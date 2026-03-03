自由開講》盟友信任需行動換來 軍購、關稅、非紅供應鏈缺一不可

◎ 楊聰榮

台灣的國家安全與經濟繁榮從來不是單一議題，軍購、關稅協議、非紅供應鏈重組已經被綁在同一條繩子上。華府在印太秩序下看待台灣，不只看軍事承諾，也看經貿對等與供應鏈可靠度。軍購讓台灣的自我防衛更有底氣，關稅協議決定出口競爭力能不能守住，非紅供應鏈則決定台灣產業能不能在新冷戰式分工中站到核心位置。三者整合運作，台灣才能被視為可長期合作的夥伴，而不是可替換的選項。

關稅議題最直接，影響範圍也最廣。全國商業總會理事長許舒博在1月27日受訪時的訊息很清楚，台美關稅安排若已談妥到對台出口美國產品提供15%上限優惠，立法院就該儘速排案，進入實質審查，該通過就快通過，因為關稅衝擊百工百業，拖延只會讓成本不確定性擴大，企業投資與接單都會變得保守。

這段話之所以會引發共鳴，原因不在政治立場，而在產業感受最真實，15%和更高稅率的差距，常常就是毛利、報價、訂單去留的差距。

美國最高法院於2月20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法。川普則表示將實施為期150天、稅率10%的全球關稅，後續發展備受國際關注。（美聯社檔案照） 同一時間出現的南韓案例更像是一記警鐘。1月26日，美國總統唐納·川普宣布把部分南韓輸美商品關稅從15%調升到25%，理由指向南韓國會遲遲未完成相關協議與投資承諾的立法程序。

這種操作邏輯的重點不在南韓對錯，而在美國對盟友的「耐心窗口」並不長，談判成果若在國內政治被卡住，美國會把關稅當成施壓工具，逼對方回到時間表與可交付承諾。台灣若讓已談妥的關稅安排長期停在程序關口，風險不會自動消失，只會轉成下一輪更強硬的要價。

軍購議題常被簡化成花錢買武器，實際意義更像同盟互信的測試題。台灣購買美國先進裝備的目的包含提升自我防衛能力，也包含對華府釋出明確訊號，台灣願意分擔防衛責任，願意把安全承諾變成可量化的行動。台灣安全架構長期以台灣關係法與六項保證作為重要支點，政治語言再漂亮都需要政策行動支撐，軍購與軍事合作就是其中最直接的一環。

在這個脈絡下，特別軍購與其說是單一預算案，不如說是把台灣的防衛決心放到同盟結構中接受檢驗。

台灣購買美國先進裝備的目的包含提升自我防衛能力，也包含對華府釋出明確訊號，台灣願分擔防衛責任，圖為國軍海馬士多管火箭系統。（資料照） 非紅供應鏈則是台灣經濟版圖的再定位。美國推動友岸外包與關鍵供應鏈重組，目標是把高風險環節從中國拉出來，移到可信任的夥伴國，這條路線在半導體與高科技產業尤其明顯。

台積電赴美投資、台灣企業深化參與美國供應鏈，既是市場與客戶需求的結果，也是在新秩序下換取制度性信任的方式。只要台灣握住研發、製程、人才、供應網路的關鍵節點，海外布局就不等於被掏空，反而是把台灣能力嵌入盟友體系，讓台灣在供應鏈談判中更難被替代。

台積電赴美投資、台灣企業深化參與美國供應鏈，既是市場與客戶需求的結果，也是在新秩序下換取制度性信任的方式。（彭博檔案照） 把這3件事放在一起看，軍購回答的是安全可信度，關稅協議回答的是經貿對等與制度交付能力，非紅供應鏈回答的是產業可靠性與戰略價值。台灣若希望在美國主導的印太秩序中被視為可靠盟友，就需要同時在這3個面向交出成績單。這也是為什麼在野黨若把關稅協議與特別軍購長期擋在程序外，或以「投資5000億美元」的話術反覆拖延實質審議，後果不只是一兩項政策卡住而已，而是讓台灣對外承諾的可信度被打折，最後承受更高的成本與更硬的條件。

執政黨需要更柔軟的政治溝通，廣納產業與社會意見，把疑慮放到委員會與公開審議中逐條處理。國家大方向不能因為朝野對立而停滯，立法院也不該用程序杯葛取代政策辯論。台灣的盟友位置靠軍事承諾、經濟條件、供應鏈整合一步一步換來，拖延只會把主動權讓出去。三位一體缺一不可，在野黨若還看不清重點，歷史不會原諒。

（作者為台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

台積電赴美投資、台灣企業深化參與美國供應鏈，既是市場與客戶需求的結果，也是在新秩序下換取制度性信任的方式。（彭博檔案照）

