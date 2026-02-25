自由開講》關稅、倒戈與制度韌性：強人時代下的制衡課

◎ 汪品陯

眾議院的「不服從」：民主制度對強人意志的修正

二○二六年二月十一日，美國政壇出現罕見一幕。儘管川普總統多次在社群媒體威脅倒戈者將面臨「選舉後果」，共和黨主導的眾議院仍以二百一十九票對二百一十一票通過決議，反對對加拿大商品祭出懲罰性關稅。這場由六名共和黨議員「倒戈」投下的贊成票，揭示了強人政治時代一個至關重要的事實：健康的民主制度，必須具備對領導人極端政策的修正與緩衝能力。

共和黨議員「倒戈」，美國眾議院於2月11日通過法案，旨在終止對加拿大徵收關稅。（路透檔案照） 對於處在地緣政治風暴中心的台灣而言，這場美加貿易爭議不只是遠方的經濟新聞，更是理解「強人時代」生存法則的重要參考。

現實主義的邊界：經貿利益與國家安全的權衡

川普試圖透過關稅施壓加拿大在邊境移民與芬太尼議題讓步，但國會的反彈顯示，當行政指令觸碰到本土供應鏈穩定與憲法賦予國會的貿易權限時，現實主義的「交易」便會撞上體制的紅線。這種制度性的韌性，正是民主國家在面對不穩定決策時，最核心的保險機制。

這對台灣的啟示在於，面對四月即將登場的「川習會」以及多變的全球關稅戰，我們不應將國家安全寄託於單一盟友領導人的個人偏好，而應致力於將台灣的價值「制度化」。無論是深化半導體供應鏈的不可替代性，還是與國際盟國建立跨黨派的利益共識，台灣唯有成為國際體制中不可或缺的「公約數」，才能在強人政治的變局中，獲得最穩定的保護。

以制度定力應對「見真章」的時代

美國總統川普規劃4月初訪問北京，與中國國家主席習近平會晤。（路透檔案照）

誠如近期美中高層互動所顯示，全球正進入一個「實力對話」的階段。然而，美眾院對關稅案的制衡提醒我們：真正的國力不僅來自於領導人的威懾力，更來自於制度的透明與可預測性。台灣在強化硬實力的同時，更需守住內部的民主制度韌性，唯有如此，我們才能在強人時代的煙硝中，立於不敗之地。

（作者為大學生）

