綠學院》核能復興六部曲：玄門正宗！8家新世代核分裂技術公司大評比

傳統水冷就是傳統核能，只是變成縮小版與模組化，日後可模組擴充，最大的不同在於改良被動安全的策略。這麼有底氣，是因為低濃縮鈾LEU的全球供應鏈非常成熟，來源多元，穩定供貨。俄羅斯佔全球超過40%的產能，是最大的出口國；英、德、荷、美合資的Urenco公司和法國的Orano公司是西方國家的主要供應商。

◎ 王曉中

本篇將針對新世代核分裂技術公司GEH、NuScale、Rolls-Royce SMR及Holtec International進行評比。（取自貼文）

在《核能復興四部曲：8家第四代核分裂技術公司之華山論劍》的表格中，你可以輕易看出有三種新世代核分裂技術路線，分別是快中子反應爐、傳統水冷、TRISO燃料。

三種新世代核分裂技術路線

今天我們介紹第二種技術路線以及其正宗四雄GE Vernova Hitachi Nuclear Energy （GEH）、NuScale、Rolls-Royce SMR及Holtec International公司。

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●新世代核分裂技術路線二：傳統水冷

你現在準備參加核能考試，擺在你眼前的有標準的考古題，準備考試容易，送審的安全分析有許多舊例可抄；改卷簡單，審查重點有舊案可循，也多有標準答案，你應該毫不猶豫就會選擇考古題吧。

這就是第二種技術路線的邏輯。傳統水冷就是傳統核能，只是變成縮小版與模組化，日後可模組擴充，最大的不同在於改良被動安全的策略。

這麼有底氣，是因為低濃縮鈾LEU的全球供應鏈非常成熟，來源多元，穩定供貨。俄羅斯佔全球超過40%的產能，是最大的出口國；英、德、荷、美合資的Urenco公司和法國的Orano公司是西方國家的主要供應商。

這四大玄門正宗高手除NuScale外，都是內功雄渾的名門世家，跟TerraPower相同，也是瞄準整個燃煤發電近200 GW的商機。不過他們需要先處理被動安全的議題。跟TerraPower類似，他們也都改用了自然對流或重力等設計移除餘熱，無需電力或人為介入，僅靠物理定律即可長時間冷卻爐心。

其他傳統核能的重大缺點則一個也沒少，例如核廢料問題基本上就交了白卷。你想，鈾原料只是那0.7%的U-235，等於滿漢全席只嘗一口，其他沒用到99.3%的U-238或在提煉濃化過程變成大量廢棄物，或在發電時被轉化（transmutation）成棘手的Pu-239，Pu-239不但是恐怖分子最愛，且半衰期長達兩萬四千年，是核廢料處置最嚴峻挑戰（註一）。

還有，不管是壓水式PWR（155大氣壓）或BWR（70大氣壓），那運轉壓力都是嚇死人的高，而高壓系統正是傳統核能風險的關鍵，傳統電廠的層層圍阻多重防護（如緊急洩壓閥、緊急注水系統、強化圍阻體）的沉重包袱，自然也是概括承繼。

八家新世代核分裂技術公司大評比

●GE Vernova Hitachi Nuclear Energy （GEH）：實力大哥大

全世界核能商轉發電的主流技術兩大派壓水式PWR及沸水式BWR，奇異電力就是沸水式BWR宗主，2007年與日立彼此的核能部門合併成立。（取自貼文）

這是一家美日混血公司，由奇異電力和日立合併成立。全世界核能商轉發電的主流技術兩大派壓水式PWR及沸水式BWR，奇異電力就是沸水式BWR宗主，2007年與日立彼此的核能部門合併成立。其BWRX-300 核反應爐，2025年已經率先在加拿大拿到建照並開始動工，終點線已然在望，這也會是G-7國的第一座SMR。而且該公司也已經順利通過英國通用設計審查（GDA）第二階段，波蘭與愛沙尼亞也已選定為未來能源主力。

對於尋求穩定、可預期且希望能盡快獲得24/7 CFE全時綠電的科技巨頭，這應是目前最接近現實的方案。GEH雖有上市，但該公司有其他的營收，因此股價不必然反應核能的業績與展望。

●NuScale：電網重機

NuScale送審設計的是12座串連的50MW反應爐，上得了高速，也能穿梭於弄巷，對併網的彈性添增，無論資金或工程的靈活調度，電網重機名頭當之無愧。（取自貼文）

由美國奧勒岡大學起家的NuScale，是首家也是目前唯一通過美國官方安全認證的小型儲能設計，曾經是小型儲能SMR的領頭羊，也一度被視為SMR的同義字，股票代號就是SMR。多年前拚設計送審，不惜重金網羅各方高手，雖實質僅開發了熱交換系統，核能系統也只有初步概念，離完整的細部設計仍有相當距離，仍能強過關山，一舉拿下核管會設計許可。NuScale送審設計的是12座串連的50MW反應爐，上得了高速，也能穿梭於弄巷，對併網的彈性添增，無論資金或工程的靈活調度，電網重機名頭當之無愧。針對核安意外最頭疼的冷卻問題，因為50MW很苗條，整個反應爐乾脆直接設計成浸在大泳池裡。

