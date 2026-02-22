自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》2026年的米蘭冬奧滑冰真是太好看了！

美國華裔花式滑冰選手劉美賢在米蘭冬奧勇奪金牌，成了眾所矚目的美國甜心。同樣都是中美混血的滑冰選手，劉美賢不免被拿來與谷愛凌比較，但兩個人在價值取捨跟國家認同如天地雲泥，劉無法認同中國，對中國的威脅利誘從未動搖過；谷卻於2022年北京冬奧就開始代表中國出賽。
許美華頻道

許美華頻道

2026/02/22 13:30

◎ 許美華

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu），在米蘭冬奧上逆轉拿下金牌。（法新社檔案照）美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu），在米蘭冬奧上逆轉拿下金牌。（法新社檔案照）

先是超甜蜜、超勵志的日本雙人花式滑冰組合，三浦璃來和木原龍一，逆轉勝拿下冬奧雙人滑冰的日本首面金牌，激勵人心的故事讓人融化。

接下來是帶著燦爛、自信笑容，超可愛的劉美賢（Alysa Liu），也是逆轉拿下金牌，這是美國在過去20年，在冬奧女子花式滑冰重新贏回的第一面金牌

Alysa Liu現在成了眾所矚目的美國甜心，除了因為她自信開朗的人格特質，還有她在滑冰場上的好成績。

還有一點就是，她很難不被人拿來跟同樣是中美混血、但從北京冬奧開始就代表中國出賽的谷愛凌比較

中美混血滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）。（法新社檔案照）中美混血滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）。（法新社檔案照）

劉美賢跟谷愛凌，兩個人在價值取捨跟國家認同都天地雲泥，美國人當然愛死了Alysa。

劉美賢的父親劉俊（Arthur Liu），是中國異議份子，曾參與1989年天安門民主運動，後來流亡美國。

劉俊曾告訴美國媒體，聯邦調查局（FBI）曾告知他們父女，他們兩人都是中國特工的目標，在北京冬奧期間，美國國務院和美國奧委會曾派員保護劉美賢安全

劉美賢雖然今年只有20歲，但她跟父親在對民主體制的價值取捨完全一致，他們無法認同中國，對中國的威脅利誘從未動搖過，劉美賢自己也曾參與過聲援維吾爾人權的行動，堅定的展現自己的立場

至於谷愛凌，就是另一個完全相反的對照組了。

四年前（2022）北京冬奧，谷愛凌已經開始代表中國出賽。她的選擇，主要來自中國對她利益龐大的金錢資助，從廣告贊助到提供各種豐厚資源

在北京冬奧期間，她被問及國籍問題時，透露了她腳踏兩條船的滑溜立場，「我覺得自己既是美國人也是中國人。在美國時我是美國人，在中國時我是中國人。」

奧委會規定，同時擁有兩個或兩個以上國家國籍的人，可以自由選擇代表其中任何一個國家參賽。

谷愛凌代表中國出賽這件事，最有意思的，中國對她的國籍身份，到底是怎麼處理的？

因為，依照中國法律規定，中國是不允許雙重國籍，而谷愛凌顯然沒有因為加入中國籍，而放棄美國國籍。

中國國籍法規定，中國人不能有雙重國籍。（擷取自中國國家移民管理局網站）中國國籍法規定，中國人不能有雙重國籍。（擷取自中國國家移民管理局網站）

不知道該說中國很有彈性、還是谷愛凌很有特權，總之，中國顯然為了谷愛凌的奧運獎牌，對她的雙重國籍視而不見、特殊例外處理了

其實，谷愛凌的選擇並不罕見，台灣很多藝人都在做相同的事。

最近才有一位被視為氣質清新的台灣女藝人，登上春晚還激動落淚，說「家的味道就像空氣，沒有你不能活」，看來我們跟她呼吸的空氣顯然是不同的。

台灣女藝人張鈞甯參加中國央視春晚演出激動落淚，還說：「家的味道就像空氣，沒有你不能活」。（翻攝自微博）台灣女藝人張鈞甯參加中國央視春晚演出激動落淚，還說：「家的味道就像空氣，沒有你不能活」。（翻攝自微博）

美國總統川普跟副總統范斯，最近相繼對國籍開炮，雖然沒有指名道姓講出谷愛凌，但其實就是了，「希望在美國長大、受惠於我們教育體系及這個國家偉大的自由與權利的人，我會希望他們願意代表美國參賽」，還說，「他只會為那些認同自己是美國人的選手加油。」

我現在很開心的是，美國人現在應該很能理解，我們台灣人看到那些舔共政客和藝人的感受了⋯

但是，值得欣慰的是，這世界有谷愛凌，但是也有劉美賢。

謝謝Alysa Liu還有劉爸爸，對價值信念的堅持。

劉美賢（左）在知道奪冠後，跟日本花式滑冰選手、年僅17歲的銅牌中井亞美（右）激動相擁。（取自貼文，資料來源：臉書＠Joel來談日本）劉美賢（左）在知道奪冠後，跟日本花式滑冰選手、年僅17歲的銅牌中井亞美（右）激動相擁。（取自貼文，資料來源：臉書＠Joel來談日本）

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書