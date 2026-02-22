汪浩時間》國會應通過台美關稅協議，免得夜長夢多

對台灣而言，貿易戰真正的風險在於：若台美既有協議卡在立法院而遲遲未生效，美方完全可能以301「不公平貿易」或232「國安」名義重新調整稅率。趙少康此時喊「廢棄台美對等貿易協定」，實屬胡言亂語！

◎ 汪浩

美最高法院否決IEEPA關稅後，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康發文喊「立即廢棄台美對等貿易協定」、「誰敢通過我就到法院告誰」。（擷取自趙少康臉書）

台灣對美貿易順差近年快速擴大，已逼近1500億美元，排名美國逆差國前段班。這是AI伺服器與高階晶片出口爆發的結果。但在當前美國政治氛圍下，「巨額逆差」本身就是壓力來源。最高法院否決IEEPA關稅後，川普政府已改以122條款暫行15%全球關稅，同步預告啟動301條款與強化232條款工具。換句話說，關稅戰沒有結束，只是換了法源。

對台灣而言，真正風險在於：若台美既有協議卡在立法院而遲遲未生效，美方完全可能以301「不公平貿易」或232「國安」名義重新調整稅率。尤其301條款一旦成立，稅率拉升至25%以上並非不可能。屆時產業面對的不只是成本上升，而是不確定性飆高，股市崩盤，訂單與投資決策都將轉趨保守。

更現實的是，日本、韓國都已表態依原協議履約，不會因美國最高法院判決翻桌重談。全球競爭看的是「相對條件」，不是情緒。若台灣自行延宕，等同把既有15%的上限保障拱手讓出，讓未來談判籌碼變少。

台灣握有半導體優勢，但優勢需要制度護欄。及早完成協議審議，鎖定232最惠國待遇與稅率框架，才能避免被納入新一輪301調查的優先名單。面對巨額順差現實，與其心存僥倖，不如制度化風險管理。立法院此刻的選擇，關係的是產業穩定與數百萬勞工生計，拖延只會讓夜更長、風險更高。

台灣握有半導體優勢，但優勢需要制度護欄。應及早完成協議審議，鎖定232最惠國待遇與稅率框架，才能避免被納入新一輪301調查的優先名單；示意圖。（歐新社檔案照）

趙少康胡言亂語，居心叵測！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

