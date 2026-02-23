自由電子報
評論 > 投書

自由開講》《世紀血案》爭議：當代社會遠離公共議題的代價

2026/02/23 19:00

◎ 簡啟洵

電影《世紀血案》演員李千娜（中）、楊小黎（左）、簡嫚書（右）在記者會上以「沒那麼嚴重」，甚至「辦案的樂趣」等娛樂化的詞彙形容一樁滅門慘案，引發網友激烈討論。（中央社資料照）電影《世紀血案》演員李千娜（中）、楊小黎（左）、簡嫚書（右）在記者會上以「沒那麼嚴重」，甚至「辦案的樂趣」等娛樂化的詞彙形容一樁滅門慘案，引發網友激烈討論。（中央社資料照）

春節前夕，最引發社會熱議的電影，並非任何賀歲大片，而是一部自記者會起便爭議不斷的《世紀血案》。部分演員在公開場合以「不知情」、「沒那麼嚴重」甚至「辦案的樂趣」等輕鬆、娛樂化的語彙形容一樁滅門慘案，引發社會強烈不安與憤怒。

這場風波的核心，並不僅止於電影本身，而是暴露出一個更令人憂心的現象：當代社會正集體遠離嚴肅新聞與公共議題，導致歷史記憶斷裂，也為錯誤訊息的滋生提供溫床。

不可否認，演員並非歷史學者，也難以對所有公共事件具備完整理解。問題不在於「不知道」，而在於當這樣的「不知道」，在涉及重大歷史傷痛時，被毫無自覺地說出口，甚至反過來以輕描淡寫的態度「教育」社會大眾，公共事件是否仍被給予應有的尊重，便值得深思。

諷刺的是，正因這些爭議，許多人才第一次開始理解林宅血案的背景。這並非個案，而是一個普遍趨勢：越來越多人不看報、不追新聞，只接觸快速、輕鬆、易於消化的影劇與娛樂資訊。當公共議題被視為沉重、令人焦慮，或被簡化為對立標籤，部分人選擇退回舒適的資訊圈，久而久之，對歷史與公共事務的理解便趨於片段與薄弱。當人們缺乏長期關心公共事務的習慣，便更容易被情緒性言論與片段資訊牽引。

根據路透新聞學研究所發布的《2025 數位新聞報告》，全球主動迴避新聞的人口比例已從2017年的29%上升至約40%。其中，近四成受訪者因新聞帶來焦慮或憂鬱而選擇遠離，另有三成則因資訊過量產生「新聞疲勞」

這種趨勢在年輕世代尤為明顯。皮尤研究中心的調查指出，18至29歲族群多採取「偶然獲取」新聞的模式，約七成是在滑動社群平台時，順帶接收到去脈絡化的片段資訊。在追求輕鬆、有趣、可有可無的習慣下，嚴肅的歷史脈絡逐漸被忽略，取而代之的是經過加工的印象與情緒。

研究指出，當代18至29歲的年輕人中，約七成是在滑社群平台時，順帶接收到去脈絡化的新聞片段資訊。（擷取自皮尤研究中心網站）研究指出，當代18至29歲的年輕人中，約七成是在滑社群平台時，順帶接收到去脈絡化的新聞片段資訊。（擷取自皮尤研究中心網站）

當社會普遍不願主動關心公共議題，便會形成危險的「資訊真空」。在此情況下，錯誤或煽動性的訊息更容易佔據公共空間。一旦錯誤認知先入為主，即便日後補上再多史料與澄清，也難以扭轉既定偏見

《世紀血案》的爭議，應被視為公民社會的一記警鐘。若我們對「不看新聞、不關心公共議題」的現象視若無睹，所流失的將不只是對歷史的尊重，更是整個社會辨識謊言與抵抗操弄的能力。對台灣社會而言，恐怕比一部爭議電影的上映更加令人憂心。

（作者為文字工作者）

