自由開講》向全國戰備留守的國軍弟兄喝采致意

2026/02/16 09:30

◎ 陳啟濃

筆者請大家除夕跟家人團聚之餘，也一起為因戰備留守部隊的國軍弟兄喝采；示意圖。（資料照）筆者請大家除夕跟家人團聚之餘，也一起為因戰備留守部隊的國軍弟兄喝采；示意圖。（資料照）

又到闔家團圓吃年夜飯的農曆除夕，筆者只有一次農曆除夕沒在家吃年夜飯的經驗，那年在成功嶺服義務役預官輔導長，在成功嶺留守，陪伴連上士官兵過年。當兵那一年十個月，過的就像職業軍官的日子，長時間在部隊，放假總是點放，難得放到二天的日子。

由於是結婚生子後才入伍服役，所以我很能體會到，職業軍人那種和家人聚少離多的辛苦。如果要論留守在部隊的時間，給予軍人雙倍的薪資，都還無法彌補他們守護國家安全的付出。但是工作除了薪水，還有意義與價值的獲得。軍人的意義，在於「成為守護國家安全的鐵衛」，軍人的價值，在於「讓人民過上和平的日子」

止戈為武，國軍本身不是好戰，而是為了讓人民能夠過著太平無事的日子。沒有他們的犧牲奉獻，人民是無法享有安定的生活，國家隨時會成為烽火連天的戰場。

沒有國軍的犧牲奉獻，國家隨時會成為烽火連天的戰場；戰爭示意圖。（法新社）沒有國軍的犧牲奉獻，國家隨時會成為烽火連天的戰場；戰爭示意圖。（法新社）

雖然因為經濟因素，大多數的人不樂意投身軍旅生活，也有很多意見認為，不該延長義務役的役期為一年。但有機會守護自己國家安全，應該是每個男性一生中最高的榮譽。以前服兵役二年，甚至三年，許多人退伍後，跟男性友人聊天，總是對以往服役的歲月念念難忘。艱苦的歲月，反而容易讓人再三懷念

軍人在部隊總是「每逢佳節倍思親」，人沒在家人身邊，但卻牽掛著家人。這樣的情懷可以昇華為對國家的大愛，因為「沒有國哪有家」。當我們跟家人除夕團聚，請大家一起為因戰備留守部隊的國軍弟兄喝采，表達對他們最大的感謝。

（作者為教育人員）

