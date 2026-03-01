自由開講》中國跨境鎮壓與連坐擴散寒蟬效應

◎ 康駿銘

繼黎智英遭北京藉香港司法之手重判20年政治冤獄後，被港府懸紅通緝、現居美國的香港社運人士郭鳳儀，其68歲父親日前被指企圖提取一份保單內約33萬新台幣款項，遭控違反「廿三條」下的「企圖處理潛逃者財產」罪並被定罪，最高可面臨七年有期徒刑。

流亡美國的香港民主運動人士郭鳳儀，其父親因試圖處理她名下的保險金，成為香港「基本法23條」實施後首位被定罪的家屬。（路透檔案照） 郭鳳儀為香港民主委員會的負責人，該委員會倡議及遊說美國通過對破壞香港自治、人權的中港官員實施制裁、保護香港移民及難民等的法案，多名核心成員，包括羅冠聰、許智峯、劉珈汶等，同樣遭港共懸紅通緝，其居港家屬亦曾被港警傳喚問話、調查，甚至有財產遭受凍結、充公等。北京透過株連家屬的方式，企圖脅迫海外支持民主自由的港人返港，這種行為方式與挾持人質的綁匪無異。

流亡美國的香港民主運動人士郭鳳儀父親郭賢生（左），2月11日抵達香港西九龍裁判法院。（路透檔案照） 然而，除了假借法律實行連坐外，跨境滋擾亦層出不窮。居英的前香港區議員劉珈汶曾遭深偽色情照片抹黑，相關匿名信件更從澳門寄至其英國鄰居；身在澳洲的許智峯妻子，亦曾遭類似攻擊。不久前，移居台灣的香港抗爭者湯偉雄（赴湯）在台北開設的拳館，亦兩度遭從香港入境人士潑漆及投放印有其照片的恐嚇傳單。這些行徑未必都留下明確指揮鏈，但顯然都非偶發個案，而是同一套清晰的恐怖權力邏輯的延伸。

當異見者身在海外，政權無法直接觸及時，便轉而向其在境內的親屬，或透過輿論抹黑、網軍滋擾、經濟封鎖、公開羞辱等極其滋擾性的方式進行報復，同時再藉由不同的跨境鎮壓手段來實行「雖遠必誅」，最終目標是構成被迫害者的龐大心理壓力，讓人選擇沉默，甚至退場。

請繼續往下閱讀...

香港抗爭者「赴湯」湯偉雄在台北士林的泰拳館1樓大門遭人潑漆。（資料照，記者王冠仁翻攝） 古代的「文字獄」和「連坐法」，在現代的中國被披上了國安的外皮，權力始終凌駕於制度之上，這套治理邏輯甚至正在往外擴散，對海外社群與民主社會形成壓力。現在的香港人連訂閱一個影音頻道、在社交平台按下一個「讚」都可能心生顧慮，自由早已不再只是抽象價值，而是日常生活能否安心展開的基礎。政治與生活從來密不可分。對台灣而言，這些發展並非遙遠新聞，而是近在眼前的警訊。民主與自由並非理所當然，它們需要制度保障，更需要公民意識的珍惜與守護。當我們仍能公開討論、批評與辯論時，便更應理解那份得來不易的價值。

（作者為港裔台灣新住民）

