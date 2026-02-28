自由電子報
自由開講》向「人格者」 林義雄先生致敬

2026/02/28 09:30

◎ 林彥如

小時候，我寫了一篇文章，刊登在當時海外台美人報紙《太平洋時報》，並同時寄給剛移居美國、住在Orange County的林義雄先生。沒想到幾天後的晚上，竟接到林義雄先生親自打來的電話。他語氣非常和諧、穩定，與我討論文章內容，之後還邀請我週末有空到他家作客。那份溫暖與平易近人，至今難忘。

我最後一次見到林義雄先生，是1998年在台北。當時國民黨政權已日薄西山，他正參與總統直選相關運動，有人揚言要「再弄他一次」。我半開玩笑地說：「我們一起去鄰近派出所報案吧！」他微笑著倒了一杯紅酒給我，輕聲回應：「讓他們來抓吧！」歷經大風大浪的他，始終保持從容與堅定。

民進黨前主席林義雄是台灣民主運動的重要人物，以高道德操守與不屈信念聞名，被譽為「人格者」。（資料照）民進黨前主席林義雄是台灣民主運動的重要人物，以高道德操守與不屈信念聞名，被譽為「人格者」。（資料照） 林義雄前主席是台灣民主運動的重要人物，以高道德操守與不屈信念聞名，被譽為「人格者」。1979年「美麗島事件」（高雄事件）前，他已當選第六屆台灣省議員，積極投入黨外運動。美麗島雜誌社成立後，他擔任五人小組成員之一，負責社務與宣傳，推動民主理念與組黨訴求。雖然未直接參與12月10日高雄遊行，但事件後，國民黨政府大肆逮捕黨外菁英。1979年12月13日起，林義雄遭警備總部拘捕，與黃信介、施明德、呂秀蓮、陳菊、姚嘉文、張俊宏、林弘宣等8人同列被告，以《懲治叛亂條例》第二條第一項（意圖顛覆政府，唯一死刑）起訴。

1980年3月軍事公開審判期間，林義雄身陷囹圄，仍堅持理想。審判前兩週（2月28日），發生震驚社會的林宅血案：其母游阿妹及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均遭刺殺身亡，9歲長女林奐均重傷倖存。此案讓林義雄身穿重孝出庭，悲憤形象感動無數人，使審判成為民主發聲的關鍵時刻。被告拒絕認罪、公開陳述政治主張，媒體逐字報導，形成巨大社會壓力。

林義雄最終判處12年徒刑，1984年假釋出獄，後赴哈佛深造，回台持續推動民主與社會正義。他在美麗島事件中雖非核心策劃者，卻象徵黨外運動的犧牲與不屈，深刻影響台灣民主化進程。

近來，有人刻意以林宅血案為題材拍攝電影《世紀血案》，引發不少討論與爭議。我非常認同前總統陳水扁的看法。他於2月7日受訪時表示，拍別人的故事必須經過當事人同意，這是天經地義的事，不可以「先斬後奏」。哪能拍一拍才道歉、說要捐出片酬？已經來不及了。他呼籲拒看《世紀血案》：「看你多會拍，你自己欣賞。」

 這段歷史是台灣的共同傷痛，理應以尊重與慎重對待，而非消費。林義雄先生的人格與堅韌，永遠值得我們銘記。

（作者為美國洛杉磯前僑務委員）

