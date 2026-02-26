自由電子報
自由開講》在轉型正義未竟之地，我們如何對待仍在呼吸的生命經驗？

2026/02/26 18:00

◎ 劉哲廷

林宅血案受害者、林義雄之女林奐均，一路走來選擇在音樂裡發聲，這意味著她拒絕讓歷史只停在血泊中。（資料照）林宅血案受害者、林義雄之女林奐均，一路走來選擇在音樂裡發聲，這意味著她拒絕讓歷史只停在血泊中。（資料照）

林奐均的人生，原本可以被壓縮成一則悲情註腳：1980年，九歲，七處刀傷，倖存。祖母與雙胞胎妹妹死亡，父親在獄中，母親因探監逃過一劫。這些元素足以構成任何一部戲劇的高潮。但真正困難的，從來不是把悲劇寫出來，而是如何與它一起活下去

她後來去了美國，學音樂，結婚，創作，回到台灣發行專輯──不是一張控訴專輯，而是一張選擇繼續相信的作品。那種轉化，意味著她拒絕讓歷史只停在血泊。她沒有把創傷外包給媒體，也沒有把它變成一種政治姿態。她把它內化為生命的一部分，再慢慢釋放。

也因此，當影視作品《世紀血案》在未獲家屬授權的情況下啟動拍攝，並被指劇本內容涉嫌扭曲史實、影射特定政治人物時，爭議的焦點就不只是程序瑕疵，而是倫理崩塌

製作公司費思兔被指控在劇本中重構林宅血案的因果，甚至被質疑有「栽贓政治領袖」的傾向。導演徐琨華在風暴中辭職，坦言「我的身分就是傷害」，強調自己曾詢問家屬意願，但出品方以「尊重沉默」為由推進拍攝。演員群則發出聯合聲明，指控合約詐欺，強調簽約時被保證已合法授權，如今已委託律師禁止作品使用其影像與表演。

《世紀血案》導演徐琨華。（翻攝自臉書HKIFF Industry）《世紀血案》導演徐琨華。（翻攝自臉書HKIFF Industry）

整起事件在社群平台迅速延燒：「創作自由是否成了抹黑的擋箭牌？」、「尊重沉默是否等於可以代為發言？」、「如果劇本真有爭議，為何沒有人更早踩煞車？」輿論的怒火，不只是因為政治敏感，而是因為一種更基本的直覺──有人在別人的傷口上加鹽，還試圖辯稱那是藝術

我們必須區分三個層次。

第一，法律問題

未經授權改編涉及人格權與名譽權，尤其當當事人仍在世。

第二，專業問題

導演與演員是否應在敏感題材上進行更嚴格的查證？在高度分工的產業結構中，信任製片方並非不合理，但當題材涉及未解懸案與國家暴力，基本的交叉確認理應成為標準流程，而不是額外負擔。

第三，也是最核心的，是記憶政治

林宅血案不是普通刑案，它發生在威權體制下，是台灣民主史上最沉重的陰影之一。任何再現，都不只是敘事選擇，而是對歷史意義的再分配。如果劇本真的將凶嫌指向特定政治運動者，卻缺乏確證，那麼這已不僅是創作自由，而是對公共記憶的重塑。影像的力量遠大於論文，一旦進入大眾文化，就可能成為新的「常識」。

這也是為何「沒有強烈意識形態」的說法令人警惕。當一個本質上與威權國家暴力密切相關的案件被宣稱為中性敘事，那往往意味著政治脈絡被抽空。去政治化，往往是一種再政治化──它把權力結構隱形化

當事人林奐均選擇在音樂中發聲，是她對自身歷史的主權實踐。這種主權，不應被影視產業以市場邏輯凌駕。當演員們集體切割、捐出片酬、拒絕宣傳，固然展現誠意，但更重要的是，產業是否會因此建立更明確的倫理準則？未來是否會有更嚴謹的授權審查機制？還是等風頭過去，一切照舊？

電影《世紀血案》近日遭炎上，演員楊小黎、簡嫚書與李千娜相繼在社群平台致歉、展現誠意。（取自臉書，本報合成）電影《世紀血案》近日遭炎上，演員楊小黎、簡嫚書與李千娜相繼在社群平台致歉、展現誠意。（取自臉書，本報合成）

如果這場風暴只停留在誰詐欺、誰道歉、誰跳船，那麼我們仍然沒有觸及真正的問題──在一個仍在處理轉型正義的社會，我們如何對待歷史創傷？我們是否願意承認，有些故事不只是素材，而是仍在呼吸的生命經驗？

林奐均沒有要求社會替她沉默，也沒有要求社會替她復仇。她用音樂慢慢鋪陳自己的回答。那是一種克制的力量。

而創作者若真的理解那種克制，就會知道，有些題材不是不能拍，而是必須以更高標準面對。不是因為政治正確，而是對人、對台灣民主歷程的基本敬畏。

（作者為詩人，自由工作者）

