曹興誠八不居士》馬年新春敬致 習近平主席的一封公開信

貴黨如果堅持侵略台灣，為「一黨專政」續命，亡國亡黨就在眼前。如果肯順應「主權在民」的大勢，開放黨禁，推進民主，貴黨還有可能，在民主體制下爭取選民的支持。換言之，侵略台灣是死路，還政於民才是正途；何去何從？敬請慎思明斷。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2026/02/21 13:30

◎ 曹興誠

『侵略台灣乃是絕路 還政於民方為正途』

尊敬的習主席，您好！

我是台灣的一介公民，無官無爵，無權無勢，也沒槍桿子，不會顛覆您的政權，所以與您本應相安無事；可是您指揮的槍桿火砲多到無數，對著台灣好像隨時準備轟過來，這讓我無法閒庭漫步，只好站出來請教您一些問題。

作者勸習近平在侵台問題上懸崖勒馬，在開創民主上為民族立下不世之功。（美聯社檔案照）作者勸習近平在侵台問題上懸崖勒馬，在開創民主上為民族立下不世之功。（美聯社檔案照） 首先我想請問，如果您以「統一」為名發動對台侵略，除了可能造成台灣的生靈塗炭，對您領導的中國共產黨和中華人民共和國的國民能有什麼好處呢？

我們看中國歷史上的秦國，從公元前905年其始祖獲封秦地起算，到公元前221年統一中國時，已有684年的歷史。但統一了中國之後，竟然短短15年後就徹底滅亡。

完成了所謂「統一大業」的秦始皇於西元前210年死亡，以後他的子孫下場極其悲慘。秦二世胡亥和李斯、趙高合謀，假傳聖旨篡得王位後，隨即對自己的兄弟姐妹展開了滅絕式的殘殺。「公子扶蘇」、「公子將閭」和其他兩公子被迫自殺、「公子高」無奈選擇為秦始皇殉葬；此外另有12名公子在咸陽市街被公開處決，還有10名公主在杜縣被肢解。

1970年代，考古學家在秦始皇陵東側的上焦村發現了17座陪葬墓，墓中屍骨支離破碎，有的身首異處，有的四肢與軀幹分離，甚至有頭骨上還插著箭鏃。墓中出土了刻有「陽滋」（嬴陰嫚，據傳是秦始皇最寵愛的女兒）和「榮祿」等名字的私印，進一步證實這些墓主就是秦始皇的子女。

曹興誠八不居士》馬年新春敬致 習近平主席的一封公開信完成了所謂「統一大業」的秦始皇於西元前210年死亡，以後他的子孫下場極其悲慘。（取自維基百科）
其後李斯被趙高陷害而遭到「腰斬」（活活從腰部斬斷），胡亥自己也被趙高逼迫，在望夷宮自殺，死時僅24歲，其皇位由「子嬰」繼承。子嬰後來設計殺了趙高，「夷其三族」，就是把趙高的父系、母系、妻系家族成員全部處死。當項羽進入咸陽後，子嬰及其宗室成員也全數被殺，秦國至此滅亡。離秦始皇去世，僅僅三年4個月；其滅亡過程腥風血雨，慘過陰間地獄。

秦始皇為了完成所謂的「統一大業」，殺人盈野、破城無數，但死後國家暴亡、子孫慘死，讓人不免驚嘆，惡有惡報竟然來得如此迅速。

我們再看貴黨，在國共內戰中造成500萬至700萬人死亡，而完成「統一大業」後，貴黨有多少人因此得到幸福呢？

貴黨在1949年建國之初，有中央委員44位，中央候補委員33位，這些是當時領導的核心，但其後接近八成都受到慘烈的迫害。

例如劉少奇原為貴國國家主席，後來遭到嚴酷的批鬥和身體摧殘，在孤獨與痛苦中去世，死時骨瘦如柴，被用假名草草火化。

劉少奇並非無辜。

劉少奇在文革前（1963年至1966年 ）推動了「四清」運動，以相當嚴厲的極左路線，導致了大規模的冤假錯案。其被審查人數，全國約有500多萬人，受處分人數在100萬至200萬之間，非正常死亡（含自殺、毆打致死等 ）的人數估計在7萬到10萬人左右。

