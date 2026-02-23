自由開講》從曹興誠公開信到美國關稅判決，看見台灣未來的路！

◎ 宗政直言集

聯電創辦人曹興誠21日在臉書上發布一則貼文，內容為給中國國家主席習近平的一封公開信。（取自曹興誠臉書）

近日讀到曹興誠先生在2026年2月21日寫給習近平主席的公開信，最觸動人的不是措辭的鏗鏘有力，而是他把問題拉回一個文明社會最基本的假設：國與國、人與人之間若以武力脅迫為前提，要求對方必須完全配合自己，「順之者生，逆之者死！」那絕不是文明的秩序，而是倒退到以獸性支配的蠻荒時代。

這其實是一個高度「經濟學」學理與實務的探討。因為現代社會繁榮與衰亡的底層邏輯，從來不是政治口號、也不是一次性的戰爭勝負，而是社會制度能不能提供可信承諾：財產權能不能被保障、契約能不能被執行、政策能不能被預測、權力能不能被約束。這套思路在國際主流學界有清楚的論述，而且正是諾貝爾經濟學獎得主的譜系。

一條清楚的學術脈絡：從1993到2024，「制度」被證明是長期繁榮的因果核心

制度經濟學的關鍵轉折點之一，是1993年諾貝爾經濟學獎得主Douglass North。他用歷史與制度分析指出，經濟表現長期差異，取決於制度如何降低交易成本、保障權利、讓人願意投資並累積技術與組織能力；制度不是背景，而是決定市場能否有效運作的「硬體」。

到了2024年，Acemoglu、Johnson、Robinson以「制度如何形成、並如何影響繁榮」獲諾貝爾經濟學獎，進一步用大量實證把這個命題做成可驗證的因果推論：法治薄弱、以剝削為目的的制度不會帶來持久成長；能提供廣泛激勵與參與的制度，才更可能孕育創新與長期繁榮。

2024年諾貝爾經濟學獎由土耳其裔美國經濟學家阿傑姆奧盧（左）、英國裔美國經濟學家約翰遜（中）和英國經濟學家魯濱遜（右）共同獲獎。（圖翻攝自Nobel Prize）

把North的「制度是經濟運作的基礎設施」，接上2024得主的「制度型態決定長期繁榮路徑」，曹興誠先生信中反對「槍桿子作為前提」的道德主張，就有了更扎實的產業解釋：當一個體系用威嚇取代承諾，它等於把風險溢價寫進自己的資本成本與供應鏈成本，最後會反噬產業與經濟發展的競爭力。

今天的美國關稅判決：把「法治」從抽象價值，變成可觀測的經濟韌性

同樣在2月20日，美國最高法院以6–3裁定川普政府依IEEPA徵收的全球性關稅欠缺授權、屬違法；行政部門必須回到其他法源（例如1974貿易法第122條）來設計政策工具。

對企業與市場來說，這件事的意義不在於「關稅會不會更高」——可預期的，美方行政部門的政策當然會持續強硬！——而在於一個更關鍵的訊號：權力的邊界要經過程序與法律的檢驗。這就是法治的經濟價值：它不保證政策永遠溫和，但保證政策變動有一致性、有救濟、有可預期的路徑。這種可預期性，會直接反映在投資決策、資本成本、供應鏈配置與長期研發承諾上。

換句話說，美國的政治波動是真實存在的，但它多數是「在制度內波動」；而「制度內波動」本身，就是一種韌性。

把三個經濟體放在同一張制度地圖上：台灣、美國、中國各自面對什麼

美國：政治爭論激烈、政策搖擺可能更頻繁，但司法與分權機制讓政策需要被論證、被挑戰、被修正。這種可預期性使得市場能用合規、契約與風險管理來應對，而不是用揣測個人意志來下注。

中國：如果治理更依賴高度集中與行政裁量，市場面對的往往不是「政策方向」本身，而是「政策邊界不清」帶來的制度性不確定——同一件事今天可以、明天不行，規則可被重新定義。對產業而言，這種不確定會侵蝕投資期限與創新誘因，並迫使企業把資源用在「政治風險對沖」而不是「技術與產品迭代」。這也是曹興誠先生在信中反覆提醒的底層邏輯：武力與威嚇會逼出順從，但順從不會自動長出信任，缺乏信任的體系很難累積長期繁榮。

台灣：台灣本來就是規則型國際經濟的受益者，出口、科技分工、資本市場與人才流動都建立在可預期的制度之上。台灣的比較利益不只在製造能力，更在「可信賴的制度環境＋高密度產業群聚＋快速創新迭代」。因此，當世界進入高風險與高對抗年代，台灣真正要做的是把「制度優勢」轉化為「產業議價力」：更高的可追溯性、更強的法遵與資安、更深的供應鏈整合、更扎實的研發與人才體系。

當全球進入高風險與高對抗世代，台灣要做的是把「制度優勢」轉化為「產業議價力」，如更深的供應鏈整合、更扎實的研發與人才體系；示意圖。（路透檔案照）

回到曹興誠先生公開信帶來的省思，本文再次提醒：制度選擇就是繁榮選擇

我們可以盡量避免把議題寫成政治口號，但從經濟與產業的語言來看，結論其實很清晰：可信賴的制度，是一個經濟體最昂貴、也最難複製的資產。今天美國關稅被最高法院駁回、行政部門必須另援法條，正是一個看得見的制度運作；它提醒我們，民主法治不是情懷，而是市場願意長期投資、企業敢把研發與供應鏈押上去的根本理由。

最後一句話，回到本文的立論：我們不能決定別人如何選擇，但永遠可以決定自己如何準備。台灣要把制度做強韌，把產業基礎做深做廣，把創新做到成自然，站在對的制度體制的一方！這將讓台灣更好、更安全，也會自然的迎向更好的可能與選擇。

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

