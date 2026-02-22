自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》蔣萬安&amp;李四川 消費黃仁勳沒成！

2026/02/22 10:30

◎ 陳昶日

北士科輝達台灣總部案簽約，最失望的其實是台北市長蔣萬安與副市長李四川兩人！輝達創辦人黃仁勳於1月30日循例來台參加台灣輝達尾牙，寧可與通化街水果阿婆同框，也不願意跟兩人同台，淪為競選宣傳造勢工具。

輝達執行長黃仁勳換上花襯衫參加台灣分公司尾牙，未跟蔣萬安和李四川同台亮相。（資料照）輝達執行長黃仁勳換上花襯衫參加台灣分公司尾牙，未跟蔣萬安和李四川同台亮相。（資料照） 蔣萬安與李四川蓄謀消費黃仁勳，作為台北市長連任選戰資本以及參選新北市長跳板，後者更把辭職參選時間直接綁定簽約儀式後，玩弄大功告成凱旋轉戰新北市套路把戲。

返台時回答記者詢問輝達案進度，黃仁勳一派輕鬆說：「我以為已經完成了，簽約是很簡單的！」。言下之意簽約授權專業經理人分層負責，並不在他個人忙碌行程之列，問題出在台北市政府一頭熱複雜化，大費周章安排與黃仁勳並肩亮相機會。

早在黃仁勳抵台前，台北市政府一再片面放話預告：北士科案將在黃仁勳來台時簽約。黃仁勳抵台三天前，李四川主持台北市都市計畫委員會議通過變更審議，作為送給黃仁勳大禮用意十分明顯，又連日高調鋪張準備簽約儀式，最後註定白忙一場。

曾經反覆重申：「輝達沒有台灣就不可能存在！」，黃仁勳是懂得感恩的人，打造北士科輝達台灣總部成為媲美加州矽谷輝達星艦總部，是他回報雙親故鄉台灣的具體證明。催生黃仁勳口中「超越大眾想像的台北新地標」最大功臣，正是黃仁勳「兆元宴」上台灣供應鏈關鍵合作夥伴眾多廠商代表，並非蔣萬安更不是李四川。

自由開講》蔣萬安&amp;李四川 消費黃仁勳沒成！台北市長蔣萬安（左）與副市長李四川（右），一同舉行記者會說明北市府與輝達總部完成簽約。（資料照）
 囊括從上游先進晶片製造到下游系統組裝完整生態系，台灣AI產業先進技術實力與踏實工程文化，協助輝達主導人類史上最大規模科技基礎建設擴張，北士科輝達台灣總部是台灣扮演不可或缺重要角色具體象徵。蔣萬安與李四川想掠美爭功收割政治紅利，黃仁勳恕不奉陪，十分睿智保持距離，以策安全！

輝達台灣總部案處理過程紕漏不斷一波三折，最後又沽名釣譽硬要黃仁勳親自出席簽約落空，正是蔣萬安與李四川冒功邀賞施政風格的縮影。

（作者為兼職專欄作家）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書