自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》歷史真相不容稀釋！ 《世紀血案》背後的國安風險

2026/02/27 13:30

◎ 葉昱呈

電影《世紀血案》引發爭議，文化部長李遠表示，林宅血案在台灣歷史上具有極重要意義，不應被隨意詮釋。（中央社資料照）電影《世紀血案》引發爭議，文化部長李遠表示，林宅血案在台灣歷史上具有極重要意義，不應被隨意詮釋。（中央社資料照）

聲稱改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，未經當事人與家屬同意即啟動拍攝，其爭議早已超越藝術倫理。當受難者尚未授權，創作者卻以「沒有意識形態」為名，將明確的威權暴行轉化為可供辯證的文本材料。倘若僅是形式實驗，尚可討論；然而在政治高度敏感的脈絡下，當製作動機與資金背景不透明，問題便不只是創作尺度，而是是否藉影像重新塑造公共記憶、影響社會對威權歷史的認知，這已涉及國家安全與認知防線

「林宅血案」是威權體制下結構性迫害的象徵，並非懸案。受害者林義雄的生命歷程，本身即是台灣民主發展的重要見證。若以「多元詮釋」之名淡化加害責任，甚至將加害與受害置於對等位置，本質上就是抽離權力脈絡、模糊責任歸屬。當威權暴力被描繪為價值歧見或情境誤解，新世代對白色恐怖的理解便可能從「制度迫害」滑向「歷史爭議」。這種透過文化產品進行觀點轉換的手法，正是當代認知戰最隱蔽、卻長效的操作

更值得關注的是其運作模式。前作《幻術》影射李登輝為三一九槍擊案幕後黑手，票房表現低迷，卻仍持續投資政治敏感題材。當商業邏輯無法合理解釋其持續製作的動機，社會自然有權追問：資金來源是否透明？投資結構是否單純？是否涉及跨境資金或政治勢力介入？在民主國家，這類查核本屬制度防衛，而非對藝術自由的箝制。

《幻術》電影畫面；圖為飾演李登輝的石峰。（費思兔文化娛樂提供）《幻術》電影畫面；圖為飾演李登輝的石峰。（費思兔文化娛樂提供）

公共記憶是民主共同體的核心資產。當「沒有意識形態」成為創作口號，其實正是讓權力結構隱形，使責任淡化。憲法保障創作自由，但自由並非免責，涉及真實人物與重大公共事件，創作者應承擔查證與比例義務；主管機關亦應依法檢視其背景與資金來源

《世紀血案》的關鍵，不在票房，而在我們是否容許歷史在資金與敘事操作下被重新定義。當記憶成為戰場，沉默就不是中立，而是退讓；當歷史真相被稀釋，民主的防線也將隨之倒退。

《世紀血案》的關鍵，在於我們是否容許歷史在資金與敘事操作下被重新定義。當歷史真相被稀釋，民主的防線也將隨之倒退；示意圖（彭博檔案照）《世紀血案》的關鍵，在於我們是否容許歷史在資金與敘事操作下被重新定義。當歷史真相被稀釋，民主的防線也將隨之倒退；示意圖（彭博檔案照）

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書