Emmy時間》台灣關稅最好方案 就是談判團隊的15％不疊加

真正對台灣最好的方案，就是談判團隊談回來的「不疊加15%」關稅，因為那讓台灣可以跟韓國、日本、歐盟站在同一條起跑線上，適用一樣的15%稅率，台灣再也沒有因為被中共擋在各種國際貿易組織之外，所造成的不平等對美關稅。

美國最高法院否決川普用IEEPA課徵關稅，川普已宣布啟動122條款，全面在基礎關稅上疊加加徵10%關稅。（法新社）

昨天（0221）對等關稅被判無效，川普立刻改成用122條款徵收全球10%，結果一些人像是拿到槍，開心大掃射，還有人說要告立法委員，誰通過台美ART就告誰。

然後今天（0222）早上一起床，竟然又從10%上調到15%，這些人又很喪。

我真的要笑瘋，現在決定台灣命運的都是這麼沒有財經知識的人嗎，我們大家到底是被綁在一個什麼俄羅斯輪盤上。

事實上，無論是昨天的10%，或是今天的15%，對於台灣來說，都是最不好最不好的消息，因為關稅不是看絕對值，是看你跟競爭對手之間誰高誰低。

根據白宮在2/20發佈的，以122條款國際收支失衡的法條，全球統一加徵10%（現在是15%）的原文，這個加徵是surcharge，就是在各國原本的稅率上，加徵10%（現在是15%）的意思。

“the surcharge imposed in this proclamation is in addition to any other duties, taxes, fees, exactions, and charges applicable to such products.”

根據白宮發佈的資訊，這個加徵是surcharge，就是在各國原本的稅率上，加徵10%（現在是15%）的意思。（取自白宮官網）

為什麼對台灣最不好，因為台灣最主要的競爭對手韓國，他們有美韓自貿協定KORUS，除了電子業之外，台灣其他大部分產業（集中在傳統產業）的稅率都比韓國高2%-9%，無論現在是加徵多少稅率，台灣又回到了除電子業以外的不平等稅率地位。

（而台灣進不了各種貿易組織、簽不了各種自貿協議的原因，大家應該都知道是為什麼。）

當然10%會比15%稍微好一點點，因為畢竟東西更貴就更買不起，這就是經濟學上的價格彈性需求理論，價格每高1%、需求掉2-3%（以台灣的出口品而言）。

問題是，在差別稅率之下，台灣的東西會變得比韓國貴2-9%，因此韓國貨會賣得比台灣更好，因為台灣的彈性需求會掉得更多。

真正對台灣最好的方案，就是台灣談判團隊談回來的「不疊加15%」關稅，因為那讓台灣可以跟韓國、日本、歐盟站在同一條起跑線上，適用一樣的15%稅率，台灣再也沒有因為被中共擋在各種國際貿易組織之外，所造成的不平等對美關稅。

（現在雖然IEEPA法案無法成為對等關稅的法源依據，但用貿易301、232條款一樣做得到，只是程序比較複雜而已。150天一定能搞定，2025年川普對中關稅就是四月公佈、七月開徵。）

立法院可以不通過台美ART沒有任何問題，122關稅滿150天以後，大家看看到時候會發生什麼事情，說好要擋的人你們千萬不要不擋欸。

國家的未來就被這些搞不清楚事實的人操控，真的是好險台灣還是一個民主國家，不然這些人的水準看起來也沒有比習近平好很多。真的很嚇人。

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，行政院長卓榮泰（左3）與副院長鄭麗君（左4）等談判團隊成員，針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。（取自卓榮泰臉書）

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

