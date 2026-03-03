自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》盟友信任需行動換來 軍購、關稅、非紅供應鏈缺一不可

2026/03/03 19:00

◎ 楊聰榮

台灣的國家安全與經濟繁榮從來不是單一議題，軍購、關稅協議、非紅供應鏈重組已經被綁在同一條繩子上。華府在印太秩序下看待台灣，不只看軍事承諾，也看經貿對等與供應鏈可靠度。軍購讓台灣的自我防衛更有底氣，關稅協議決定出口競爭力能不能守住，非紅供應鏈則決定台灣產業能不能在新冷戰式分工中站到核心位置。三者整合運作，台灣才能被視為可長期合作的夥伴，而不是可替換的選項。

關稅議題最直接，影響範圍也最廣。全國商業總會理事長許舒博在1月27日受訪時的訊息很清楚，台美關稅安排若已談妥到對台出口美國產品提供15%上限優惠，立法院就該儘速排案，進入實質審查，該通過就快通過，因為關稅衝擊百工百業，拖延只會讓成本不確定性擴大，企業投資與接單都會變得保守。

這段話之所以會引發共鳴，原因不在政治立場，而在產業感受最真實，15%和更高稅率的差距，常常就是毛利、報價、訂單去留的差距。

美國最高法院於2月20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法。川普則表示將實施為期150天、稅率10%的全球關稅，後續發展備受國際關注。（美聯社檔案照）美國最高法院於2月20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法。川普則表示將實施為期150天、稅率10%的全球關稅，後續發展備受國際關注。（美聯社檔案照） 同一時間出現的南韓案例更像是一記警鐘。1月26日，美國總統唐納·川普宣布把部分南韓輸美商品關稅從15%調升到25%，理由指向南韓國會遲遲未完成相關協議與投資承諾的立法程序。

這種操作邏輯的重點不在南韓對錯，而在美國對盟友的「耐心窗口」並不長，談判成果若在國內政治被卡住，美國會把關稅當成施壓工具，逼對方回到時間表與可交付承諾。台灣若讓已談妥的關稅安排長期停在程序關口，風險不會自動消失，只會轉成下一輪更強硬的要價。

軍購議題常被簡化成花錢買武器，實際意義更像同盟互信的測試題。台灣購買美國先進裝備的目的包含提升自我防衛能力，也包含對華府釋出明確訊號，台灣願意分擔防衛責任，願意把安全承諾變成可量化的行動。台灣安全架構長期以台灣關係法與六項保證作為重要支點，政治語言再漂亮都需要政策行動支撐，軍購與軍事合作就是其中最直接的一環。

在這個脈絡下，特別軍購與其說是單一預算案，不如說是把台灣的防衛決心放到同盟結構中接受檢驗。

台灣購買美國先進裝備的目的包含提升自我防衛能力，也包含對華府釋出明確訊號，台灣願分擔防衛責任，圖為國軍海馬士多管火箭系統。（資料照）台灣購買美國先進裝備的目的包含提升自我防衛能力，也包含對華府釋出明確訊號，台灣願分擔防衛責任，圖為國軍海馬士多管火箭系統。（資料照） 非紅供應鏈則是台灣經濟版圖的再定位。美國推動友岸外包與關鍵供應鏈重組，目標是把高風險環節從中國拉出來，移到可信任的夥伴國，這條路線在半導體與高科技產業尤其明顯。

台積電赴美投資、台灣企業深化參與美國供應鏈，既是市場與客戶需求的結果，也是在新秩序下換取制度性信任的方式。只要台灣握住研發、製程、人才、供應網路的關鍵節點，海外布局就不等於被掏空，反而是把台灣能力嵌入盟友體系，讓台灣在供應鏈談判中更難被替代。

台積電赴美投資、台灣企業深化參與美國供應鏈，既是市場與客戶需求的結果，也是在新秩序下換取制度性信任的方式。（彭博檔案照）台積電赴美投資、台灣企業深化參與美國供應鏈，既是市場與客戶需求的結果，也是在新秩序下換取制度性信任的方式。（彭博檔案照） 把這3件事放在一起看，軍購回答的是安全可信度，關稅協議回答的是經貿對等與制度交付能力，非紅供應鏈回答的是產業可靠性與戰略價值。台灣若希望在美國主導的印太秩序中被視為可靠盟友，就需要同時在這3個面向交出成績單。這也是為什麼在野黨若把關稅協議與特別軍購長期擋在程序外，或以「投資5000億美元」的話術反覆拖延實質審議，後果不只是一兩項政策卡住而已，而是讓台灣對外承諾的可信度被打折，最後承受更高的成本與更硬的條件。

執政黨需要更柔軟的政治溝通，廣納產業與社會意見，把疑慮放到委員會與公開審議中逐條處理。國家大方向不能因為朝野對立而停滯，立法院也不該用程序杯葛取代政策辯論。台灣的盟友位置靠軍事承諾、經濟條件、供應鏈整合一步一步換來，拖延只會把主動權讓出去。三位一體缺一不可，在野黨若還看不清重點，歷史不會原諒。

（作者為台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

美國最高法院於2月20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法。川普則表示將實施為期150天、稅率10%的全球關稅，後續發展備受國際關注。（美聯社檔案照）美國最高法院於2月20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法。川普則表示將實施為期150天、稅率10%的全球關稅，後續發展備受國際關注。（美聯社檔案照） 美國最高法院於2月20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法。川普則表示將實施為期150天、稅率10%的全球關稅，後續發展備受國際關注。（美聯社檔案照）

台灣購買美國先進裝備的目的包含提升自我防衛能力，也包含對華府釋出明確訊號，台灣願分擔防衛責任，圖為國軍海馬士多管火箭系統。（資料照）台灣購買美國先進裝備的目的包含提升自我防衛能力，也包含對華府釋出明確訊號，台灣願分擔防衛責任，圖為國軍海馬士多管火箭系統。（資料照） 台灣購買美國先進裝備的目的包含提升自我防衛能力，也包含對華府釋出明確訊號，台灣願分擔防衛責任，圖為國軍海馬士多管火箭系統。（資料照）

台積電赴美投資、台灣企業深化參與美國供應鏈，既是市場與客戶需求的結果，也是在新秩序下換取制度性信任的方式。（彭博檔案照）台積電赴美投資、台灣企業深化參與美國供應鏈，既是市場與客戶需求的結果，也是在新秩序下換取制度性信任的方式。（彭博檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書