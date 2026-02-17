自由電子報
評論 > 投書

自由開講》習近平春節團拜二次提及台灣 政治訊號耐人尋味

2026/02/17 15:00

◎ 小家

春節場合中的對台表述

中共中央、國務院於北京人民大會堂舉行二○二六年春節團拜會，習近平在談話中兩度提及台灣。首先在例行拜年時，將台灣同胞與港澳及海外僑胞並列；其後回顧政績時，再提到「設立台灣光復紀念日」，使台灣議題在官方節慶場合中被賦予更鮮明政治意涵

中共中央、中國國務院14日舉辦春節團拜會，中國國家主席習近平發表談話時，兩度提及台灣，還將「設立台灣光復紀念日」列作2025年的政績。（美聯社檔案照）中共中央、中國國務院14日舉辦春節團拜會，中國國家主席習近平發表談話時，兩度提及台灣，還將「設立台灣光復紀念日」列作2025年的政績。（美聯社檔案照）

將歷史敘事制度化

習近平在盤點二○二五年工作時，將抗戰勝利八十周年紀念、自治區周年慶與台灣光復紀念日並列。此種安排，意在將台灣問題納入中共既有的歷史敘事與國家統一框架之中，透過制度化紀念日，強化官方對歷史定位的詮釋權。

對北京而言，這不僅是象徵性動作，更是長期統一論述的一環。

內外政治雙重考量

在二十屆四中全會後提出「十五五」藍圖之際，習近平選擇於春節場合重申台灣議題，顯示其對內鞏固政治敘事、對外釋放立場訊號的雙重考量。春節團拜屬於高度儀式性的政治場合，台灣被兩度點名，意味其在當前北京政策排序中的重要性。

整體而言，將「台灣光復紀念日」納入年度政績與官方紀念體系，不只是歷史回顧，更是政策宣示。當台灣議題被持續嵌入國家發展與民族復興敘事，其象徵意義與政治效應，勢必將在未來兩岸關係中持續發酵

中國春節團拜屬於高度儀式性的政治場合，台灣被點名兩次，意味其在當前北京政策排序中的重要性；示意圖。（歐新社檔案照）中國春節團拜屬於高度儀式性的政治場合，台灣被點名兩次，意味其在當前北京政策排序中的重要性；示意圖。（歐新社檔案照）

（作者為研究生）

