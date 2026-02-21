自由電子報
汪浩時間》川普升級貿易戰，中國更倒楣？

在此格局下，受衝擊最大的仍可能是中國。川普第一任就已經根据232和301對中國發動關稅戰。現隨時可能提高。若美國改以國安與產業政策為核心，長期制度化調整供應鏈，中國將面臨更持久的市場壓力與科技限制。相較之下，與美國已達成框架協議的盟友，如日韓台，反而整體貿易安排不受影響。
汪浩時間

汪浩時間

2026/02/21 17:00

◎ 汪浩

美國最高法院裁定不得以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅，表面看似對川普是一次重擊。但細看判決內容，事情並不那麼單純。法院並未否定總統整體的關稅權力，只是限制IEEPA不得作為課稅工具。換言之，關稅政策不是被推翻，而是被迫轉換法律基礎。

美最高法院裁定不得以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅，但未否定總統整體的關稅權力，所以受衝擊最大的仍可能是中國。圖為川普對習近平講悄悄話。（取自貼文）美最高法院裁定不得以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅，但未否定總統整體的關稅權力，所以受衝擊最大的仍可能是中國。圖為川普對習近平講悄悄話。（取自貼文）總統仍可依301、232、122與338條款徵收關稅。232條款可基於國安理由課稅，301針對不公平貿易行為，122提供短期全面調整權限。托馬斯大法官也指出，「規制」貿易自建國以來即包含課稅權。此次裁決等於要求行政部門走更穩固的法律路徑，而非放棄工具。

更值得注意的是，法院同時確認總統在IEEPA下仍擁有廣泛限制、許可與禁運權力，只是不涉及直接徵稅。這意味著，美國對外經濟戰的手段不只關稅，還包括進出口限制與投資審查。財政部長亦表示，結合122、232與301條款，2026年關稅收入可望基本持平，顯示政策已預留替代方案。

財政部長貝森特表示，華府仍可透過替代法例來徵稅，2026年的關稅收入基本可維持不變。（法新社檔案照）財政部長貝森特表示，華府仍可透過替代法例來徵稅，2026年的關稅收入基本可維持不變。（法新社檔案照） 在此格局下，受衝擊最大的仍可能是中國。川普第一任就已經根据232和301對中國發動關稅戰。現隨時可能提高。若美國改以國安與產業政策為核心，長期制度化調整供應鏈，中國將面臨更持久的市場壓力與科技限制。相較之下，與美國已達成框架協議的盟友，如日韓台，反而整體貿易安排不受影響。

因此，這不是貿易戰退場，而是升級。問題不在關稅是否存在，而在它將以何種法律形式長期化。當戰場從緊急命令轉向制度框架，中國恐怕面對的是一場更難逆轉的經濟博弈

川普悄悄告訴習近平：你的關稅不會少？

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

