自由開講》美國的優待與盤算：台灣的風險與機會

2026/02/15 15:00

◎ 洪浦釗

台美對等關稅簽署後，總統賴清德宣布將成立「國家經濟戰略指導小組」，由他擔任召集人，與行政院分工處理結構性課題。（資料照）台美對等關稅簽署後，總統賴清德宣布將成立「國家經濟戰略指導小組」，由他擔任召集人，與行政院分工處理結構性課題。（資料照）

近月以來，從對台軍售案的加速推進，到台美對等關稅協議的落地，美方在程序與條件上展現出相當程度的善意。軍售審議節奏明顯壓縮，關稅談判則以文本細項為基礎逐條敲定，並在關鍵項目上給予豁免與不疊加待遇。以川普在商言商的風格而言，這樣的安排確實不尋常。也難怪企業界普遍給予正面評價，肯定談判團隊在重重內外壓力之下，為台灣爭取到了相對有利的生存空間

美國的優待不是輸血，而是風險管理

美國這一連串動作，必須置於更大的美中對抗格局來審視。對美國而言，台灣從不是孤立議題，而是印太戰略弧線中的關鍵節點。當美國評估中國軍事擴張與科技競逐的長期風險時，確保台灣不傾向中國的政治成本，遠低於事後承擔區域失衡的代價

美國國務卿魯比歐近日在慕尼黑安全會議直言：「我們不希望盟友軟弱，因為會讓我們自己也變得軟弱。」這句話點出美國的戰略邏輯，支持盟友並非慈善，而是自身安全的延伸。台灣在此架構下，既是受惠者，也是戰略支點。

美國國務卿魯比歐14日在慕尼黑安全會議發表演說，強調美國不希望盟友軟弱，因為會讓自己也變得軟弱。（路透）美國國務卿魯比歐14日在慕尼黑安全會議發表演說，強調美國不希望盟友軟弱，因為會讓自己也變得軟弱。（路透）

軍售強化的是嚇阻結構透過制度化的軍購與產業合作，美國試圖將台灣納入更緊密的防衛網絡，以降低突發衝突的不確定性。而關稅與投資安排，則是經濟層面的深度連結。232條款的最惠國待遇、不疊加的對等關稅、乃至半導體與AI供應鏈的佈局，雖讓台灣在美國市場取得優勢，卻也同步將台灣的產業未來，牢牢綁進美國的科技戰略。

這不是單向輸血，而是戰略上的雙向綁定。台灣獲得市場與安全支撐，同時也被納入更清晰的戰略分工之中。優待背後，是更高密度的連結與更明確的角色定位。

歷史的交會點：機會從來伴隨代價

從歷史觀察，這並非台灣第一次站在大國競逐的交會點。冷戰時期，台灣憑藉美援與防衛體系的納入，完成基礎建設與產業轉型。「台灣錢淹腳目」的繁榮並非偶然，而是在國際結構下順勢而為的結果。

今天的局勢雖然不同，但邏輯相似，在外部壓力加劇之際，也蘊含結構性轉型的契機。然而，對美高度連結同樣意味著更深層的制度調整與產業重組。市場開放勢必衝擊傳統產業與農牧業，特別是在面對美國高標準農產與畜牧品的競爭壓力；勞動與環境標準的接軌將推升營運成本，甚至產能外移可能牽動本地就業

更現實的是，過度順差與資本流動所帶來的匯率與金融波動，也是不容忽視的變數。若只沉溺於短期利多，而忽略長期的結構性陣痛，眼前的優待隨時可能轉化為壓力。

台美關稅談判帶來的市場開放，勢必衝擊傳統產業與農牧業；示意圖。（資料照）台美關稅談判帶來的市場開放，勢必衝擊傳統產業與農牧業；示意圖。（資料照）

領導人的任務：風險排序與承擔

在當前的國際環境下，國家領導人的決策已不再只是政策選項，而是風險的排序與承擔。軍售、關稅、產業佈局，每一步都必須在外部壓力與內部質疑之間取得平衡。如何在強化對美連結的同時，維持社會穩定並推動經濟轉型，是一場高度複雜的平衡工程。

目前國家領導人的戰略選擇，符合國際現實的推力方向；但能否走得長遠，終究取決於內部整合能力與政策執行韌性。

更現實的考量是，美國的支持並非無條件，它建立在戰略利益的交集之上。若台灣內部出現明顯的政策擺盪，美國的風險評估也會隨之調整。對美國而言，透過制度與經濟連結提前強化台灣韌性，遠比未來應付區域失衡更具成本效益。這種預防性的投入，既是對抗中國的工具，也是一種戰略保險。

美國37位跨黨派國會議員聯名致函立法院長和在野黨領袖，對軍購特別預算案受阻表示關切。（圖擷自網路）美國37位跨黨派國會議員聯名致函立法院長和在野黨領袖，對軍購特別預算案受阻表示關切。（圖擷自網路）

在夾縫中創造槓桿

與其單純歌頌成果或盲目批評讓步，不如冷靜思考：台灣能否將這扇戰略窗口真正轉化為長期競爭力？軍購是否帶動產業升級？關稅安排是否推動傳產轉型？法規接軌是否強化國際信任？關鍵不在美國給了多少，而在我們能轉化多少。

台灣的處境從來不是在兩強之間選邊站，而是在夾縫中創造槓桿。外部支持只是空間，真正決定方向與高度的，是領導人的決心與決策，以及社會能否形成必要的整合與承擔。

美國此刻的優待，本質上是利益重疊的結果，而非情感選擇。在大國競逐的棋局裡，沒有永遠的優待，只有階段性的利益配置。能夠長久的，終究是自身實力。

（作者為政治學博士）

