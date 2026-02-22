自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》國會應通過台美關稅協議，免得夜長夢多

對台灣而言，貿易戰真正的風險在於：若台美既有協議卡在立法院而遲遲未生效，美方完全可能以301「不公平貿易」或232「國安」名義重新調整稅率。趙少康此時喊「廢棄台美對等貿易協定」，實屬胡言亂語！
汪浩時間

汪浩時間

2026/02/22 17:00

◎ 汪浩

美最高法院否決IEEPA關稅後，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康發文喊「立即廢棄台美對等貿易協定」、「誰敢通過我就到法院告誰」。（擷取自趙少康臉書）美最高法院否決IEEPA關稅後，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康發文喊「立即廢棄台美對等貿易協定」、「誰敢通過我就到法院告誰」。（擷取自趙少康臉書）

台灣對美貿易順差近年快速擴大，已逼近1500億美元，排名美國逆差國前段班。這是AI伺服器與高階晶片出口爆發的結果。但在當前美國政治氛圍下，「巨額逆差」本身就是壓力來源。最高法院否決IEEPA關稅後，川普政府已改以122條款暫行15%全球關稅，同步預告啟動301條款與強化232條款工具。換句話說，關稅戰沒有結束，只是換了法源

對台灣而言，真正風險在於：若台美既有協議卡在立法院而遲遲未生效，美方完全可能以301「不公平貿易」或232「國安」名義重新調整稅率。尤其301條款一旦成立，稅率拉升至25%以上並非不可能。屆時產業面對的不只是成本上升，而是不確定性飆高，股市崩盤，訂單與投資決策都將轉趨保守。

更現實的是，日本、韓國都已表態依原協議履約，不會因美國最高法院判決翻桌重談。全球競爭看的是「相對條件」，不是情緒。若台灣自行延宕，等同把既有15%的上限保障拱手讓出，讓未來談判籌碼變少。

台灣握有半導體優勢，但優勢需要制度護欄。及早完成協議審議，鎖定232最惠國待遇與稅率框架，才能避免被納入新一輪301調查的優先名單。面對巨額順差現實，與其心存僥倖，不如制度化風險管理。立法院此刻的選擇，關係的是產業穩定與數百萬勞工生計，拖延只會讓夜更長、風險更高。

台灣握有半導體優勢，但優勢需要制度護欄。應及早完成協議審議，鎖定232最惠國待遇與稅率框架，才能避免被納入新一輪301調查的優先名單；示意圖。（歐新社檔案照）台灣握有半導體優勢，但優勢需要制度護欄。應及早完成協議審議，鎖定232最惠國待遇與稅率框架，才能避免被納入新一輪301調查的優先名單；示意圖。（歐新社檔案照）

趙少康胡言亂語，居心叵測！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書