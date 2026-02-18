自由電子報
自由開講》從高市首相勝選 來看民進黨與賴總統贏得民心之契機

2026/02/18 16:10

◎ 潘世棟

日本首相高市早苗領軍的自民黨和日本維新會執政聯盟，在大雪惡劣的天氣贏得壓倒性勝利。（美聯社檔案照）日本首相高市早苗領軍的自民黨和日本維新會執政聯盟，在大雪惡劣的天氣贏得壓倒性勝利。（美聯社檔案照）高市首相很清楚的表達了，她未來想做的政策藍圖來解決國家的一些問題，因執政聯盟國會未達穩定多數，因此，解散眾院重新大選來取得民意支持。

日本的年輕和中間選民在記者訪問的時候都以高市帶給他們希望來表現支持的熱情所以即使是大雪惡劣的天氣仍有56.26%的得票率，仍比過去幾次大選的50%上下的投票率都高。

日本防衛大臣小泉進次郎很清楚表達政府的立場。（路透檔案照）日本防衛大臣小泉進次郎很清楚表達政府的立場。（路透檔案照）內閣成員小泉、小野田等政務官很清楚表達政府的立場，不卑不亢不受經濟脅迫的影響，有些記者認為安全有問題的詢問反而自曝不合邏輯，整個日本找到經濟與安全的共識股市也大漲創新高回應。

岡田克也前在野黨重量級議員在國會對高市的質詢是挖坑給她跳嗎？回答軟弱就是騙票懦弱跟以前講法不一致，清楚表達立場就是得罪中國造成重大經濟危機造成國家動盪好逼她下台，結果日本選民很有智慧最後岡田掉進了自己挖的坑，一個連任多次最高票當選的議員落選了。

民進黨和賴總統下屆還想執政的話，應該學高市首相勇敢提出自己的政策，對台灣問題的解方多跟民眾溝通尋求民眾的支持和熱情，這幾年財政盈餘還不少要怎樣做利用等等…立法院不支持就老百姓投票下架。

民進黨和賴總統下屆還想執政的話，應該學高市首相勇敢提出自己的政策。圖為賴總統新春走廟發福袋。（資料照）民進黨和賴總統下屆還想執政的話，應該學高市首相勇敢提出自己的政策。圖為賴總統新春走廟發福袋。（資料照）台灣中下收入者的薪資和房價物價問題真的執政者要好好思考政策解決他們難以生活與嚴重的少子化問題。

現在學校很缺教師醫院缺護理師是否能政府大幅提高待遇鼓勵人才投入呢?

做了年改幫國家省了不少錢加上這幾年稅收都超過目標政府的財政狀況非常好日本財政狀況差很多都要走擴張性的財政政策要投資AI半導體設備材料與先進製程與國防等關鍵產業及關西大開發等…政府是不是也要思考如何投資經濟建設和產業與移轉支付給年輕人比如說就讀大學大學畢結婚都給他們金錢補助等等。

最後，用高市早苗的名言：不敢挑戰的國家沒有未來，只會守成的政治不會孕育希望！

（作者為科技業高階主管）

