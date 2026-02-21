名家分享~James Jseng》從監院彈劾台中 看全國禁運禁宰15天 21億損失

所以，我們只看到盧秀燕在事後二度鞠躬道歉，在2025年11月免職相關首長，但「換人」並沒有換掉可怕的官僚文化，監察院這次用萬字案文的定調，清楚的說明了台中的市政府在「疫調反覆」、「數據灌水」跟「無視預警」上的系統性崩潰。

◎ James Jseng

有時候，過年，長假期，或者某些個人的好運，也是會掩護一些什麼事情，就如同這一次，春節大家都忙，就讓大家遺忘了，21億元的驚人代價，全國禁宰15天的慘痛代價，以及監察院宣布的彈劾案，大家都遺忘了台中的非洲豬瘟。

台中去年爆發非洲豬瘟災情，付出21億元、全國禁宰15天的慘痛代價。（取自貼文）2025年10月21日，台中市梧棲區洽興畜牧場爆發全台首例本土非洲豬瘟疫情，由於台中市政府在初期的行政疏失，導致中央政府不得不採取最高規格防疫，祭出全國豬隻禁運、禁宰15天的強硬手段。

根據監察院與農業部最新統計，這15天的停工加上後續的產業補助支持措施，造成的全國性經濟損失與公帑支出高達新台幣21億元，這筆由全體納稅人與豬農共同承擔的鉅額帳單，正式被監察院的彈劾案定調為「人禍」大於「天災」。



2025年10月21日，台中市梧棲區洽興畜牧場爆發全台首例本土非洲豬瘟疫情。 （資料照） 監察院在2026年2月11日以12票全票通過，正式彈劾台中市政府4名關鍵官員，並移送懲戒法院，彈劾案文詳列了令人無法接受的行政違失。

動保處組長周百俊早在2025年10月中旬即接獲豬隻異常死亡通報，數量已達警示標準，卻「已讀不回」無視數據，處長林儒良知情後也沒有依規定強制採檢，導致確診延誤整整6天，病毒隨之擴散。

請繼續往下閱讀...

環保局前局長陳宏益聲稱案場「3年稽查24次合格」，調查發現1年半內其實僅稽查2次，甚至在疫情爆發後，違法指示以「挖坑露天堆肥」處理廚餘，遭環境部緊急糾正，險些造成二度污染（廚餘這麼大的問題，結果他一個人就背下來了）。

前農業局長張敬昌身為指揮官，卻在中央命令「勿擾動現場以利清零採檢」時，指示下屬進行「烏龍消毒」，導致檢測時程被迫延後，嚴重干擾防疫判斷。



因非洲豬瘟落馬的台中市前農業局長張敬昌（右）、前環保局長陳宏益（左）等人，被監察院彈劾。（資料照） 這並非台中市公務體系首度因程序疏失造成民眾巨額損失，2024年台糖瘦肉精烏龍案，市府在未依法給予廠商複驗機會的情況下，逕行發布具爭議性的檢驗結果，事後證明為單一盒檢驗問題，但已造成台糖公司商譽受損、產業損失及社會恐慌，耗費行政複驗資源數百萬元。

2026年2月，與豬瘟案幾乎同步，台中還發生了交通局長葉昭甫因對於下屬性騷擾與職場霸凌案督導不周、甚至有迴護之嫌，也在2月12日同一天遭到監察院彈劾。

台中市交通局長葉昭甫知情下屬性騷擾卻未善盡督管職責，同遭監察院彈劾。（資料照）甚至還有工程因行政作業疏漏，導致得標廠商申請仲裁，市府最終須從市庫撥款支應數千萬元之國賠金與補償款。

所以，我們只看到盧秀燕在事後二度鞠躬道歉，在2025年11月免職相關首長，但「換人」並沒有換掉可怕的官僚文化，監察院這次用萬字案文的定調，清楚的說明了台中的市政府在「疫調反覆」、「數據灌水」跟「無視預警」上的系統性崩潰。

這21億元的學費，買到的是一個沉痛的教訓，當防疫專業遇到行政懈怠的系統性問題，賠上的不只是官員的職位，更是全國產業的命脈，然後，為什麼監察院卻完全沒有去想到，最大的問題，就是盧秀燕。

當防疫專業遇到行政懈怠，賠上的不只是官位，更是全國產業命脈，然而監察院卻沒想到，最大的問題，就是盧秀燕（中）。（資料照）

本文經授權轉載自James Jseng臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法