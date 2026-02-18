自由開講》從高市首相勝選 來看民進黨與賴總統贏得民心之契機

◎ 潘世棟

日本首相高市早苗領軍的自民黨和日本維新會執政聯盟，在大雪惡劣的天氣贏得壓倒性勝利。（美聯社檔案照）高市首相很清楚的表達了，她未來想做的政策藍圖來解決國家的一些問題，因執政聯盟國會未達穩定多數，因此，解散眾院重新大選來取得民意支持。

日本的年輕和中間選民在記者訪問的時候，都以高市帶給他們希望來表現支持的熱情，所以即使是大雪惡劣的天氣仍有56.26%的得票率，仍比過去幾次大選的50%上下的投票率都高。

日本防衛大臣小泉進次郎很清楚表達政府的立場。（路透檔案照）內閣成員小泉、小野田等政務官很清楚表達政府的立場，不卑不亢不受經濟脅迫的影響，有些記者認為安全有問題的詢問，反而自曝不合邏輯，整個日本找到經濟與安全的共識股市也大漲創新高回應。

岡田克也前在野黨重量級議員在國會對高市的質詢，是挖坑給她跳嗎？回答軟弱就是騙票懦弱，跟以前講法不一致，清楚表達立場就是得罪中國，造成重大經濟危機，造成國家動盪好逼她下台，結果日本選民很有智慧最後岡田掉進了自己挖的坑，一個連任多次最高票當選的議員落選了。

民進黨和賴總統下屆還想執政的話，應該學高市首相勇敢提出自己的政策，對台灣問題的解方，多跟民眾溝通尋求民眾的支持和熱情，這幾年財政盈餘還不少要怎樣做利用等等…，立法院不支持就老百姓投票下架。

民進黨和賴總統下屆還想執政的話，應該學高市首相勇敢提出自己的政策。圖為賴總統新春走廟發福袋。（資料照）台灣中下收入者的薪資和房價物價問題，真的執政者要好好思考政策，解決他們難以生活與嚴重的少子化問題。

現在學校很缺教師醫院缺護理師，是否能政府大幅提高待遇鼓勵人才投入呢?

做了年改，幫國家省了不少錢，加上這幾年稅收都超過目標，政府的財政狀況非常好，日本財政狀況差，很多都要走擴張性的財政政策，要投資AI半導體設備材料與先進製程與國防等關鍵產業及關西大開發等…，政府是不是也要思考，如何投資經濟建設和產業與移轉支付給年輕人，比如說就讀大學大學畢、結婚都給他們金錢補助…等等。

最後，用高市早苗的名言：不敢挑戰的國家沒有未來，只會守成的政治不會孕育希望！

（作者為科技業高階主管）

