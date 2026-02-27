自由開講》歷史真相不容稀釋！ 《世紀血案》背後的國安風險

◎ 葉昱呈

電影《世紀血案》引發爭議，文化部長李遠表示，林宅血案在台灣歷史上具有極重要意義，不應被隨意詮釋。（中央社資料照）

聲稱改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，未經當事人與家屬同意即啟動拍攝，其爭議早已超越藝術倫理。當受難者尚未授權，創作者卻以「沒有意識形態」為名，將明確的威權暴行轉化為可供辯證的文本材料。倘若僅是形式實驗，尚可討論；然而在政治高度敏感的脈絡下，當製作動機與資金背景不透明，問題便不只是創作尺度，而是是否藉影像重新塑造公共記憶、影響社會對威權歷史的認知，這已涉及國家安全與認知防線。

「林宅血案」是威權體制下結構性迫害的象徵，並非懸案。受害者林義雄的生命歷程，本身即是台灣民主發展的重要見證。若以「多元詮釋」之名淡化加害責任，甚至將加害與受害置於對等位置，本質上就是抽離權力脈絡、模糊責任歸屬。當威權暴力被描繪為價值歧見或情境誤解，新世代對白色恐怖的理解便可能從「制度迫害」滑向「歷史爭議」。這種透過文化產品進行觀點轉換的手法，正是當代認知戰最隱蔽、卻長效的操作。

請繼續往下閱讀...

更值得關注的是其運作模式。前作《幻術》影射李登輝為三一九槍擊案幕後黑手，票房表現低迷，卻仍持續投資政治敏感題材。當商業邏輯無法合理解釋其持續製作的動機，社會自然有權追問：資金來源是否透明？投資結構是否單純？是否涉及跨境資金或政治勢力介入？在民主國家，這類查核本屬制度防衛，而非對藝術自由的箝制。

《幻術》電影畫面；圖為飾演李登輝的石峰。（費思兔文化娛樂提供）

公共記憶是民主共同體的核心資產。當「沒有意識形態」成為創作口號，其實正是讓權力結構隱形，使責任淡化。憲法保障創作自由，但自由並非免責，涉及真實人物與重大公共事件，創作者應承擔查證與比例義務；主管機關亦應依法檢視其背景與資金來源。

《世紀血案》的關鍵，不在票房，而在我們是否容許歷史在資金與敘事操作下被重新定義。當記憶成為戰場，沉默就不是中立，而是退讓；當歷史真相被稀釋，民主的防線也將隨之倒退。

《世紀血案》的關鍵，在於我們是否容許歷史在資金與敘事操作下被重新定義。當歷史真相被稀釋，民主的防線也將隨之倒退；示意圖（彭博檔案照）

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法