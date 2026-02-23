自由開講》中國春晚機器人秀武功「開掛」？ 台灣別急著科技焦慮

◎ 十里亭

2026年中國春晚上演機器人武術秀。（擷取自微博@央視頻）

相較2025年扭秧歌，中國2026年春晚人形機器人直接上武術秀：醉拳耍帥、翻跟斗、集群跑位，進化速度讓人瞠目。不少人直呼中國「開掛」，機器人時代是不是已經超車？

冷靜一點，舞台炫技不等於產業成熟。

首先，必須承認，在春晚這種全球直播的大舞台上，多台機器人完成高難度協作、動態平衡、群體同步，工程能力確實亮眼，不是玩具等級能辦到的。但工程展示是一回事，產業實力又是另一回事。

請繼續往下閱讀...

產業不是靠舞台定義，而是靠出貨定義。

沒有穩定銷量，供應鏈就不會真正啟動，這是最基本的工業鐵律。沒有十萬級、甚至百萬級的訂單，晶片大廠不會為你擴產，馬達、減速器、感測器也進不了規模經濟。高階AI晶片至今仍牢牢掌握在台積電等先進製程手中，缺乏大單，再炫的表演也進不了量產循環。舞台可以排練、剪接，製程不能；話題可以瞬間升溫，成本曲線卻不會說謊。

這也是為什麼，即便科技巨頭頻頻高調秀肌肉，人形機器人至今仍停留在「示範與測試」階段。從「會翻跟斗、打醉拳」到「能穩定取代人類工作」，中間還隔著成本、實際場景、智能成熟度、制度規範等多重門檻。真正決定產業格局的，不是一次春晚的燈光秀，而是能否連續三年穩定交付、讓客戶願意埋單。

回頭看先前討論過的應用場景，例如汽車銷售員：美女人形機器人真的能取代真人美女銷售員嗎？

答案很清楚——很難。銷售不只是外表漂亮、聲音甜美，更涉及察言觀色、讀懂客戶情緒、建立信任、甚至臨場應變的「人味」。一台機器人再怎麼擬人、再會微笑、再會聊天，客戶一聊到價格、貸款細節、家庭狀況，或是突然改變心意，它很難像真人銷售員那樣靈活轉圜、拉近距離。況且，許多客戶買車時本來就偏好「跟美女聊聊天」，這是人性需求，機器人再美、再先進，也填補不了那種「真人互動的溫度」與「被重視的感覺」。成本上，一台高階人形機器人動輒數十萬到上百萬台幣，保養、更新、風險還一大堆；相較之下，請一位專業美女銷售員的年薪加獎金，性價比高太多了。短期內，美女人形頂多當個「吸睛吉祥物」或「展示道具」，取代真人？恐怕還早得很。

想要以美女人形機器人取代真人美女銷售員，恐怕還早得很；圖為2025年馬來西亞國際車展上的機器人銷售助理Mornine。（歐新社檔案照）

台灣不必因為一場春晚的舞台效果就自亂陣腳。真正撐起全球AI與機器人產業的骨幹，是高階晶片、先進製程的穩定供應與良率。當全世界還在依賴少數晶圓廠的產能與技術，焦點就不該放在「誰翻得漂亮」，而該放在「誰能做出來、賣得出去」。

科技可以表演，產業只能交卷。在真正的量產規模來臨之前，與其跟風焦慮，不如冷靜看數字、看供應鏈啟動的訊號。真正改變格局的，永遠不是舞台上的燈光與掌聲，而是工廠裡的出貨單與客戶的支票。

（作者為資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法