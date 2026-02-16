自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》新年新希望 馬年行好運

2026/02/16 10:00

◎ 洪金鳳

2026年適逢馬年，筆者祝全國民眾「願神護我等，健康沒煩惱」；示意圖。（陶博館提供）2026年適逢馬年，筆者祝全國民眾「願神護我等，健康沒煩惱」；示意圖。（陶博館提供）

好像才剛是蛇年的開始，我們才在新年的曙光中許下新願望，怎麼一轉眼間，馬年就快速地向人間來報到，讓人不得不感嘆地說句老話：「時光匆匆過，歲月催人老」，也希望新的一年「願神護我等，健康沒煩惱」

每年都有新事發生，也有一些老戲碼重覆在上演，壞事來臨時，我們總是祈禱雨過天青、烏雲散去，但當喜事登門時，我們則期待喜事連連，喜上加喜，家人好友一切安康。

世界上最重要的是人與人之間的關係，我最盼望的是家庭成員互相關懷，凝聚向心，營造良好的家人互動。職場主管與部屬、同事之間，都能和諧相處，真誠以對，互助合作，不耍權謀，不針鋒相對，只要「人」的問題處理好，家庭與職場都會擁有讓人想回家、想上班的氛圍，整個社會就會呈現出祥和與溫暖的樣貌，國家自然就走向富強安康，每一年，我都是帶著這樣的希望生活著。

新的一年願職場、家庭一切順利。只要「人」的問題處理好，整個社會就會呈現出祥和與溫暖的樣貌；示意圖。（圖取自freepik）新的一年願職場、家庭一切順利。只要「人」的問題處理好，整個社會就會呈現出祥和與溫暖的樣貌；示意圖。（圖取自freepik）

蛇年在眾人不捨的感恩跨年夜中過去，轉換的是馬年的曙光再起，在新的一年初始，我仍熱血滿懷、由光引領，在我們熱愛的土地上種滿有光的希望，並閉眼合十向天請願，願我們國家國土安全，國民生活安康，天災人禍不見，爾虞我詐遠離，馬年行好運，一切皆能如願

（作者為行政人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書