水池中的NuScale核反應爐剖面。（取自貼文）

資料來源：NuScale

NuScale是第一個提出賣綠電而不是賣設備的公司，可惜本身沒生產能力，是八強中唯一不具製造能力的公司，全得仰賴企業夥伴生產實體產品，等於賣設計專利（Paper Power Plant）。2022年上市後，獲得了大量資金關注，然而新冠疫情期間，受到通膨與利率影響，預估發電成本暴漲翻倍，曾經熱燙的合作案因此取消。其實從設計申請到現在十年過去了，還看不到半座實體核反應爐，當然更沒有任何實體測試數據，股價暴跌，只是很誠實反應公司的狀況而已。升級版的77MW模組設計近期獲得核管會批准，也有了Standard Power及ENTRA1新合作夥伴，能否如期交貨，且拭目以待。

●Rolls-Royce SMR：歐洲最後希望

470MW的大功率接近半座傳統核電廠，意味著不僅能供電，還能有效替換退役的大型燃煤機組，有更佳的規模經濟效益。（取自貼文）

我們對勞斯萊斯的印象多是美金百萬起跳的豪車，其實它不僅是世界前三大飛機引擎的製造商，更是核潛艇反應爐製造的老牌巨頭。相對於Oklo矽谷的新創衝勁，勞斯萊斯是歐洲貴族的優雅沉穩，將最成熟的技術進行最大程度的工廠化量產，是目前最接近樂高積木式組裝理念的小型核能，90%的模組在工廠生產，現場只是組裝，充分發揮在航空引擎精密製造的供應鏈優勢。470MW的大功率接近半座傳統核電廠，意味著不僅能供電，還能有效替換退役的大型燃煤機組，有更佳的規模經濟效益。

但90%工廠預製也是雙面刃，意味著得蓋巨大的重型模組工廠，先得投入巨大的資本支出。任何施工過程延誤、資金斷裂、協力供應鏈等任一環節失誤，快速組裝優勢將淪為空談。國際市場也面臨著各方的競爭壓力，例如上面介紹的已在加拿大動工的GEH公司。

2025年是Rolls-Royce SMR確立歐洲霸主的關鍵年：捷克國家電力不僅下單，更直接收購了20%的股權，第一個國家級電力公司以「股東兼客戶」背書；同時進入瑞典電力的決選、英國的初選，成為歐洲國家尋求能源獨立的首選。2026年1月20日，總部在美國的Amentum成其核心夥伴，全權負責整個蓋廠工程，預計推出歐洲第一座小型核能。

Rolls-Royce SMR是歐洲工業自主的最後堡壘。若看好歐洲能源轉型、偏好成熟技術的投資者，若未來股票上市，可選擇投資，觀察重點會在於英國政府的最終投資決定及首座模組工廠的動工時間。

●Holtec International：統包一條龍

SMR-300的設計簡潔，利用重力與自然循環來冷卻爐心，專利的設計將蒸汽發生器整合在壓力容器內，即使發生事故斷電，上頭的巨大水箱水能直接靠重力流下冷卻反應爐，被動安全設計地很好。（取自貼文）

Holtec International 是核能界少見的私人控股巨頭。其SMR-300核反應爐是壓水式PWR，策略是「一條龍服務」——從反應爐製造、燃料儲存到退役除役，全部垂直整合製造自家生產，價格控制與交期上擁有輾壓的主動權。

比起其他家，SMR-300的設計相對簡潔，利用重力與自然循環來冷卻爐心，專利的設計將蒸汽發生器整合在壓力容器內，即使發生事故斷電，上頭的巨大水箱水能直接靠重力流下冷卻反應爐，被動安全設計地很好。

2025年，創美國史上首例，Holtec成功重啟運轉已除役三年的Palisades核電廠，不僅證明了其工程實力，該廠址更規劃增建頭兩座的SMR-300，利用現有的輸電網與冷卻水源，大幅縮短前置作業時間。

Holtec的亮點在俗擱大碗的高性價比，垂直整合供應鏈的優勢，獨霸的核廢料貯存與運輸更是其支持研發的金雞母。但公司從未真正作為總包商，建過一座核能電廠，是華山擂台上的後段班。同時，押注在國際市場，與烏克蘭簽署了戰後重建能源網的協議，充滿地緣政治風險的雙面刃。公司股票最近準備上市，如果你沒有太多愛冒險的資金，建議跟著我繼續看下一篇。

（註一）1974年，印度利用加拿大重水研究反應爐，有效將U-238轉變為Pu-239，成功試爆核彈，坐實了民用核能可以輕易轉為軍用核武，全球鈽將唾手可得，有能力核武DIY的角頭將滿街跑。太恐怖了，於是核工出身的美國總統卡特在1977年宣布凍結商業核廢料再處理，及取消快中子示範電廠計畫，翌年又簽署核不擴散政策（Nuclear Non-proliferation Policy），全面限制核技術與核燃料出口，並要求任何接受美國核技術的國家，都必須接受嚴格的全程監督，如台灣的核武計畫就在張憲義的叛逃下，被美國中情局拆得乾乾淨淨。

作者介紹

台大土木系畢業，美西北大學環工輻射博士。縱橫產官學研四十餘年，歷任原能會客座專家、國科會（芝加哥科學組組長、環發會執行祕書）、及美國家研究院、美核能工業界核安專家等，並在台大土木及公衛、成大、中醫大、北科大、政大、淡江、雲科大等授課。業餘耕耘文字，當過數種科技刊物總編，拿下國科會首屆科普文學獎，現擔任綠學院綠色帶路人。

本文經授權轉載自【綠學院】核能復興六部曲：玄門正宗！8家新世代核分裂技術公司大評比

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