再如林彪，曾被載入黨章作為毛澤東的「親密戰友和接班人」，但他與毛的關係在1970年後迅速惡化。在政變計劃（五七一工程紀要 ）失敗後，林彪於1971年9月13日凌晨與妻子葉群、兒子林立果強行搭機從山海關機場起飛竄逃，結果在蒙古國的溫都爾汗墜毀，機上九人全部喪生。

林彪無辜嗎？

在文化大革命初期，林彪與毛澤東的妻子江青為了各自的政治利益，形成了高度的盟友關係。

江青為林彪造神，利用文藝和宣傳工具，將林彪標榜為毛澤東「最親密的戰友」，林彪則為江青提供武裝支撐。 他們採取「你出題目，我來動手」的模式，煽動造反，鼓勵暴力與流血衝突，導致全國性的混亂；無數無辜官員和群眾在這一時期慘遭私刑、殺害或自殺。中共史學界普遍認為文革全期的非正常死亡人數約為200萬。

林彪（右）是中共的開國元帥之一，文化大革命期間更成為中共第二號領導人和毛澤東（左）的「親密戰友」。（資料照，取自網路）林彪（右）是中共的開國元帥之一，文化大革命期間更成為中共第二號領導人和毛澤東（左）的「親密戰友」。（資料照，取自網路） 而毛澤東本人，自1949至1976年發動了超過50次的各種排除異己的運動。依據學者Rudolph Rummel、Jung Chang （ 張戎 ）、Jon Halliday等人的估算，此期間中國非自然死亡人數約為七千萬人；和秦始皇統一中國以後一樣，也是腥風血雨。1976毛澤東死時，中國百業蕭條，經濟破產，人均所得僅為165美元，在全球當時約130-140個國家中，排名在120名以後，甚至低於許多非洲國家（如奈及利亞或肯亞），可謂「國將不國」。

由秦國和貴國的兩個例子，我們可以清楚地看到，武力統一不可能帶來什麼民族復興，反而會給自己國家、民族帶來毀滅性的災難。這不是偶然，而是必然。

為什麼呢？

所謂武力統一，就是要滅別人的國、殺別國的民、搶別人的地，這是不仁不義的罪惡。為了鼓動群眾去犯這樣的滔天大罪，需要扭曲事實、煽動仇恨，鼓勵毒辣，把群眾變成是非不分、充滿恨意、心狠手辣的暴徒。

秦國用連坐和嚴刑峻法，威脅百姓盲目的服從，再以斬殺人頭多寡來論功行賞（尚首功），鼓勵殘暴。這樣固然造就了韓非子形容的「虎狼之師」，征服了六國，完成了霸業，但在秦始皇死後，這些虎狼就展開可怕的內鬥互殘，迅速導致國亡族滅。

貴黨自「革命」 開始就捏造事實，醜化地主，再以「打土豪、分田地」煽起農民的亢奮。1927年貴黨發起的湖南秋收暴動，策動流氓，以極為兇殘的手段虐殺地主並強暴其家屬，連黨內同志都看不下去。可是毛澤東卻說，「革命不是請客吃飯」，「矯枉必須過正」，並說：「流氓地痞，向為中國社會所唾棄者，實為農村革命最勇敢、最徹底、最堅決的力量」。

所謂武力統一，就是要滅別人的國、殺別國的民、搶別人的地，這是不仁不義的罪惡。示意圖。（路透檔案照）所謂武力統一，就是要滅別人的國、殺別國的民、搶別人的地，這是不仁不義的罪惡。示意圖。（路透檔案照） 毛澤東這樣輕視法律道德，鼓勵流氓殘暴，號召「無法無天」，固然擊敗了國民黨，統一了中國，但也留下極為惡劣的影響。以後除了同志互相殘害、草菅人命之外，貴黨黨紀敗壞、貪瀆橫行，至今無法改善。

