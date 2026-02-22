自由開講》蔣萬安&amp;李四川 消費黃仁勳沒成！

◎ 陳昶日

北士科輝達台灣總部案簽約，最失望的其實是台北市長蔣萬安與副市長李四川兩人！輝達創辦人黃仁勳於1月30日循例來台參加台灣輝達尾牙，寧可與通化街水果阿婆同框，也不願意跟兩人同台，淪為競選宣傳造勢工具。

輝達執行長黃仁勳換上花襯衫參加台灣分公司尾牙，未跟蔣萬安和李四川同台亮相。（資料照） 蔣萬安與李四川蓄謀消費黃仁勳，作為台北市長連任選戰資本以及參選新北市長跳板，後者更把辭職參選時間直接綁定簽約儀式後，玩弄大功告成凱旋轉戰新北市套路把戲。

返台時回答記者詢問輝達案進度，黃仁勳一派輕鬆說：「我以為已經完成了，簽約是很簡單的！」。言下之意簽約授權專業經理人分層負責，並不在他個人忙碌行程之列，問題出在台北市政府一頭熱複雜化，大費周章安排與黃仁勳並肩亮相機會。

早在黃仁勳抵台前，台北市政府一再片面放話預告：北士科案將在黃仁勳來台時簽約。黃仁勳抵台三天前，李四川主持台北市都市計畫委員會議通過變更審議，作為送給黃仁勳大禮用意十分明顯，又連日高調鋪張準備簽約儀式，最後註定白忙一場。

曾經反覆重申：「輝達沒有台灣就不可能存在！」，黃仁勳是懂得感恩的人，打造北士科輝達台灣總部成為媲美加州矽谷輝達星艦總部，是他回報雙親故鄉台灣的具體證明。催生黃仁勳口中「超越大眾想像的台北新地標」最大功臣，正是黃仁勳「兆元宴」上台灣供應鏈關鍵合作夥伴眾多廠商代表，並非蔣萬安更不是李四川。

台北市長蔣萬安（左）與副市長李四川（右），一同舉行記者會說明北市府與輝達總部完成簽約。（資料照）

囊括從上游先進晶片製造到下游系統組裝完整生態系，台灣AI產業先進技術實力與踏實工程文化，協助輝達主導人類史上最大規模科技基礎建設擴張，北士科輝達台灣總部是台灣扮演不可或缺重要角色具體象徵。蔣萬安與李四川想掠美爭功收割政治紅利，黃仁勳恕不奉陪，十分睿智保持距離，以策安全！

輝達台灣總部案處理過程紕漏不斷一波三折，最後又沽名釣譽硬要黃仁勳親自出席簽約落空，正是蔣萬安與李四川冒功邀賞施政風格的縮影。

（作者為兼職專欄作家）

