自由開講》高市早苗大勝 有助於台日的和平繁榮

◎ 林正二

日本首相高市早苗領導的自民黨，在眾議院大選中橫掃千軍，取得3分之2絕對多數的316席，加上政治盟友日本維新會的36席，拿下352席，囊括眾議院逾4分之3席次，打破全球民主國家的紀錄。

日本首相高市早苗領軍的自民黨和日本維新會執政聯盟，於2月8日在眾議院大選中贏得壓倒性勝利。（美聯社檔案照） 高市早苗的狂勝是日本戰後政治史上最強大的勝利，標誌著「高市時代」的來臨，日本將強勢再起。高市未來將可穩定長期執政，大刀闊斧地推動經濟改革、提升國防力量等新政策，重振日本國民建立自主大國的信心。日本二戰後，因受制於發動戰爭的內疚，縱使中國對亞太地區的武力威脅，已嚴重影響日本的安全，日本歷任首相除了安培晉三敢面對現實外，其他閣揆都隱忍噤聲，直到高市就任首相在國會發表「台灣有事，日本有事」的戰略後，才引發日本人民對自己國家安全的重視，讓日人了解提升國防力量，是確保經濟發展，重建自主大國的必要條件，在眾議員選舉中洋溢著不滿中國的氣氛，強烈支持高市早苗的經濟政策與親美遠中路線。

因此，在高市以雷霆萬鈞之勢，贏得國會大選後，將可排除阻力，在經貿與外交、軍事上，配合美國總統川普的全球戰略，加強美日經貿合作，並可能積極推動軍工產業，強化「美日同盟」的軍事力量，成為第一島鏈抗衡中國、維護台海與亞太和平的關鍵大國，而有助於台灣與日本的和平繁榮。

此外，由於台積電董事長魏哲家宣布熊本2廠擬改採3奈米製程，對日本發展AI機器人與自動駕駛、促進經濟發展，以及增強日本的軍工產業甚有助益，高市的超高人氣，將可強有力地推動台日合作的政策，深化跟我國的關係，在提升日本經濟的基礎上，很可能修憲增強國防力量，落實「台灣有事，日本有事」的戰略。

台積電董事長魏哲家宣布在日本的熊本2廠擬改採3奈米製程。（彭博檔案照）台灣透過全球首屈一指的半導體產業鏈，已將台日的安全關係與經濟利益緊扣在一起。在全球化各國經濟互動密切與安全息息相關的時代，台海的安穩攸關亞太各國的利益。尤其台灣重要的地緣戰略地位，扼守住東北亞進入南中國海的水道，而南海為東北亞各國最主要的能源燃料補給線及通往歐非的主要航線，是維持日本命脈的海上交通線。

由於台日緊密的地緣關係，中國對台灣的武力威脅，已影響日本的安全與經濟發展，在台日加強高科技產業合作、建立更堅實的「互利共生」關係後，高市將會全力協助台積電在日本產製先進的三奈米晶片，以促進日本的經濟發展，並在深厚的國防工業基礎上，加強國防力量，讓「美日同盟」跟台灣有更緊密的關係，可強力遏阻中共發動戰爭，確保台日的和平安穩。

（作者為退休駐美外交官員）