根據貴黨中共中紀委與貴國國家監委公布的數據，從2013年至2025年底，全中國累計有超過700萬名黨員幹部因貪腐受到黨紀政務處分，而2024到2025年數字仍然持續上升。

貪瀆立案總數由2024年的87.7萬件升至2025年的101.2萬件，處分人數由88.9萬人升至98.3萬人。省部級官員（老虎）遭到查處的，2024年有73人，2025年則增加到115人。

上列貪瀆案件之多已經令人吃驚，而一些案件貪瀆金額之大，更讓人咋舌。

根據貴國法院判決及公開通報整理出的一些例子，如李健平（前內蒙古呼和浩特經開區黨工委書記）涉案金額約30.69億元，賴小民（前中國華融資產管理公司董事長）收賄金額17.88億元，張中生（前山西省呂梁市副市長）貪瀆10.4億元；可以看出，這些涉案人員並非真正的高官，但貪瀆金額已足驚人，那真正高官的貪瀆數字會有多大呢？

前中共政治局常委周永康2015年被判刑時，《路透社》曾經報導，官方在調查過程中沒收了周家及親信價值高達900億人民幣（約台幣 4,000多億）的資產。又如前軍委副主席徐才厚、郭伯雄涉貪金額，官方僅以「數額特別巨大」形容，但據傳從徐才厚家中地下室搜出的現金（非黃金）重達1噸多，珠寶翡翠堆積如山，必須動用十幾輛軍用卡車才能運走。

中共前政治局常委、政法委書記周永康，官方在調查過程中沒收了周家及親信價值高達900億人民幣（約台幣4,000多億）的資產。（美聯社檔案照）中共前政治局常委、政法委書記周永康，官方在調查過程中沒收了周家及親信價值高達900億人民幣（約台幣4,000多億）的資產。（美聯社檔案照） 尊敬的習主席，您對貴黨貪瀆問題之嚴重想必知之甚詳，所以自主政以來，您就以「反貪腐」作為施政的核心。但我不知您有沒有想過，貴黨官員如此巨幅的貪腐，人類歷史上前所未見，其背後深層的原因何在？

貪腐本質是說謊、作弊、無視法律。大規模的貪腐表示貴黨黨員普遍不以說謊、作弊、違法為恥。貪腐金額巨大，表示是集體犯罪，背後一定有權力的濫用。貴黨自建黨以來，濫用權力已經導致數千萬百姓的橫死；人命關天都不怕，貴黨官員或許認為貪幾個「小錢」也沒什麼了不起。

在違法、貪腐之下，貴黨黨員應該還有「征服者」的心態。毛澤東喜歡說「槍桿子出政權」，意味「江山是我們憑武力打下來的」，我們就是「主子」。貴黨官員一旦有了「主子心態」，向百姓搜刮錢財，應該也自覺「天經地義」。

被稱為是解放軍「大老虎」的已故中共前中央軍委副主席徐才厚，據傳從徐家中地下室搜出的現金（非黃金）重達1噸多。（法新社檔案照）被稱為是解放軍「大老虎」的已故中共前中央軍委副主席徐才厚，據傳從徐家中地下室搜出的現金（非黃金）重達1噸多。（法新社檔案照） 尊敬的習主席，您如果真的想根絕貪腐，需要徹底改變貴黨慣於說謊、不樂守法、濫用權力的「黨性」。可是您指引的國家方向卻似乎仍然朝著謊言和暴力的路上前進。

在台海問題上，貴黨一再宣稱，「台灣自古是中國的領土」，這是明顯的謊言。台灣原住民在島上居住已經有六千年以上的歷史，貴國1949年才建立，怎麼台灣會自古就是貴國領土？

台灣在1683年曾經被滿清帝國佔領，至1895年被滿清割讓給日本，一共歷時212年，這絕對稱不上說「自古就是中國領土」。歐洲烏克蘭的大部分地區自1240年至1362年曾經被蒙古人統治了120多年，如果說烏克蘭「自古就是今日蒙古國的領土」那顯然是笑話。

