

李貞秀的立委就職資格爭議，在極權中國絕無可能發生，卻是台灣民主制度必須面對的關鍵課題。（資料照）李貞秀的立委就職資格爭議，在極權中國絕無可能發生，卻是台灣民主制度必須面對的關鍵課題。（資料照）

面對中國議題，與其說特定政黨的意識形態主導了國家方向，不如說政黨只是順應了台灣人民對敵對勢力的集體焦慮與複雜情緒。在民主的競技場上，人民理性的投票行為，才是決定國家走向與忠誠價值的終極仲裁。

（作者為商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書