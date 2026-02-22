許美華頻道》2026年的米蘭冬奧滑冰真是太好看了！

美國華裔花式滑冰選手劉美賢在米蘭冬奧勇奪金牌，成了眾所矚目的美國甜心。同樣都是中美混血的滑冰選手，劉美賢不免被拿來與谷愛凌比較，但兩個人在價值取捨跟國家認同如天地雲泥，劉無法認同中國，對中國的威脅利誘從未動搖過；谷卻於2022年北京冬奧就開始代表中國出賽。

◎ 許美華

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu），在米蘭冬奧上逆轉拿下金牌。（法新社檔案照）

先是超甜蜜、超勵志的日本雙人花式滑冰組合，三浦璃來和木原龍一，逆轉勝拿下冬奧雙人滑冰的日本首面金牌，激勵人心的故事讓人融化。

接下來是帶著燦爛、自信笑容，超可愛的劉美賢（Alysa Liu），也是逆轉拿下金牌，這是美國在過去20年，在冬奧女子花式滑冰重新贏回的第一面金牌。

Alysa Liu現在成了眾所矚目的美國甜心，除了因為她自信開朗的人格特質，還有她在滑冰場上的好成績。

還有一點就是，她很難不被人拿來跟同樣是中美混血、但從北京冬奧開始就代表中國出賽的谷愛凌比較。

中美混血滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）。（法新社檔案照）

劉美賢跟谷愛凌，兩個人在價值取捨跟國家認同都天地雲泥，美國人當然愛死了Alysa。

劉美賢的父親劉俊（Arthur Liu），是中國異議份子，曾參與1989年天安門民主運動，後來流亡美國。

劉俊曾告訴美國媒體，聯邦調查局（FBI）曾告知他們父女，他們兩人都是中國特工的目標，在北京冬奧期間，美國國務院和美國奧委會曾派員保護劉美賢安全。

劉美賢雖然今年只有20歲，但她跟父親在對民主體制的價值取捨完全一致，他們無法認同中國，對中國的威脅利誘從未動搖過，劉美賢自己也曾參與過聲援維吾爾人權的行動，堅定的展現自己的立場。

至於谷愛凌，就是另一個完全相反的對照組了。

四年前（2022）北京冬奧，谷愛凌已經開始代表中國出賽。她的選擇，主要來自中國對她利益龐大的金錢資助，從廣告贊助到提供各種豐厚資源。

在北京冬奧期間，她被問及國籍問題時，透露了她腳踏兩條船的滑溜立場，「我覺得自己既是美國人也是中國人。在美國時我是美國人，在中國時我是中國人。」

奧委會規定，同時擁有兩個或兩個以上國家國籍的人，可以自由選擇代表其中任何一個國家參賽。

谷愛凌代表中國出賽這件事，最有意思的，中國對她的國籍身份，到底是怎麼處理的？

因為，依照中國法律規定，中國是不允許雙重國籍，而谷愛凌顯然沒有因為加入中國籍，而放棄美國國籍。

中國國籍法規定，中國人不能有雙重國籍。（擷取自中國國家移民管理局網站）

不知道該說中國很有彈性、還是谷愛凌很有特權，總之，中國顯然為了谷愛凌的奧運獎牌，對她的雙重國籍視而不見、特殊例外處理了。

其實，谷愛凌的選擇並不罕見，台灣很多藝人都在做相同的事。

最近才有一位被視為氣質清新的台灣女藝人，登上春晚還激動落淚，說「家的味道就像空氣，沒有你不能活」，看來我們跟她呼吸的空氣顯然是不同的。

台灣女藝人張鈞甯參加中國央視春晚演出激動落淚，還說：「家的味道就像空氣，沒有你不能活」。（翻攝自微博）

美國總統川普跟副總統范斯，最近相繼對國籍開炮，雖然沒有指名道姓講出谷愛凌，但其實就是了，「希望在美國長大、受惠於我們教育體系及這個國家偉大的自由與權利的人，我會希望他們願意代表美國參賽」，還說，「他只會為那些認同自己是美國人的選手加油。」

我現在很開心的是，美國人現在應該很能理解，我們台灣人看到那些舔共政客和藝人的感受了⋯

但是，值得欣慰的是，這世界有谷愛凌，但是也有劉美賢。

謝謝Alysa Liu還有劉爸爸，對價值信念的堅持。

劉美賢（左）在知道奪冠後，跟日本花式滑冰選手、年僅17歲的銅牌中井亞美（右）激動相擁。（取自貼文，資料來源：臉書＠Joel來談日本）

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