毛澤東在1928年明確主張台灣應獨立並建立「台灣共和國」。又1936年毛澤東在延安接受美國記者史諾（Edgar Snow）採訪時明確表示：「如果朝鮮人民希望掙脫日本帝國主義的枷鎖，我們熱烈支持他們爭取獨立的鬥爭。這同樣適用於台灣」。貴黨在1936年還認為台灣並非中國領土，後來卻又改稱「台灣自古就是中國領土」；可見貴黨習慣根據政治需要去竄改歷史事實。

貴黨又喜歡拿1943年的「開羅宣言」說事，實則開羅宣言說二戰後台灣主權歸於「中華民國」，並非歸給「中華人民共和國」。貴國要求依據開羅宣言取得台灣主權，顯有「冒名頂替」之嫌。

開羅宣言所以贊成台灣戰後歸於「中華民國」，是酬庸國民黨抗戰做出重大犧牲，在陸地上牽制了日軍，幫助美軍在太平洋戰爭中取得勝利。貴黨在抗戰時專扯國民黨後腿以壯大自己，抗日則虛與委蛇，當然沒有資格「獲賞」台灣主權。貴黨未曾積極抗日，反而在建國後，殘害了無數的國民黨抗日英雄，以後才不斷宣傳自己抗日、仇日，還高調紀念「抗戰勝利日」，意圖混淆視聽，篡改歷史，謀取台灣主權，實係對所有中國人的欺騙。

貴國於1984年由當時總理趙紫陽和英國首相柴契爾共同簽署了「中英聯合聲明」，承諾自1997年以後，港人治港五十年不變。豈料2017年6月30日貴國外交部例行記者會上，發言人陸慷明確表示：「《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義，對中國中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力」。

這一說法在當時引發了強烈的國際反彈。英國與國際法學者認為，《中英聯合聲明》已在聯合國登記，是一份具備法律約束力的國際條約，其效力應持續至2047年（即承諾的「五十年不變」）。

1984年由中、英官方正式簽訂的合約，貴國在合約到期30年前即宣布其為歷史文件，不具備任何約束力；那1943年的「開羅宣言」和1945年的「波茨坦公報」，時隔已經80多年，絕對是「歷史文件」，貴國卻堅持現在仍具法律約束力，豈非雙重標準，蠻不講理？

2017年是香港回歸中國屆滿20年，時任中國外交部發言人陸慷表示，當初所簽訂的《中英聯合聲明》只是歷史文件。（歐新社檔案照）2017年是香港回歸中國屆滿20年，時任中國外交部發言人陸慷表示，當初所簽訂的《中英聯合聲明》只是歷史文件。（歐新社檔案照） 貴國還聲稱「聯合國第2758號決議」將台灣主權授給了中國，這也是矇騙國際的說法。事實是此決議文僅同意在聯合國以貴國代表取代蔣介石的代表而已。該決議文隻字未提台灣，當然也絕未將台灣主權歸給貴國。

而事實上，貴國上述對台灣主權的各種主張早已被時代進步的巨輪輾碎。

1966 年聯合國通過了兩項重要的公約——《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》。前項公約的核心原則是：政府權力必須來自人民的意志，意即「主權在民」；其實踐方式則是透過定期、公平、普遍且無記名的選舉。此公約用意之一是廢除以前各式各樣的領土主張，而將主權直接賦予了住民，使世界未來可以擺除因爭取主權而引起的戰爭。二戰結束時，世界主權國家計有60個，現在則增加到195個，表示有135個地區掙脫了被殖民的處境，以住民自決的方式建立了自己的國家，台灣就是其中之一。儘管貴黨不肯承認台灣已經獨立的事實，但從自由世界的眼光來看，台灣政府係由人民直接投票而產生，具有合法性。所以貴國如果攻打台灣，是非法政府攻擊合法政府，必然引起世界輿論的譴責。

