自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國跨境鎮壓與連坐擴散寒蟬效應

2026/03/01 18:00

◎ 康駿銘

繼黎智英遭北京藉香港司法之手重判20年政治冤獄後，被港府懸紅通緝、現居美國的香港社運人士郭鳳儀，其68歲父親日前被指企圖提取一份保單內約33萬新台幣款項，遭控違反「廿三條」下的「企圖處理潛逃者財產」罪並被定罪，最高可面臨七年有期徒刑。

流亡美國的香港民主運動人士郭鳳儀，其父親因試圖處理她名下的保險金，成為香港「基本法23條」實施後首位被定罪的家屬。（路透檔案照）流亡美國的香港民主運動人士郭鳳儀，其父親因試圖處理她名下的保險金，成為香港「基本法23條」實施後首位被定罪的家屬。（路透檔案照） 郭鳳儀為香港民主委員會的負責人，該委員會倡議及遊說美國通過對破壞香港自治、人權的中港官員實施制裁、保護香港移民及難民等的法案，多名核心成員，包括羅冠聰、許智峯、劉珈汶等，同樣遭港共懸紅通緝，其居港家屬亦曾被港警傳喚問話、調查，甚至有財產遭受凍結、充公等。北京透過株連家屬的方式，企圖脅迫海外支持民主自由的港人返港，這種行為方式與挾持人質的綁匪無異。

流亡美國的香港民主運動人士郭鳳儀父親郭賢生（左），2月11日抵達香港西九龍裁判法院。（路透檔案照）流亡美國的香港民主運動人士郭鳳儀父親郭賢生（左），2月11日抵達香港西九龍裁判法院。（路透檔案照） 然而，除了假借法律實行連坐外，跨境滋擾亦層出不窮。居英的前香港區議員劉珈汶曾遭深偽色情照片抹黑，相關匿名信件更從澳門寄至其英國鄰居；身在澳洲的許智峯妻子，亦曾遭類似攻擊。不久前，移居台灣的香港抗爭者湯偉雄（赴湯）在台北開設的拳館，亦兩度遭從香港入境人士潑漆及投放印有其照片的恐嚇傳單。這些行徑未必都留下明確指揮鏈，但顯然都非偶發個案，而是同一套清晰的恐怖權力邏輯的延伸。

當異見者身在海外，政權無法直接觸及時，便轉而向其在境內的親屬，或透過輿論抹黑、網軍滋擾、經濟封鎖、公開羞辱等極其滋擾性的方式進行報復，同時再藉由不同的跨境鎮壓手段來實行「雖遠必誅」，最終目標是構成被迫害者的龐大心理壓力，讓人選擇沉默，甚至退場。

香港抗爭者「赴湯」湯偉雄在台北士林的泰拳館1樓大門遭人潑漆。（資料照，記者王冠仁翻攝）香港抗爭者「赴湯」湯偉雄在台北士林的泰拳館1樓大門遭人潑漆。（資料照，記者王冠仁翻攝） 古代的「文字獄」和「連坐法」，在現代的中國被披上了國安的外皮，權力始終凌駕於制度之上，這套治理邏輯甚至正在往外擴散，對海外社群與民主社會形成壓力。現在的香港人連訂閱一個影音頻道、在社交平台按下一個「讚」都可能心生顧慮，自由早已不再只是抽象價值，而是日常生活能否安心展開的基礎。政治與生活從來密不可分。對台灣而言，這些發展並非遙遠新聞，而是近在眼前的警訊。民主與自由並非理所當然，它們需要制度保障，更需要公民意識的珍惜與守護。當我們仍能公開討論、批評與辯論時，便更應理解那份得來不易的價值。

（作者為港裔台灣新住民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書