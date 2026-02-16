自由電子報
自由開講》台美協定是台灣最厚的一個「平安紅包」

2026/02/16 11:00

◎ 汪品陯

爆竹聲中的戰略定心丸

二〇二六年的春節連假已至，當全國民眾正準備返鄉團圓、規劃走春行程之際，台灣在國際經貿的戰場上，已經率先領到了一個分量最重的「大紅包」。隨著台美《對等貿易協定》（ART）在連假前夕（0212）正式簽署，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更以「獨特夥伴」定調台美關係。這個年，台灣人不僅擁有了假期的祥和，更拿到了一張通往未來全球競爭核心的「制度保單」

台美於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定。（取自美國駐中使領館X）台美於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定。（取自美國駐中使領館X）

這份平安符，靠的是「國家信用」

許多人在連假第一天會到廟裡祈求平安符，祈求來年順遂。而台美ART協定的實質意義，就是台灣在動盪地緣政治中的「戰略平安符」。當全球都在擔心貿易壁壘加劇時，台灣因為在AI供應鏈與民主陣營中的穩定表現，率先獲得了關稅豁免與穩定的經貿保障。代表這幾天春節假期的每一盞萬家燈火，背後都有著更堅實的國際制度在支撐。

但這份紅包並非憑空而降。當美方專家將台灣列為「最核心優先夥伴」時，看重的不只是我們的半導體技術，更是台灣展現出的防衛意志與制度穩定。正如我們在過年期間享受安穩歲月，背後是國防預算防衛實力築起的防護網。信用，正是這份紅包最核心的「股本」

假期過後，更要守住這份對等紅利

春節連假雖然才剛開始，但我們也必須意識到，這份「戰略紅利」需要全體國人共同維護。目前國內在關鍵防衛預算（如一．二五兆元特別條例）上仍有政治僵局，這就像領了紅包，卻不願意投入成本去保全家門的鎖

如果我們想讓以後每一年的春節都能像今年（2026）這般平安，就必須明白：國際誠信是需要持續投入的保證金。若在防衛預算上討價還價，導致國際社會懷疑台灣的防衛決心，那麼這個好不容易領到的「獨特夥伴」地位，隨時可能面臨挑戰。

針對賴清德總統要求立院速審預算，國民黨立委賴士葆（右2）表示，請行政院趕快把版本送來，國民黨會很快審查，不會有一絲絲的耽擱。（國民黨團提供）針對賴清德總統要求立院速審預算，國民黨立委賴士葆（右2）表示，請行政院趕快把版本送來，國民黨會很快審查，不會有一絲絲的耽擱。（國民黨團提供）

結語

台美ART協定的成果告訴我們：台灣的「獨特」，來自於我們選對了路、守住了規則

守住這份「獨特夥伴」的地位，就是守住全台灣兩千三百萬人的長治久安。讓我們帶著這份戰略紅利所帶來的底氣，過一個最踏實、最自信的農曆新年

（作者為大學生）

