自由開講》法源突變 台灣不能先自亂陣腳

2026/02/23 09:00

◎ 再米

真正會傷台灣的，從來不只是關稅高低，而是規則一夕翻盤時，政府還像不像一個可預測的國家。

這次美國關稅法源被法院踩煞車，行政部門旋即改道重啟措施，外界看到的不是單一稅率新聞，而是「外部規則瞬間改變」的現場教學。對台灣來說，這一課最重要的不是跟著情緒起伏，而是用治理品質把不確定性鎖住。國家能不能被信任，不在太平時喊得多漂亮，而在變局來時能不能先穩住自己的節奏。

美最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，行政院長卓榮泰（左3）在臉書貼文，與副院長鄭麗君（左4）及談判團隊成員，針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。（圖取自卓榮泰臉書）美最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，行政院長卓榮泰（左3）在臉書貼文，與副院長鄭麗君（左4）及談判團隊成員，針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。（圖取自卓榮泰臉書）

面對法源突變，國家可信度只看三件事：資訊透明、程序正當、政策備援。

資訊透明，不是每天喊話安撫，而是清楚交代「已知、未知、下一步」：哪些產業短期受影響、哪些仍待確認、何時更新判斷。

程序正當，不是把事情拖慢，而是讓重大對外經貿安排有公開說明、有國會監督、有授權邊界，讓政策不是靠個別官員臨場反應，而是靠制度站得住。

政策備援，不是簡報上的口號，而是外部法源一變時，國內哪些部會負責法律研判、哪些負責產業衝擊、哪些負責對外溝通，能不能立刻接手。

這裡最該警惕的，不是單一部會反應快不快，而是整個國家有沒有一致語言。執政者若只求先壓住輿論，反對者若只忙著放大恐慌，最後輸掉的不是誰的聲量，而是台灣整體信用。民主政治可以吵，但危機治理不能亂；可以監督，但不能把程序當成表演。越是外部規則震盪，越要把內部規則立穩。

台灣近年最常見的弱點，是太快進入受害者敘事：先講委屈，再講困難，最後才補方案。但國際市場不買悲情，供應鏈夥伴也不會因同情就降低風險評估。真正讓人安心的，是政府把變局講清楚、把程序走完整、把備案攤出來。哪怕答案還不完整，只要更新節奏一致、責任分工清楚，社會就不會被謠言牽著走，企業也不必靠猜測做決策。相反地，如果今天一種說法、明天另一種口徑，再好的政策也會先輸在信任。

外部越動盪，台灣越要把節奏抓在自己手上。政府應建立一套法源突變的標準流程二十四小時內發布事實版通報，七十二小時內提出衝擊版報告，一週內完成程序版安排，之後固定更新信任版儀表板。每次都用同一格式，社會才看得懂，企業才跟得上，國際才相信台灣不是靠臨場喊話在治理。

關稅案只是樣本，明天可能是投資審查、出口管制、供應鏈規則，甚至金融與科技合作條件。真正的考題都一樣：規則變了，台灣能不能不亂。面對強權與變局，台灣最該賣的不是悲情，而是治理品質；最該爭的不是一句保證，而是一套讓人願意信任的國家節奏。

在全球動盪局勢中，關稅案只是樣本，未來可能是投資審查、供應鏈規則等考驗。真正的關鍵在於，規則變了，台灣能不能不亂；示意圖。（歐新社檔案照）在全球動盪局勢中，關稅案只是樣本，未來可能是投資審查、供應鏈規則等考驗。真正的關鍵在於，規則變了，台灣能不能不亂；示意圖。（歐新社檔案照）

（作者為退休人士）

