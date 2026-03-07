自由開講》當貿易戰走向制度化：台灣應展現高度「戰略自覺」

◎ 汪品陯

穿透關稅武力的表象

近期美國行政與司法體系針對《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）運用權限的法律爭議，震撼全球經貿界。隨著關稅權限的法律攻防升溫，不少輿論樂觀認為貿易戰將隨之降溫。然而，若穿透表象的法條爭議，這並非關稅武力的退場，而是一場更深遠的「戰略轉譯」——貿易戰正從總統個人的行政裁量，轉向更持久、更法制化的制度框架。台灣若在此時產生「風險下降」的誤判，恐將付出高昂代價。

隨著關稅權限的法律攻防升溫，不少輿論樂觀認為貿易戰將隨之降溫。然而，台灣若在此時產生「風險下降」的誤判，恐將付出高昂代價；示意圖。（路透檔案照）

從「行政彈性」到「制度升級」的位移

過去川普政府傾向使用IEEPA課徵全球性關稅，其優點是反應迅速，但法律穩定性較弱。當前的趨勢顯示，美國經貿體制正被迫轉向更正式的程序，如針對國安理由的《貿易擴張法》第232條，或產業調查類的《貿易法》第301條。

這種敘事位移具有深遠意義：貿易衝突將不再僅隨政治情緒起伏，而是被寫進美國的法律與制度裡。一旦走入正式程序，涉及跨黨派共識與國安報告，談判的彈性空間將被壓縮。對台灣而言，這不是「換彈匣」後的消停，而是貿易戰進入了「法制化」的長效期，殺傷力將更具穿透力。

信用是比關稅更重要的戰略資產

在美國新的經貿防護網（包含122條款、232／301條款等）下，「信用」已成為比關稅數字更重要的戰略資產。如果台灣內部產生「美國行政工具受限，即可對經貿承諾打對折」的誘因，那將是災難性的誤判。若被貼上「食言」標籤，台灣面對的將不再是可轉圜的政治交易，而是白紙黑字的制度制裁。對於高度依賴出口的經濟體而言，信用一旦受損，其代價將是長期且難以逆轉的。

靠戰略自覺，而非情緒判讀

美國正在將「經濟安全」寫入制度，這是一場結構性的變局。台灣在觀察美方經貿政策變動時，不應隨波逐流地歡呼風險降低，而應展現高度的「戰略自覺」。

面對關稅工具的升級，台灣靠的不能是對特定個人性格的捕捉，而是對美國制度運作的深刻理解。死守台灣作為國際經貿夥伴的「信用」，並在法制化框架中找尋對位空間，才是站穩腳跟的唯一路徑。切記，當貿易戰從情緒化的攻防轉變為制度化的常態時，更不容許任何戰略上的失焦。

面對關稅工具的升級，台灣應在法制化框架中找尋對位空間，才能站穩腳跟；示意圖。（資料照）

（作者為大學生）

