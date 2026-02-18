自由電子報
自由開講》台美ART完成簽署 經貿戰略關係再升級

2026/02/18 12:00

◎ Lin

行政院副院長鄭麗君（右2）於華府與美國貿易代表葛里爾（左2）率團完成簽署台美對等貿易協定（ART）。（取自美國駐中使領館X）行政院副院長鄭麗君（右2）於華府與美國貿易代表葛里爾（左2）率團完成簽署台美對等貿易協定（ART）。（取自美國駐中使領館X）

台美簽署ART 具制度意義

台灣與美國正式完成「台美對等貿易協定（ART）」簽署，總統賴清德指出，協議確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇，是台灣經濟轉型升級的重要節點。依內容，美方對台進口商品課徵15％且不疊加關稅，並給予2072項產品豁免對等關稅與232條款最優惠待遇，若納入豁免項目，輸美平均關稅可降至12.33%

產業競爭力與市場布局

此次協議涵蓋農產與加工食品等多項產品，包括蝴蝶蘭、茶葉、樹薯粉、鳳梨酥與水果類商品，將提升價格競爭力。同時，政府強調稻米、雞肉與牡蠣等關鍵項目維持不降稅或部分調整，兼顧糧食安全與產業韌性。此種「開放與防護並行」的設計，反映談判策略並非單向讓利，而是著眼於長期結構布局。

台美對等貿易協定（ART）簽署後，我國鳳梨酥等多樣農產品將提升價格競爭力；示意圖。（資料照）台美對等貿易協定（ART）簽署後，我國鳳梨酥等多樣農產品將提升價格競爭力；示意圖。（資料照）

雙邊官方高層背書

行政院副院長鄭麗君於華府與美國貿易代表葛里爾率團完成簽署，美國商務部部長盧特尼克等官員出席。美國在台協會與駐美代表處共同主持儀式，美國駐中使領館亦在X平台公開合影，稱此為強化供應鏈韌性、拓展美國農工產品在亞洲機遇的開創性協議。

經貿夥伴關係的新階段

外交部長林佳龍指出，這象徵台美經貿戰略夥伴關係正式啟動新局。從制度層面觀察，ART不僅是關稅安排，更是供應鏈重組與地緣經濟重塑的一環。當台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，此類制度化協議，將成為深化台美戰略互信的重要基石。

當台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，此類制度化協議，將成為深化台美戰略互信的重要基石；示意圖。（中央社資料照）當台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，此類制度化協議，將成為深化台美戰略互信的重要基石；示意圖。（中央社資料照）

（作者為研究生）

