自由開講》KMT= Kill Me in Taiwan?

2026/02/26 11:00

◎ 郭索

前美國國會研究處研究員簡淑賢。（資料照）前美國國會研究處研究員簡淑賢。（資料照）

近日，美國國會針對印太安全與台海情勢舉行聽證會時，學者簡淑賢在會中公開點名中國國民黨，並以反諷語氣質疑「KMT是否成了 Kill Me in Taiwan」。這番言論迅速引發國際媒體關注，也讓台灣社會再次正視一個嚴肅問題：當立法院反覆阻擋重大國防預算與對美軍購案時，國際社會究竟如何解讀台灣的政治訊號。這已不是單純的朝野攻防，而是攸關國家存亡與戰略信任的現實考驗。

近年來，台灣面對中共持續升高的軍事壓迫，從高頻率軍機擾台、海空聯合戰備警巡，到灰色地帶滲透與認知戰操作，威脅已非抽象想像。然而，在這樣的安全環境下，立法院內卻出現對特別國防預算與軍購案的杯葛與延宕。中國國民黨與台灣民眾黨對外強調，他們並非反對國防建設，而是主張嚴格監督與程序正義。但問題在於，當威脅迫在眉睫時，過度政治化的阻擋行動，對外傳遞的訊號卻可能是猶豫與分裂

美國對台政策長期建立在「協助自我防衛」的原則上。無論是軍售、軍事訓練，或相關法案推動，前提都是台灣必須展現明確的自我防衛決心。當國會在關鍵軍購與防衛預算上拉鋸不休，華府自然會質疑台灣是否具備穩定而一致的安全共識。簡淑賢在聽證會上的反諷之語，並非口舌之快，而是反映美方政策圈對台灣內部政治走向的深層憂慮。

無論是軍售、軍事訓練，或相關法案推動，台灣都必須向美國展現明確的自我防衛決心；示意圖。（資料照）無論是軍售、軍事訓練，或相關法案推動，台灣都必須向美國展現明確的自我防衛決心；示意圖。（資料照）

更值得警惕的是，中共長期透過統戰與認知作戰放大台灣內部分歧。若國會在防衛議題上缺乏最低限度的戰略共識，北京極可能誤判台灣政治意志鬆動，進而提高軍事與外交施壓強度。嚇阻理論的核心，不只在於武器數量，更在於對手是否相信你有堅定的防衛決心。當國際觀察者開始以「Kill Me in Taiwan」形容某政黨，代表台灣的嚇阻可信度已被置於放大鏡下檢視

政黨競爭在民主社會無可避免，但國家安全不應淪為短期政治算計的籌碼。國防預算是生存投資，不是選舉工具。面對中共日益逼近的軍事威脅，台灣更需要跨黨派的最低共識與明確立場。若內部持續釋放自我削弱的訊號，終將動搖國際友盟的信任基礎。這場風波提醒我們，安全與團結從來不是口號，而是必須以實際行動證明的政治責任。

（作者為自由評論者）

