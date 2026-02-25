自由開講》在戰略預備期的國會算術——談國安門前的合作責任

◎ 蕭錫惠

當前台灣立法院的結構是「52＋8對51」。在少數執政格局下，重大國防法案若無跨黨派支持，幾乎無法推進。（資料照）

當區域軍事壓力升高、灰色地帶威脅步步進逼，台灣面對的不只是外部挑戰，還有內部決策能力的嚴酷考驗。此刻立法院的結構是「52＋8對51」。這不是情緒問題，而是冰冷的制度現實。在少數執政格局下，重大國防法案若無跨黨派支持，幾乎無法推進。當飛彈陰影尚未散去，國會卻只能算席次、陷入焦土對抗，這正是台灣民主必須克服的難題。

總統賴清德強調「國家安全不能等」，呼籲將國防特別預算列為最優先法案。民眾黨團則表態不擋行政院版本，願付委併案審查，並履行監督之責。這段表態的關鍵在於：民眾黨並未否定軍購本身，而是強調程序與監督權責。在民主制度中，審查不是刁難，而是責任。若將所有程序討論一概定性為「阻擋國防」，反而可能把原本存在彈性的力量推向對立面。

請繼續往下閱讀...

真正的問題，不是喜不喜歡某個政黨，而是國家是否承受得起僵局。只要8席完全與52席綁在一起，民進黨將失去議程主導權；但若在國安議題上出現分層與區隔，在野結盟的封鎖線就會鬆動。政治既是價值選擇，也是數字現實。把52與8拆開，是現階段唯一可能的戰略突破。

更深一層來看，在戰略預備期，國會穩定度本身就是嚇阻力量的一部分。當外界觀察台灣是否具備持續強化防衛能力的政治意志時，國會能否在國安議題上形成基本共識，將直接影響國際信任與軍備交付節奏。國防特別預算若長期卡關，削弱的不只是政府威信，而是整體防衛準備與盟友信心。

行政院版的1.25兆軍購特別條例被藍白在國會多次封殺，至今未付委；據了解，國民黨智庫及多位立委都有軍購版本或修正動議，國民黨團最快將於24日確認版本。（資料照）

因此，國安議題應成為測試政黨屬性的試金石。國民黨在兩岸與國防立場上長期形象模糊，背負親中質疑；民眾黨則試圖塑造「理性監督者」的角色。這正是關鍵分野：若民眾黨在攸關國家生存的防衛議題上，無法展現獨立於國民黨之外的判斷力，甚至淪為特定意識形態的附庸，那麼其標榜的「超越藍綠」將面臨泡沫化的危機。這不僅是國防問題，更是第三勢力能否存續的品牌保衛戰。

若民進黨在軍購內容、官兵待遇、後備動員改革等具體政策上展開實質協商，要求清楚表態，既能確保戰略方向不退讓，也能讓社會看見誰真正支持強化防衛能力。

合作，並不等於讓步。國防戰略方向不可動搖，透明機制可以加強，但不能讓國安成為政治交易的籌碼。合作的前提，是在實質內容上支持強化防衛，而非以程序為名行拖延之實。若民眾黨願意在國防議題上與親中路線劃清界線，有限合作是責任；若只是話術，政治責任也將無所遁形。

綠白若要合作，前提是要在實質內容上支持強化防衛，而非以程序為名行拖延之實；示意圖。（資料照）

在戰略預備期，拒絕合作未必是堅持，可能只是逃避。成熟的政黨應在原則清楚的前提下，尋求最大化國家安全的可能空間，而不是把所有在野力量一體化為敵人。當歷史回望這一段時間，不會只計算誰得分，而會評價誰讓防線更穩固。

如果目標是真正強化台灣的防衛能力，那麼在清楚原則之下的有限合作，不是軟弱，而是更高層次的責任。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法