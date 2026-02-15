自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》台美關稅談得好 藍白想盡辦法「 黑」

國民黨放著年度預算不審，還十次擋下國防特別預算條例，該做的正事不做，現在為了找台美關稅談判的麻煩，說要制定專法規定「N-1」？
許美華頻道

許美華頻道

2026/02/15 15:00

◎ 許美華

藍白現在是想盡辦法在「黑」台美關稅協議，最主要的說法就是美國掏空台灣、掏空台積電；各種毫無事實根據、已經被反駁100萬次的論調，讓人看了很想翻白眼。

針對「台美貿易協定」，國民黨官方臉書13日下午發文質疑，這根本是一場犧牲本土利益的黑箱作業。（國民黨提供）針對「台美貿易協定」，國民黨官方臉書13日下午發文質疑，這根本是一場犧牲本土利益的黑箱作業。（國民黨提供）

其中，國民黨還呼籲要制定「晶片國安法」，明定輸出技術N-1代（海外製程至少落後台灣一代），雖然覺得很無言，還是決定再回應第101萬次。

台積電對外投資，一直維持至少N-1代，從張忠謀到劉德音、到魏哲家，一直都是這樣的，而且也是台積電跟台灣政府的共識，國民黨是在刷什麼存在感？

N-1代，可能有人會問，雖然一直就是這樣，如果沒有用法律訂下來，美國可能會對台灣施壓，台積電可能會擋不住壓力，被迫把最先進製程搬到美國去。

如果國民黨想的是這樣，那就是完全沒有半導體製程知識的路人在講白ㄔ話。

魏哲家之前在公開演講，講過很多次，「為什麼台積電最新的製程不可能搬到其他國家？」

因為最先進製程的量產必須緊跟著研發，所以一定會在台灣先量產。」

台積電海外投資為什麼一定至少維持N-1，甚至N-1.5，這不只是台積電自己的政策、還有跟台灣政府的默契，更是因為，台積電推進每一個最新製程，一定必須在台灣、只能在台灣。

這也是魏哲家說的意思，台灣最新製程要搬到國外去？

「做不到就是做不到！」

魏哲家講過很多次，台積電最新的製程不可能搬到其他國家，因為其中的量產必須緊跟著研發，所以一定會在台灣先量產。（法新社檔案照）魏哲家講過很多次，台積電最新的製程不可能搬到其他國家，因為其中的量產必須緊跟著研發，所以一定會在台灣先量產。（法新社檔案照）

因為，台積電每次推進新製程，都是挑戰各種不可能的任務，整個團隊，從台積本身到外部無數相關團隊，都像拼命一樣；從蓋廠、上機、測試到成功，太多細節、過程，極其複雜困難，工程之浩大，只有台灣的供應鏈和生態系配套能夠做得出來。

這其中牽涉的層面實在太多，包括在地前期製程的學習曲線、歷史記憶、周邊支援還有核心團隊人與人之間的互信基礎。

最新製程N搬離台灣、到美國去做？隨便問問懂製程的半導體人，就會知道這根本是在開玩笑。

其實，在2025年台美關稅談判的過程中，美國政府確實曾想要求台灣政府取消 N-1的規定，希望美國在地可以產出全世界最先進的製程，以此當做川普政府的「業績」。

後來，經過台灣談判代表還有台積電的多次說明解釋，美國政府終於認清事實，知道N-1不只是台灣政府跟台積電的政策，還是基於現實的必然，美國政府終於放棄這個「癡心妄想」，接受台積電的海外投資N-1政策。

所以，我就問，連好大喜功的美國川普政府都知道N-1是合理的現實，國民黨現在是有什麼真知灼見，覺得需要制定專法規定「N-1」？

連川普政府都知道台積電的海外投資N-1政策是合理的現實，國民黨為什麼會覺得需要制定專法加以規定；示意圖。（美聯社檔案照）連川普政府都知道台積電的海外投資N-1政策是合理的現實，國民黨為什麼會覺得需要制定專法加以規定；示意圖。（美聯社檔案照）

國民黨放著年度預算不審，還十次擋下國防特別預算條例，該做的正事不做，現在為了找台美關稅談判的麻煩，說要制定專法規定「N-1」？

國民黨是吃飽太閒、只會講廢話嗎？

拜託國民黨，如果不懂半導體製程，不要亂出餿主意，不要再秀下限了。我要是魏哲家，真的會翻白眼。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書