貧血的原因很多，其中一種叫「腎性貧血」，常發生在慢性腎臟病或透析的患者身上。腎臟衰竭的病人常會因為紅血球生成素分泌減少、鐵質缺乏、營養不良等因素導致貧血。

腎性貧血的治療方式主要有兩大類：一種是透過注射補充基因重組的紅血球生成素；另一種是口服藥物缺氧誘導因子穩定劑。（取自貼文）

「哎呦……一站起來就頭暈。」

你有過這種感覺嗎？其實，貧血的原因很多，其中一種叫「腎性貧血」，常發生在慢性腎臟病或透析的患者身上。

腎臟會製造一種叫「紅血球生成素」（EPO）的物質。腎臟衰竭的病人常會因為紅血球生成素分泌減少、鐵質缺乏、營養不良等因素導致貧血。

目前腎性貧血的治療方式主要有兩大類：一種是透過注射補充基因重組的紅血球生成素；另一種是口服藥物缺氧誘導因子穩定劑（HIF PHi）。

注射型治療是透過補充外來的紅血球生成素，幫助刺激骨髓製造紅血球。

口服穩定藥物則是利用身體對缺氧反應的自然機制，促進體內自行產生紅血球生成素，並增加鐵質移動，治療貧血。

兩種方式各有使用時機，由醫師依照病情、血紅素數值、治療反應等因素來共同決定。

不管是注射藥物或口服藥物，都需要在醫師處方下使用。治療期間應配合主治醫師醫囑定期抽血追蹤血紅素、鐵質、血壓、肝腎功能等指標。若出現頭痛、噁心、血壓變化、過敏、血栓、痙攣、注射部位反應等不適，請務必告訴您的醫療團隊。

每位患者的腎臟功能、發炎程度、鐵狀況與生活需求都不同。選擇哪一種治療方式，都是由「醫師評估」並「與您討論後」一起做出的決定。只要持續追蹤、按時治療，大多數腎性貧血都能穩定管理！

本文經授權轉載自【照護線上】口服生血藥物問世，幫助改善腎性貧血！

