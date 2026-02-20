自由開講》從2場諾獎得主演講 談疾病機制與藥物研發

◎ 蔡志弘

2月9日回母校台灣大學聆聽 2014年諾貝爾生醫學獎得主、挪威神經科學家梅–布麗特．莫瑟 （May-Britt Moser） 教授的演講主題為「大腦的導航與記憶系統及其在阿茲海默症中的相關性」，收穫遠超乎預期。她以「大腦 GPS」網格細胞為核心，將原本看似艱深的神經科學，清楚連結到我們日常熟悉的「方向感、記憶與迷路」經驗，也讓我第一次如此直觀地理解，為什麼空間定向障礙會成為阿茲海默症的早期訊號。

作者與諾貝爾生醫學獎得主、挪威神經科學家梅–布麗特．莫瑟 （May-Britt Moser） 教授合影。（作者提供） 特別觸動我的是她反覆強調的觀念——唯有真正理解大腦運作的「演算法」，治療才可能精準有效。這讓人深刻感受到基礎研究的價值，並非遙遠的學術理論，而是一步步鋪向未來醫療與人類福祉的關鍵基石。同時，她分享「快樂的人、快樂的實驗動物，才能做出卓越的科學」，也讓我重新思考研究環境與教育中，人與心理安全感的重要性。

這不只是一場談論諾貝爾級研究的演講，更是一堂關於好奇心、跨領域思考，以及如何以科學溫柔理解人類自身的大腦與生命的深刻課程。

請繼續往下閱讀...

中研院2月11日邀請 2001年諾貝爾生醫獎得主、英國科學家保羅．納斯爵士（Sir Paul Nurse）主講「什麼是生命」。（作者提供） 中央研究院2月11日邀請 2001年諾貝爾生醫獎得主、英國科學家保羅．納斯爵士（Sir Paul Nurse）主講「什麼是生命」（What is Life?），從細胞與基因等核心概念出發，引導我們理解生命其實是一套高度精密的調控與訊息運作系統。他以自身對細胞週期與細胞週期蛋白依賴性激酶（Cyclin-Dependent Kinases, CDKs）的研究為例，深入淺出說明生命如何在秩序與訊息調控中運作，展現基礎科學如何深刻影響我們對疾病與生命本質的認識。演講讓人深刻體會，探索生命不只是學術成就，更是一種理解世界、反思人類角色與責任的過程。

蔡志弘連續參加兩場諾貝爾獎得主演講，這不只是學術饗宴，更是一場深刻影響產業思維的洗禮。綜合兩位大師的分享，對我在生技藥物科技研發與公司經營上的思維，產生了非常具體而深遠的影響。

梅–布麗特．莫瑟 教授的演講中，我深刻體會到「理解系統本身的運作邏輯」才是醫療創新的起點。（作者提供）在 梅–布麗特．莫瑟 教授的演講中，我深刻體會到「理解系統本身的運作邏輯」才是醫療創新的起點。她從網格細胞談大腦導航與記憶，提醒我們藥物研發不能只停留在症狀改善，而必須回到神經迴路、訊息處理與時間—空間整合這些「底層演算法」。這對生技研發的啟示非常明確：

♦️ 未來藥物與療法的競爭力，來自對疾病機制的深度理解，而非單一標靶的快速複製。

而在 保羅．納斯 爵士的演講中，則讓我再次確認基礎科學在產業中的真正角色。他以細胞週期與 CDKs 的研究為例，說明看似「不以應用為導向」的探索，如何成為癌症治療與現代醫藥的重要基石。這讓我反思企業經營時對研發的期待——

♦️ 研發不是短期回收的成本中心，而是決定公司十年後站在產業哪一個高度的戰略投資。

綜合兩位大師的觀點，對我在生技藥物科技研發與公司經營上，形成三個清楚的應用方向：

1. 研發策略上：更重視早期機制研究與跨領域整合（神經科學 × 生物資訊 × 臨床需求），避免只追逐熱門標靶。

2. 產品布局上：以「能否帶來範式轉移」作為長期評估標準，而非只看短期市場規模。

3. 組織經營上：打造具心理安全感與信任文化的研發環境，讓團隊敢於提問、挑戰既有假設，這正是創新真正發生的地方。

這兩場演講讓我更加確信：生技產業的核心競爭力，不只在技術與資本，更在是否願意尊重科學、理解生命，並為長期價值保留耐心。

這樣的思維轉換，將持續影響我未來在藥物研發決策與公司經營上的每一步。

（作者為前國大代表）

編註：本文同步刊載作者臉書

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法