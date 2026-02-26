自由開講》飛虎精神到聯合火力 台海並肩作戰的現代轉型

◎ 楊聰榮

台海局勢在2026年出現明顯轉折，長期被反覆提及的台美血盟，逐步脫離象徵性語言的層次，轉而體現在軍事編制、作戰概念與指揮體系的實質重組上。美軍近期將具有飛虎隊歷史淵源的第23戰鬥機群推向前線部署，並在馬賽克老虎26-1演習中展示敏捷戰鬥部署的核心能力，反映美軍已不再倚重集中式大型基地，而是朝向分散、去中心化與高度機動的作戰模式前進，以因應高密度飛彈威脅下的區域安全挑戰。

美國空軍地勤人員在「馬賽克之虎26-1」演習驗證空軍遠征聯隊2.0概念。（圖：美國空軍）

台美軍事合作的內涵正在發生質變，關鍵不在於軍售數量的多寡，而在於指揮與火力整合方式的改寫。雙方推動的聯合火力協調中心成為這一輪轉型的核心樞紐，該機制不只是情報交換平台，而是將美軍的遠程打擊能力與台灣本土防衛系統納入同一套作戰節奏。透過顧問團隊與實兵演訓的深度對接，台灣長期建構的非對稱作戰概念，開始與美軍遠征聯隊2.0架構形成實際連結，第一島鏈的防衛形態也由單點防守轉為網狀覆蓋。

在這場盟友邏輯的重組過程中，台灣並非被動接受保護的一方，而是以自身技術能量重新定位角色。天弓四型強弓系統的量產與部署，讓台灣在反制高超音速飛彈的能力上補齊關鍵缺口。大氣層外緣攔截能力的成形，使防衛縱深不再侷限於末端防空，也讓區域防衛體系在面對東風17等新型威脅時具備更高的存活率。技術層級的提升，同步轉化為戰略互信的基礎，台灣在拒止式嚇阻中的分工位置變得更加清晰。

2026年逐漸成為檢驗台美實質同盟關係的重要節點。美國國防戰略文件所強調的拒止式嚇阻，已在台海周邊以具體編制與演訓形式展開實踐，其核心目標並非追求全面優勢，而是讓潛在挑戰者無法在短時間內奪取制海、制空權。隨著台灣防衛體系朝向更具韌性的刺蝟島結構轉型，台美之間的連結基礎也從歷史情感，逐步轉為可操作、可驗證的戰術協作。

美國國防戰略文件所強調的「拒止式嚇阻」，核心目標是讓潛在挑戰者無法在短時間內奪取制海、制空權。（擷取自國防安全研究院）

從飛虎隊象徵的共同記憶，到聯合火力與分散式作戰的實務整合，血盟的內涵正在被重新定義。這種轉變不以宣示取勝，而是透過制度、技術與戰術層層累積。防衛體系的系統性韌性，正成為維持台海和平的重要保險，也是在高度不確定的區域環境中，支撐穩定與繁榮的關鍵支柱。

（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

