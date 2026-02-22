自由開講》鄭麗文正把國民黨變成第九個小紅

◎ 愚工

在中共的官方文書上有八個跟中共一起「參政議政」的民主黨派，它們是，中國國民黨革命委員會（簡稱民革）、中國民主同盟（簡稱民盟）、中國民主建國會（簡稱民建）、中國民主促進會（簡稱民進）、中國農工民主黨（簡稱農工黨）、中國致公黨、九三學社、臺灣民主自治同盟（簡稱臺盟）。這八個民主黨派名分上，是與中國共產黨平起平坐的政黨，但實質上卻是中共的附隨組織。

中國有八個跟中共一起「參政議政」的民主黨派，實質上都是中共的附隨組織。圖為九三學社標誌。（取自維基百科）

整個黨，包括人事及吃喝拉撒睡的所有開銷全額由中共政府在財政預算中的「附屬單位補助費用和撥出專款」會計科目項下名正言順撥款；黨的中心任務就是研究及貫徹中國共產黨的思想、領導講話及重要會議精神，例如「九三學社」中央在2026年1月18日的會議，誓言「以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中共二十大精神，圍繞中心、服務大局、為民族復興偉業作出貢獻」。中共附隨組織的奴性自然流露無遺。

回頭看臺灣的中國國民黨，主席鄭麗文「視中國為親人」，誓言要「把台灣人都變中國人」，認為「接受中共主張的九二共識，不會少一塊肉」，全力貫徹中共擋總預算、國防預算、美台協議的囑咐。

請繼續往下閱讀...

最近國民黨智庫匆忙到北京參加國台辦控場的交流，吾人合理懷疑，是要跟「九三學社」一樣，學習「以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中共二十大精神，圍繞中心、服務大局、為助力民族復興偉業作出新貢獻。」

中國國民黨主席鄭麗文「視中國為親人」，誓言要「把台灣人都變中國人」。（資料照）

國民黨正式成為小紅後，將立刻享受中共政府的財政撥款。這樣一來，鄭麗文主席就不用為每個月三千萬的開銷奔波張羅，就可輕鬆享受「投抱共產黨，財務沒煩惱」的紅利，只要專心執行「空台亂台」的任務就好。鄭麗文本是書生佳人，如今執意欲為賣台賊，實在令人痛心。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法