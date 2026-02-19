自由電子報
自由開講》當「速度」成為奢求：從米蘭冬奧反思台灣醫療行政的僵化

2026/02/19 08:30

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo）

奧運賽場分秒必爭，但在台灣的醫療現場，我們卻被迫習慣等待，這樣的對比十分荒謬；圖為米蘭冬奧開幕典禮登場。（奧會提供）奧運賽場分秒必爭，但在台灣的醫療現場，我們卻被迫習慣等待，這樣的對比十分荒謬；圖為米蘭冬奧開幕典禮登場。（奧會提供）

米蘭冬奧的賽場上，選手為了0.01秒拚到極限，因為他們知道，速度就是榮耀，慢一步就出局。但把鏡頭轉回台灣，農曆春節將近，許多家庭此刻真正擔心的不是誰能拿金牌，而是：「如果家裡長輩過年這幾天身體出狀況，醫院找得到床嗎？急診會不會塞爆？

這是一個極其荒謬、卻又真實存在的對比：奧運賽場分秒必爭，但在台灣的醫療現場，我們卻被迫習慣一種極度緩慢的節奏——等待。

平日裡，病人等檢查、等門診、等排程；一到春節，這種等待往往被放大成焦慮與恐懼。醫院降載、護理人力吃緊、病床調度更為僵化，讓「如果現在生病怎麼辦」成為不少家庭揮之不去的過年陰影。

這並非無解的難題。近期一位來自台東的李姓乳癌患者便是一例。她在東部確診後，因排程與床位問題陷入漫長等待，最後在友人協助下轉至台北仁濟院暨仁濟醫院。關鍵不在於轉診本身，而在於醫療團隊是否有能力即時整合資源、打破僵化流程。該案中，醫療團隊在院方統籌下迅速完成評估與治療安排，讓病人得以在農曆年前完成手術、返家休養。

行政效率，本身就是醫療品質的一環。正如該院總院長林水龍所指出，乳癌治療的關鍵往往不是距離，而是能否及早評估、即時介入；許多病患錯失黃金時間，並非因為沒有醫師，而是卡在缺乏彈性的制度流程中。

病魔不會看黃曆。中風、心肌梗塞不會因為圍爐而暫停。當多數人準備返鄉過年時，第一線醫護卻必須在護理人力短缺、關床常態化的情況下，迎戰比平日更嚴峻的急診壅塞

當多數人準備返鄉過年時，第一線醫護卻必須在人力短缺的情況下，迎戰比平日更嚴峻的急診壅塞。（資料照）當多數人準備返鄉過年時，第一線醫護卻必須在人力短缺的情況下，迎戰比平日更嚴峻的急診壅塞。（資料照）

這不是醫師不盡責，而是制度讓「等待」成為常態健保總額的箝制、層層簽核的行政壁壘，使得醫療體系在節假日更缺乏調度彈性。我們引以為傲的醫療技術，往往就在「速度」這件事上，輸給了僵化的行政思維。

真正的醫療強國，不該只是在平日能完成高難度手術，更應該是在春節連假、在偏鄉、在突發狀況下，依然能確保那條救命的通道是暢通的，而不是讓病人與家屬在等待中消耗信心。

就醫時長時間的等待，是制度造成的：健保總額的箝制使醫療體系在節假日更缺乏調度彈性。（資料照）就醫時長時間的等待，是制度造成的：健保總額的箝制使醫療體系在節假日更缺乏調度彈性。（資料照）

奧運帶給我們的啟示，是極致表現來自於系統的流暢運作。在這個農曆新年，我們除了互道平安，更該認真面對醫療體系的結構問題：把必要的裁量權還給第一線、正視護理人力荒，別讓行政怠惰造成的等待，成為台灣人過年最隱形、卻也最真實的風險。

病魔沒有年假，我們的醫療動能，絕不能有空窗期。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

