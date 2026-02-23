自由開講》忠誠不是口號 國籍疑雲豈能以岳飛自侃帶過

◎ 郭索

近日民眾黨不分區立委李貞秀陷入國籍爭議，內政部長劉世芳公開指出，相關國籍法規定公文早已以雙掛號寄達其戶籍地址，程序上完成通知義務。然而李貞秀卻回應自己「沒有打開過」，進一步將自己比喻為忠臣岳飛，收到來自中央的十二道金牌，試圖塑造遭受政治迫害的形象。這場風波已不僅是行政程序問題，而是涉及公職資格、政治誠信與國家忠誠的重大議題。

岳飛之所以為後世敬仰，並非因為他自稱忠臣，而是其忠誠經得起歷史檢驗。今日身為中華民國立法委員，若真心問心無愧，最直接的方式便是公開完整文件，包括是否持有中國戶籍、是否完成放棄程序、主管機關回函內容與時程證明。這些資料並非國家機密，而是攸關公職合法性的基本事實。若始終以情緒化語言或歷史比喻迴避具體證明，只會讓外界更加懷疑是否有難以說明之處。

在當前兩岸關係高度緊繃的背景下，中共長期對台進行統戰滲透與灰色地帶作戰，國會議員的國籍與忠誠問題更具有象徵意義。公職人員不僅要符合法律最低標準，更須符合社會對國家忠誠的高度期待。若連最基本的國籍資訊都無法公開透明，卻高舉忠臣大旗，這種反差本身便是對民主制度的傷害。

政黨提名機制同樣難辭其咎。不分區立委本質上由政黨把關推薦，資格審查本應嚴謹。若提名階段未充分檢核國籍問題，今日爭議便是制度失守的結果。政治責任不能只由行政機關承擔，更應回到政黨自律與制度設計。

更重要的是，民眾對此議題的憤怒並非針對個人身分，而是對制度誠信的焦慮。立法委員掌握修法權與監督權，若自身資格存在爭議，將動搖整個立法體系的正當性。與其強調忠臣形象，不如以完整文件說明程序進度、主管機關回函與法定時程，這才是成熟政治人物的回應方式。

民主社會的忠誠不靠宣誓，而是靠事實與文件。若李貞秀真要自證清白，請拿出可以公開檢視的證明，讓質疑止於證據。否則，再多的情緒動員與悲情敘事，都無法掩蓋制度應有的透明原則。

（作者為自由評論者）

