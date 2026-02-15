許美華頻道》台美關稅談得好 藍白想盡辦法「 黑」

國民黨放著年度預算不審，還十次擋下國防特別預算條例，該做的正事不做，現在為了找台美關稅談判的麻煩，說要制定專法規定「N-1」？

◎ 許美華

藍白現在是想盡辦法在「黑」台美關稅協議，最主要的說法就是美國掏空台灣、掏空台積電；各種毫無事實根據、已經被反駁100萬次的論調，讓人看了很想翻白眼。

針對「台美貿易協定」，國民黨官方臉書13日下午發文質疑，這根本是一場犧牲本土利益的黑箱作業。（國民黨提供）

其中，國民黨還呼籲要制定「晶片國安法」，明定輸出技術N-1代（海外製程至少落後台灣一代），雖然覺得很無言，還是決定再回應第101萬次。

台積電對外投資，一直維持至少N-1代，從張忠謀到劉德音、到魏哲家，一直都是這樣的，而且也是台積電跟台灣政府的共識，國民黨是在刷什麼存在感？

N-1代，可能有人會問，雖然一直就是這樣，如果沒有用法律訂下來，美國可能會對台灣施壓，台積電可能會擋不住壓力，被迫把最先進製程搬到美國去。

如果國民黨想的是這樣，那就是完全沒有半導體製程知識的路人在講白ㄔ話。

魏哲家之前在公開演講，講過很多次，「為什麼台積電最新的製程不可能搬到其他國家？」

「因為最先進製程的量產必須緊跟著研發，所以一定會在台灣先量產。」

台積電海外投資為什麼一定至少維持N-1，甚至N-1.5，這不只是台積電自己的政策、還有跟台灣政府的默契，更是因為，台積電推進每一個最新製程，一定必須在台灣、只能在台灣。

這也是魏哲家說的意思，台灣最新製程要搬到國外去？

「做不到就是做不到！」

魏哲家講過很多次，台積電最新的製程不可能搬到其他國家，因為其中的量產必須緊跟著研發，所以一定會在台灣先量產。（法新社檔案照）

因為，台積電每次推進新製程，都是挑戰各種不可能的任務，整個團隊，從台積本身到外部無數相關團隊，都像拼命一樣；從蓋廠、上機、測試到成功，太多細節、過程，極其複雜困難，工程之浩大，只有台灣的供應鏈和生態系配套能夠做得出來。

這其中牽涉的層面實在太多，包括在地前期製程的學習曲線、歷史記憶、周邊支援還有核心團隊人與人之間的互信基礎。

最新製程N搬離台灣、到美國去做？隨便問問懂製程的半導體人，就會知道這根本是在開玩笑。

其實，在2025年台美關稅談判的過程中，美國政府確實曾想要求台灣政府取消 N-1的規定，希望美國在地可以產出全世界最先進的製程，以此當做川普政府的「業績」。

後來，經過台灣談判代表還有台積電的多次說明解釋，美國政府終於認清事實，知道N-1不只是台灣政府跟台積電的政策，還是基於現實的必然，美國政府終於放棄這個「癡心妄想」，接受台積電的海外投資N-1政策。

所以，我就問，連好大喜功的美國川普政府都知道N-1是合理的現實，國民黨現在是有什麼真知灼見，覺得需要制定專法規定「N-1」？

連川普政府都知道台積電的海外投資N-1政策是合理的現實，國民黨為什麼會覺得需要制定專法加以規定；示意圖。（美聯社檔案照）

國民黨放著年度預算不審，還十次擋下國防特別預算條例，該做的正事不做，現在為了找台美關稅談判的麻煩，說要制定專法規定「N-1」？

國民黨是吃飽太閒、只會講廢話嗎？

拜託國民黨，如果不懂半導體製程，不要亂出餿主意，不要再秀下限了。我要是魏哲家，真的會翻白眼。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

