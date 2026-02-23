王宏仁國際專欄》2026年的台灣 如何在烏俄戰局與大國重整之間站穩腳步

2026年的台灣，面對的不是單一風險，而是一種結構性的環境轉變。台灣政府要清楚了解到，俄烏戰爭已經長期化、歐洲防衛自主觀正在升溫、美中高層互動增加、美國內部制度對行政權的制衡強化。

◎ 王宏仁

2026年的台灣安全環境，不能只從台海本身來理解，而必須放在烏俄戰爭延續、美中高層互動升溫，以及歐洲安全結構重整的整體脈絡之中。這三條線同時推進，彼此牽動，對台灣的戰略位置產生實質影響。

首先，烏俄戰爭至今未見明確終局

從2025年的經驗看來，俄羅斯在談判與軍事行動之間反覆操作，歐洲情報界普遍評估俄方並無意在短期內真正結束戰事，而是以談判爭取時間與戰略利益。同時，俄羅斯對歐洲釋出更強硬的訊號，包括警告若歐洲加強軍事部署或扣押俄方能源運輸等等舉動，將以軍事手段回應。這種局勢意味著，歐洲安全壓力並未有任何的下降或解除，反而進入長期的對峙階段。

請繼續往下閱讀...

烏俄戰爭始於2022年，至今已持續近4年，仍未見明確終局；圖為烏克蘭首都基輔遭無人機和飛彈襲擊畫面。（法新社）

對台灣而言，這有兩層意義：

第一，歐洲的戰略重心仍將放在俄羅斯威脅與自身防衛整合

當歐洲必須增加軍費、強化北約東翼部署、處理能源與混合戰風險時，能夠分配到印太與台海的政治與軍事資源自然有限。即使歐洲國家在價值與立場上支持台海穩定，實際行動的優先順序仍以本土安全為主。這是客觀的資源分配問題，而非態度問題。

第二，烏俄戰爭的持續，也為台海提供了一個現實參照

戰爭顯示，西方對於「受侵略國家」的支持可以長期化，但同時也顯示，外部支援無法完全替代自身防衛能力。烏克蘭能夠維持戰線，關鍵在於其自身軍事與社會動員能力，而不是單純依賴外援。這對台灣的啟示十分明確，也就是外部承諾固然重要，但是自我防衛能力更為根本。

此外，俄羅斯對歐洲的威脅升高，也會影響美國的全球部署計算

若歐洲安全風險上升，美國勢必需要在歐洲維持一定程度的軍事存在與政治投入。即便華府希望將更多戰略重心轉向印太，歐洲戰線的不穩定仍會分散資源與注意力。這對台灣而言，是結構性的限制因素。

再加上美國最高法院剛宣告川普政府的全面性全球對等關稅無效，美國對外經濟政策將進入調整期。同時，川普與習近平今年（2026）預計至少有四次會面機會，四月峰會更是關鍵。當美中高層進入頻繁接觸階段，台灣議題與對台軍售自然成為敏感變數。在美國希望降低全球衝突成本、同時維持嚇阻的背景下，軍售節奏與對台政策訊號都可能更審慎安排。

美國白宮官員證實，美國總統川普（左）將於3月31日至4月2日前往中國與中國國家主席習近平（右）舉行會談；圖為兩人2025年10月在南韓釜山會晤。（路透）

這與歐洲局勢是有連動關係的。若烏俄戰爭持續拖延，歐洲強化自主防衛但內部整合仍需時間，美國在歐洲與印太之間的戰略平衡將更為複雜。在這種多重壓力下，美國對台政策會更強調可持續性與風險控管，而非單一強硬的對中姿態。

從更宏觀的角度來看，烏俄戰爭正在改變全球對戰爭成本的認知。能源價格波動、航運風險上升、經濟制裁與反制裁的連鎖效應，都提醒各國政府：地緣衝突會迅速外溢至全球經濟。對高度依賴貿易與能源進口的台灣而言，這種外溢風險並非抽象問題，而是實際的經濟壓力。

因此，2026年的台灣，面對的不是單一風險，而是一種結構性的環境轉變。台灣政府要清楚了解到，俄烏戰爭已經長期化、歐洲防衛自主觀正在升溫、美中高層互動增加、美國內部制度對行政權的制衡強化。這些因素共同塑造出一個特徵明顯的國際秩序——盟友仍在，但資源有限；支持仍有，但成本計算更加明確。

在這樣的情勢下，台灣站穩腳步的關鍵不在於預測美中大國是否妥協，而在於政府如何持續提升自身在國內、國際的可信度與穩定性。國防建設、軍購執行、能源安全與產業韌性，都是台灣在這個多線壓力環境中維持戰略空間的基礎。對台灣而言，真正的課題不是他人，而是自己是否準備好在長期壓力之下，維持政治意志與制度穩定。

2026年將是考驗台灣耐力與判斷力的一年。

在國際情勢混亂的局面下，台灣站穩腳步的關鍵在於政府如何持續提升自身的可信度與穩定性，比如加強國防建設、能源安全等，都是台灣維持戰略空間的基礎；示意圖。（資料照）

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法