貴國政府於1998年已經簽署了聯合國《公民權利和政治權利國際公約》，但20多年過去了，貴黨卻遲遲不送請貴國「全國人大」批准。相信貴黨也知道，貴國人大一旦批准了這項公約，就需承認台灣主權屬於台灣人民；不僅如此，中國各地的主權也必須歸還給各地中國人民。以後貴黨想執政，必須經過所有中國人的投票同意。

所以，貴黨宣稱「統一台灣是為了中華民族偉大復興」是騙人的吧？實際上，貴黨堅持統一台灣，是因台灣已經實現了主權在民，所以必須把台灣人「滅口」，以免中國人以台灣為榜樣，要求貴黨還政於民吧？

貴國在文革結束時，社會動盪，經濟破產，幸而鄧小平復出，倡導改革開放，吸引外資；後有美國協助中國打開國際市場，港、台、日商對中國大舉投資，導入資金、技術、管理和客戶，貴國才可能享有日後快速的經濟成長。

現在貴黨不僅毫無感謝之心，反而違背事實，吹噓經濟發展要歸功於貴黨卓越的領導。貴黨接著鎮壓香港、威脅台灣、羞辱日本、叫板美國。這種戰狼外交過河拆橋，已經導致台、美、日紛紛撤資，貴國因此失業嚴重。

又貴黨官員為中飽私囊，不顧經濟效益，盲目地舉債大建高樓、高鐵、高速公路、高新園區；讓貴國表面看起來金碧輝煌，一幅繁榮昌盛景象，實則內裡債台高築，民間財富也被全盤鎖進不斷崩跌的房地產，失去消費能力。現在貴國經濟已經陷入「資產負債表型通縮」，經濟螺旋下滑，復甦希望渺茫；相信您對此已經感到焦頭爛額。如果您執意要「武統」台灣，在經濟上必然遭到國際的封鎖和制裁，貴國經濟恐將萬劫不復。

尊敬的習主席，近日驚聞您將 「中央軍委副主席 」張又俠上將和「中央軍委聯合參謀部參謀長 」劉振立上將逮捕查辦，則您上任至今已經拉下了四個軍委副主席、兩個國防部長、四位火箭軍司令員以及十幾個戰區司令。總計您拉下馬的將官已經接近160名，七名中央軍委也只剩下您和張升民兩位。

曹興誠八不居士》馬年新春敬致 習近平主席的一封公開信2022年11月8日，中共二十大後，習近平與新軍委會成員，身穿迷彩服視察中央軍委會聯合作戰指揮中心，如今除了張升民，其他五人都已落馬。（美聯社檔案照）
 貴黨這樣「舉軍皆貪」，是否表示，貴黨高級將領都知道攻打台灣、對抗美日根本毫無意義？除了註定敗亡，將來還要面臨國際法庭的究責。所以不如偷工減料，減低武器的殺傷力；積點陰德之外，尚可增加軍中福利，可謂「兩全其美」。

貴黨和中國國民黨都是「列寧式政黨」，主張「黨大於國」、「黨就是國」，夢想千秋萬世一黨專政。但一黨專政必定走向窮兵黷武、說謊暴力和極端腐敗，最後導致亡黨。過去蘇聯和東歐各國的共產黨都已經全部垮台，貴黨如果堅持不改，亡黨亡國的命運也必難倖免。

尊敬的習主席，列寧式政黨在發源地俄國已經被掃進歷史的垃圾堆，為什麼貴黨還要在中國抱殘守缺？「主權在民」已經是進步的普世價值，為什麼貴黨還要負隅頑抗？

貴黨如果堅持侵略台灣，為「一黨專政」續命，亡國亡黨就在眼前。如果肯順應「主權在民」的大勢，開放黨禁，推進民主，貴黨還有可能，在民主體制下爭取選民的支持。換言之，侵略台灣是死路，還政於民才是正途；何去何從？敬請慎思明斷。

最後，敬祝習主席身體健康，新春愉快；在侵台問題上懸崖勒馬，在開創民主上為民族立下不世之功，是所至盼！

曹興誠敬上

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

