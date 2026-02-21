自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~趙曉慧》台美關稅協議的三種可能走向

台灣目前最大的籌碼與包袱，是已承諾的對美投資與採購。如果台灣現在因判決而「反悔」，川普極可能撤銷對台半導體的「232 國安豁免」。
名家分享

名家分享

2026/02/21 12:00

◎ 趙曉慧

台美關稅協定，會不會受到「IEEPA」關稅被美國最高法院裁定無效的影響？

台美關稅協定日前簽署，受到「IEEPA」關稅被美國最高法院裁定無效的影響，未來走向受關注。（取自貼文）台美關稅協定日前簽署，受到「IEEPA」關稅被美國最高法院裁定無效的影響，未來走向受關注。（取自貼文） 基本上，還是會被川普政府課徵關稅，只是法律依據從「IEEPA」轉移到其他法條，很難有豁免的空間。

原本台灣與美國簽署的對等關稅協議，其法律依據主要是川普2025年發布的第14257號行政命令（基於IEEPA）。

既然最高法院裁定IEEPA不能用來課關稅，那麼基於該法所建立的「對等關稅」體系在法律上已瞬間崩塌

台灣為了換取從20%降至15%的優惠稅率而做的承諾，包括能源採購等，現在面臨一個尷尬問題，如果原本要課的20%稅本身就違法，那台灣還要守這個15%的協議嗎？

川普深知法律空窗期會導致各國毀約，因此立即啟動《1974年貿易法》第122條。

122條款允許總統在150天內徵收最高15%的附加稅，川普設定為10%，這實際上是想強制維持住一個基礎稅率，防止全球商品在退稅空窗期大量免稅湧入美國

美國最高法院否決川普用IEEPA課徵關稅，川普已經宣布啟動122條款，全面在基礎關稅上疊加加徵10%關稅。（法新社檔案照）美國最高法院否決川普用IEEPA課徵關稅，川普已經宣布啟動122條款，全面在基礎關稅上疊加加徵10%關稅。（法新社檔案照） 這150天是給白宮與國會「補票」的時間，川普想利用這段時間，將原本基於IEEPA的台美協議，重新包裝進新的法律框架（如 301條款或國會立法）。

台美關稅協議的「三種可能走向」：

路徑 1️⃣：法律平移，影響最小

川普政府將現有的對等關稅協議「平移」到301條款或232國安條款下。稅率不變，只是換個法律名稱，台灣仍需執行先前的投資承諾。

路徑 2️⃣：重啟談判，風險最高

川普可能以「122 條款」或更激進的「301 調查」反擊，要求台灣提供更多讓步。

路徑 3️⃣：國會追認，最穩定

這將賦予台美協議正式的法律地位，不再受法院判決動搖。

台灣目前最大的籌碼與包袱，是已承諾的對美投資與採購。如果台灣現在因判決而「反悔」，川普極可能撤銷對台半導體的「232 國安豁免」。

名家分享~趙曉慧》台美關稅協議的三種可能走向美國聯邦最高法院以6比3裁決推翻總統川普任內大規模徵收進口關稅的法律依據。（路透檔案照）
 ✅結論：

我建議傾向與白宮配合，將協議法源從IEEPA轉向更穩固的條款，以確保「台美科技供應鏈」的長期穩定，而不是為了短期的關稅豁免與川普鬧翻。

但國民黨確實撿到一把槍，有藉口可以拖延審查台美關稅協定，但犯不著為此摧毀台美之間的互信關係。

畢竟川普還是有轉圜空間，《1974年貿易法》122條款只有150天效期，這150天內，美國國會極有可能進行「補票」立法，授權川普課關稅的權力。

至於台積電，即便最高法院裁定「解放日關稅」無效，台積電在美國投資6座晶圓廠基本上不會動搖。

台積電在亞利桑那州的擴廠，法律支柱是拜登時期通過、川普政府繼續執行的《晶片與科學法案》（CHIPS Act）。

台積電已獲得約66億美元的直接撥款與最高50億美元的低利貸款，還有高達25%的稅收抵免（ITC）。這跟被法院推翻的「IEEPA 關稅行政命令」是兩碼子事，只要《晶片法案》不被廢除，台積電就有義務履行投資承諾。

台積電在亞利桑那州的擴廠，法律支柱是拜登時期通過、川普政府繼續執行的《晶片與科學法案》（CHIPS Act）。（彭博檔案照）台積電在亞利桑那州的擴廠，法律支柱是拜登時期通過、川普政府繼續執行的《晶片與科學法案》（CHIPS Act）。（彭博檔案照） 台灣用「2,500 億美元投資」換取免除解放日關稅。

既然「解放日關稅」沒了，川普會立即把優惠轉向其他武器，例如「232 條款豁免」、「301 條款豁免」。

川普手上還有很多「刀」，雖然美國最高法院救了解放日關稅，但如果各國不繼續投資美國，就用232條款或新的122條款（10% 全球稅）來課你。

從這一點來看，台積電的投資更像是買一張不被騷擾的門票，哈！

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書