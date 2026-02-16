自由開講》新年新希望 馬年行好運

◎ 洪金鳳

2026年適逢馬年，筆者祝全國民眾「願神護我等，健康沒煩惱」；示意圖。（陶博館提供）

好像才剛是蛇年的開始，我們才在新年的曙光中許下新願望，怎麼一轉眼間，馬年就快速地向人間來報到，讓人不得不感嘆地說句老話：「時光匆匆過，歲月催人老」，也希望新的一年「願神護我等，健康沒煩惱」。

每年都有新事發生，也有一些老戲碼重覆在上演，壞事來臨時，我們總是祈禱雨過天青、烏雲散去，但當喜事登門時，我們則期待喜事連連，喜上加喜，家人好友一切安康。

請繼續往下閱讀...

世界上最重要的是人與人之間的關係，我最盼望的是家庭成員互相關懷，凝聚向心，營造良好的家人互動。職場主管與部屬、同事之間，都能和諧相處，真誠以對，互助合作，不耍權謀，不針鋒相對，只要「人」的問題處理好，家庭與職場都會擁有讓人想回家、想上班的氛圍，整個社會就會呈現出祥和與溫暖的樣貌，國家自然就走向富強安康，每一年，我都是帶著這樣的希望生活著。

新的一年願職場、家庭一切順利。只要「人」的問題處理好，整個社會就會呈現出祥和與溫暖的樣貌；示意圖。（圖取自freepik）

蛇年在眾人不捨的感恩跨年夜中過去，轉換的是馬年的曙光再起，在新的一年初始，我仍熱血滿懷、由光引領，在我們熱愛的土地上種滿有光的希望，並閉眼合十向天請願，願我們國家國土安全，國民生活安康，天災人禍不見，爾虞我詐遠離，馬年行好運，一切皆能如願。

（作者為行政人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法