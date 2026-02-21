名家分享~趙曉慧》台美關稅協議的三種可能走向

台灣目前最大的籌碼與包袱，是已承諾的對美投資與採購。如果台灣現在因判決而「反悔」，川普極可能撤銷對台半導體的「232 國安豁免」。

◎ 趙曉慧

台美關稅協定，會不會受到「IEEPA」關稅被美國最高法院裁定無效的影響？

台美關稅協定日前簽署，受到「IEEPA」關稅被美國最高法院裁定無效的影響，未來走向受關注。（取自貼文） 基本上，還是會被川普政府課徵關稅，只是法律依據從「IEEPA」轉移到其他法條，很難有豁免的空間。

原本台灣與美國簽署的對等關稅協議，其法律依據主要是川普2025年發布的第14257號行政命令（基於IEEPA）。

請繼續往下閱讀...

既然最高法院裁定IEEPA不能用來課關稅，那麼基於該法所建立的「對等關稅」體系在法律上已瞬間崩塌。

台灣為了換取從20%降至15%的優惠稅率而做的承諾，包括能源採購等，現在面臨一個尷尬問題，如果原本要課的20%稅本身就違法，那台灣還要守這個15%的協議嗎？

川普深知法律空窗期會導致各國毀約，因此立即啟動《1974年貿易法》第122條。

122條款允許總統在150天內徵收最高15%的附加稅，川普設定為10%，這實際上是想強制維持住一個基礎稅率，防止全球商品在退稅空窗期大量免稅湧入美國。

美國最高法院否決川普用IEEPA課徵關稅，川普已經宣布啟動122條款，全面在基礎關稅上疊加加徵10%關稅。（法新社檔案照） 這150天是給白宮與國會「補票」的時間，川普想利用這段時間，將原本基於IEEPA的台美協議，重新包裝進新的法律框架（如 301條款或國會立法）。

台美關稅協議的「三種可能走向」：

路徑 1️⃣：法律平移，影響最小

川普政府將現有的對等關稅協議「平移」到301條款或232國安條款下。稅率不變，只是換個法律名稱，台灣仍需執行先前的投資承諾。

路徑 2️⃣：重啟談判，風險最高

川普可能以「122 條款」或更激進的「301 調查」反擊，要求台灣提供更多讓步。

路徑 3️⃣：國會追認，最穩定

這將賦予台美協議正式的法律地位，不再受法院判決動搖。

台灣目前最大的籌碼與包袱，是已承諾的對美投資與採購。如果台灣現在因判決而「反悔」，川普極可能撤銷對台半導體的「232 國安豁免」。

美國聯邦最高法院以6比3裁決推翻總統川普任內大規模徵收進口關稅的法律依據。（路透檔案照）

✅結論：

我建議傾向與白宮配合，將協議法源從IEEPA轉向更穩固的條款，以確保「台美科技供應鏈」的長期穩定，而不是為了短期的關稅豁免與川普鬧翻。

但國民黨確實撿到一把槍，有藉口可以拖延審查台美關稅協定，但犯不著為此摧毀台美之間的互信關係。

畢竟川普還是有轉圜空間，《1974年貿易法》122條款只有150天效期，這150天內，美國國會極有可能進行「補票」立法，授權川普課關稅的權力。

至於台積電，即便最高法院裁定「解放日關稅」無效，台積電在美國投資6座晶圓廠基本上不會動搖。

台積電在亞利桑那州的擴廠，法律支柱是拜登時期通過、川普政府繼續執行的《晶片與科學法案》（CHIPS Act）。

台積電已獲得約66億美元的直接撥款與最高50億美元的低利貸款，還有高達25%的稅收抵免（ITC）。這跟被法院推翻的「IEEPA 關稅行政命令」是兩碼子事，只要《晶片法案》不被廢除，台積電就有義務履行投資承諾。

台積電在亞利桑那州的擴廠，法律支柱是拜登時期通過、川普政府繼續執行的《晶片與科學法案》（CHIPS Act）。（彭博檔案照） 台灣用「2,500 億美元投資」換取免除解放日關稅。

既然「解放日關稅」沒了，川普會立即把優惠轉向其他武器，例如「232 條款豁免」、「301 條款豁免」。

川普手上還有很多「刀」，雖然美國最高法院救了解放日關稅，但如果各國不繼續投資美國，就用232條款或新的122條款（10% 全球稅）來課你。

從這一點來看，台積電的投資更像是買一張不被騷擾的門票，哈！

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法