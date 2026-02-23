自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

王宏仁國際專欄》2026年的台灣 如何在烏俄戰局與大國重整之間站穩腳步

2026年的台灣，面對的不是單一風險，而是一種結構性的環境轉變。台灣政府要清楚了解到，俄烏戰爭已經長期化、歐洲防衛自主觀正在升溫、美中高層互動增加、美國內部制度對行政權的制衡強化。
王宏仁國際專欄

王宏仁國際專欄

2026/02/23 10:00

◎ 王宏仁

2026年的台灣安全環境，不能只從台海本身來理解，而必須放在烏俄戰爭延續、美中高層互動升溫，以及歐洲安全結構重整的整體脈絡之中。這三條線同時推進，彼此牽動，對台灣的戰略位置產生實質影響。

首先，烏俄戰爭至今未見明確終局

從2025年的經驗看來，俄羅斯在談判與軍事行動之間反覆操作，歐洲情報界普遍評估俄方並無意在短期內真正結束戰事，而是以談判爭取時間與戰略利益。同時，俄羅斯對歐洲釋出更強硬的訊號，包括警告若歐洲加強軍事部署或扣押俄方能源運輸等等舉動，將以軍事手段回應。這種局勢意味著，歐洲安全壓力並未有任何的下降或解除，反而進入長期的對峙階段。

烏俄戰爭始於2022年，至今已持續近4年，仍未見明確終局；圖為烏克蘭首都基輔遭無人機和飛彈襲擊畫面。（法新社）烏俄戰爭始於2022年，至今已持續近4年，仍未見明確終局；圖為烏克蘭首都基輔遭無人機和飛彈襲擊畫面。（法新社）

對台灣而言，這有兩層意義：

第一，歐洲的戰略重心仍將放在俄羅斯威脅與自身防衛整合

當歐洲必須增加軍費、強化北約東翼部署、處理能源與混合戰風險時，能夠分配到印太與台海的政治與軍事資源自然有限。即使歐洲國家在價值與立場上支持台海穩定，實際行動的優先順序仍以本土安全為主。這是客觀的資源分配問題，而非態度問題。

第二，烏俄戰爭的持續，也為台海提供了一個現實參照

戰爭顯示，西方對於「受侵略國家」的支持可以長期化，但同時也顯示，外部支援無法完全替代自身防衛能力。烏克蘭能夠維持戰線，關鍵在於其自身軍事與社會動員能力，而不是單純依賴外援。這對台灣的啟示十分明確，也就是外部承諾固然重要，但是自我防衛能力更為根本

此外，俄羅斯對歐洲的威脅升高，也會影響美國的全球部署計算

若歐洲安全風險上升，美國勢必需要在歐洲維持一定程度的軍事存在與政治投入。即便華府希望將更多戰略重心轉向印太，歐洲戰線的不穩定仍會分散資源與注意力。這對台灣而言，是結構性的限制因素。

再加上美國最高法院剛宣告川普政府的全面性全球對等關稅無效，美國對外經濟政策將進入調整期。同時，川普與習近平今年（2026）預計至少有四次會面機會，四月峰會更是關鍵。當美中高層進入頻繁接觸階段，台灣議題與對台軍售自然成為敏感變數。在美國希望降低全球衝突成本、同時維持嚇阻的背景下，軍售節奏與對台政策訊號都可能更審慎安排。

美國白宮官員證實，美國總統川普（左）將於3月31日至4月2日前往中國與中國國家主席習近平（右）舉行會談；圖為兩人2025年10月在南韓釜山會晤。（路透）美國白宮官員證實，美國總統川普（左）將於3月31日至4月2日前往中國與中國國家主席習近平（右）舉行會談；圖為兩人2025年10月在南韓釜山會晤。（路透）

這與歐洲局勢是有連動關係的。若烏俄戰爭持續拖延，歐洲強化自主防衛但內部整合仍需時間，美國在歐洲與印太之間的戰略平衡將更為複雜。在這種多重壓力下，美國對台政策會更強調可持續性與風險控管，而非單一強硬的對中姿態

從更宏觀的角度來看，烏俄戰爭正在改變全球對戰爭成本的認知。能源價格波動、航運風險上升、經濟制裁與反制裁的連鎖效應，都提醒各國政府：地緣衝突會迅速外溢至全球經濟。對高度依賴貿易與能源進口的台灣而言，這種外溢風險並非抽象問題，而是實際的經濟壓力。

因此，2026年的台灣，面對的不是單一風險，而是一種結構性的環境轉變。台灣政府要清楚了解到，俄烏戰爭已經長期化、歐洲防衛自主觀正在升溫、美中高層互動增加、美國內部制度對行政權的制衡強化。這些因素共同塑造出一個特徵明顯的國際秩序——盟友仍在，但資源有限；支持仍有，但成本計算更加明確

在這樣的情勢下，台灣站穩腳步的關鍵不在於預測美中大國是否妥協，而在於政府如何持續提升自身在國內、國際的可信度與穩定性國防建設軍購執行能源安全產業韌性，都是台灣在這個多線壓力環境中維持戰略空間的基礎。對台灣而言，真正的課題不是他人，而是自己是否準備好在長期壓力之下，維持政治意志與制度穩定。

2026年將是考驗台灣耐力與判斷力的一年。

在國際情勢混亂的局面下，台灣站穩腳步的關鍵在於政府如何持續提升自身的可信度與穩定性，比如加強國防建設、能源安全等，都是台灣維持戰略空間的基礎；示意圖。（資料照）在國際情勢混亂的局面下，台灣站穩腳步的關鍵在於政府如何持續提升自身的可信度與穩定性，比如加強國防建設、能源安全等，都是台灣維持戰略空間的基礎；示意圖。（資料照）

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書