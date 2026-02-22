自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

Emmy時間》台灣關稅最好方案 就是談判團隊的15％不疊加

真正對台灣最好的方案，就是談判團隊談回來的「不疊加15%」關稅，因為那讓台灣可以跟韓國、日本、歐盟站在同一條起跑線上，適用一樣的15%稅率，台灣再也沒有因為被中共擋在各種國際貿易組織之外，所造成的不平等對美關稅。
Emmy時間

Emmy時間

2026/02/22 12:30

◎ 胡采蘋

美國最高法院否決川普用IEEPA課徵關稅，川普已宣布啟動122條款，全面在基礎關稅上疊加加徵10%關稅。（法新社）美國最高法院否決川普用IEEPA課徵關稅，川普已宣布啟動122條款，全面在基礎關稅上疊加加徵10%關稅。（法新社）

昨天（0221）對等關稅被判無效，川普立刻改成用122條款徵收全球10%，結果一些人像是拿到槍，開心大掃射，還有人說要告立法委員，誰通過台美ART就告誰。

然後今天（0222）早上一起床，竟然又從10%上調到15%，這些人又很喪。

我真的要笑瘋，現在決定台灣命運的都是這麼沒有財經知識的人嗎，我們大家到底是被綁在一個什麼俄羅斯輪盤上。

事實上，無論是昨天的10%，或是今天的15%，對於台灣來說，都是最不好最不好的消息，因為關稅不是看絕對值，是看你跟競爭對手之間誰高誰低。

根據白宮在2/20發佈的，以122條款國際收支失衡的法條，全球統一加徵10%（現在是15%）的原文，這個加徵是surcharge，就是在各國原本的稅率上，加徵10%（現在是15%）的意思。

“the surcharge imposed in this proclamation is in addition to any other duties, taxes, fees, exactions, and charges applicable to such products.”

根據白宮發佈的資訊，這個加徵是surcharge，就是在各國原本的稅率上，加徵10%（現在是15%）的意思。（取自白宮官網）根據白宮發佈的資訊，這個加徵是surcharge，就是在各國原本的稅率上，加徵10%（現在是15%）的意思。（取自白宮官網）

為什麼對台灣最不好，因為台灣最主要的競爭對手韓國，他們有美韓自貿協定KORUS，除了電子業之外，台灣其他大部分產業（集中在傳統產業）的稅率都比韓國高2%-9%，無論現在是加徵多少稅率，台灣又回到了除電子業以外的不平等稅率地位

（而台灣進不了各種貿易組織、簽不了各種自貿協議的原因，大家應該都知道是為什麼。）

當然10%會比15%稍微好一點點，因為畢竟東西更貴就更買不起，這就是經濟學上的價格彈性需求理論，價格每高1%、需求掉2-3%（以台灣的出口品而言）。

問題是，在差別稅率之下，台灣的東西會變得比韓國貴2-9%，因此韓國貨會賣得比台灣更好，因為台灣的彈性需求會掉得更多

真正對台灣最好的方案，就是台灣談判團隊談回來的「不疊加15%」關稅，因為那讓台灣可以跟韓國、日本、歐盟站在同一條起跑線上，適用一樣的15%稅率，台灣再也沒有因為被中共擋在各種國際貿易組織之外，所造成的不平等對美關稅。

（現在雖然IEEPA法案無法成為對等關稅的法源依據，但用貿易301、232條款一樣做得到，只是程序比較複雜而已。150天一定能搞定，2025年川普對中關稅就是四月公佈、七月開徵。）

立法院可以不通過台美ART沒有任何問題，122關稅滿150天以後，大家看看到時候會發生什麼事情，說好要擋的人你們千萬不要不擋欸

國家的未來就被這些搞不清楚事實的人操控，真的是好險台灣還是一個民主國家，不然這些人的水準看起來也沒有比習近平好很多。真的很嚇人。

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，行政院長卓榮泰（左3）與副院長鄭麗君（左4）等談判團隊成員，針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。（取自卓榮泰臉書）美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，行政院長卓榮泰（左3）與副院長鄭麗君（左4）等談判團隊成員，針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。（取自卓榮泰臉書）

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書