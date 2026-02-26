自由電子報
照護線上》手舉不高、痛到睡不著，盤點肩膀痛原因（圖文懶人包）

當患者因肩膀痛就診，醫師會先了解這個痛是怎麼產生的，是突然某個動作引起的，還是慢性愈來愈嚴重的？接著醫師會檢查患者肩膀是否有任何的腫脹、變形、或肌肉無力，並確認患者主動動作與被動動作是否受到影響。
照護線上

照護線上

2026/02/26 08:00

◎ 照護線上

日常生活很多動作都會動用到肩膀，當活動度很大時，造成疼痛的機會也會增加。（取自貼文）日常生活很多動作都會動用到肩膀，當活動度很大時，造成疼痛的機會也會增加。（取自貼文）

肩膀是由上臂肱骨、肩胛骨、與鎖骨共同組成的部位。要投球、要捉背，我們都會動用到肩膀，不過當肩膀活動度很大，相對就比較不穩定，造成疼痛的機會也不少。最常引起肩膀疼痛的原因是肌腱發炎、滑囊發炎、肌腱撕裂、以及關節發炎。

肩膀痛的可能原因

最常引起肩膀疼痛的原因是肌腱發炎、滑囊發炎、肌腱撕裂、以及關節發炎。（取自貼文）最常引起肩膀疼痛的原因是肌腱發炎、滑囊發炎、肌腱撕裂、以及關節發炎。（取自貼文）

●沾黏性肩關節囊炎

滑囊是一小包充滿液體的囊袋，位於在骨頭與肌肉、肌腱等組織之間做為緩衝，讓肌肉收縮活動的過程中可以減少與骨頭的直接摩擦。

不過，過度使用肩關節可能會導致滑囊發炎，患者剛開始覺得痛，但是後來主要覺得僵硬，肩膀主動性與被動性活動度減少，穿衣服、梳頭髮、洗澡搓背等動作都會受限，也就是俗稱的五十肩。

延伸閱讀：五十肩要開刀嗎？ – 冰凍肩

●肩旋轉肌夾擠或肌腱炎

肩膀結構示意圖。（取自貼文）肩膀結構示意圖。（取自貼文）

夾擠症候群（Impingement syndrome）與滑囊炎與旋轉肌肌腱炎（Overuse tendinitis）高度相關，大家可以看著圖片想像一下，肩峰骨頭的下方是滑囊與旋轉肌，當我們要把手往上舉，肩峰骨頭對滑囊與旋轉肌的壓力就愈大，萬一本身有滑囊發炎或旋轉肌發炎的人，症狀就會更明顯，只要肩膀做外展、外旋動作時就會感到疼痛。不過，與五十肩不同的是，旋轉肌夾擠患者的肩膀活動度大致正常，不影響肩膀的主動性或被動性活動度。

延伸閱讀：肩膀痛痛的 – 夾擠症候群

●肩旋轉肌撕裂傷

旋轉肌是四條肌肉的總稱，這四條肌肉分別是棘上肌、棘下肌、肩胛下肌及小圓肌。每次上臂外展或外旋時，都需要旋轉肌的作用。長期磨損、年紀大會帶來退化性變化，可能出現旋轉肌撕裂傷（Rotator cuff tear）。患者先是覺得肩膀做外展、外旋動作時感到疼痛，夜晚時感覺到肩膀患側的疼痛，痛到不好睡，尤其若靠著患側睡會很痛，後來發現肩膀無力做外展、外旋動作。由於旋轉肌撕裂傷與反覆活動造成的退化磨損很有關係，通常患者年紀大於四十歲。

延伸閱讀：手臂舉不起來，睡覺不動肩膀也好痛！為何我會有「旋轉肌撕裂傷」？

●二頭肌肌腱炎或肌腱斷裂

肩膀痛的症狀與活動度一覽表。（取自貼文）肩膀痛的症狀與活動度一覽表。（取自貼文）

二頭肌在上臂肱骨的前側，其肌腱也可能會發炎或裂開。與旋轉肌撕裂傷不同的是，二頭肌肌腱炎或肌腱斷裂會讓人痛在肩膀的前側，例如患者會說舉物、提物時容易痛，手舉過頭也會痛，且有時會伴隨無力。

●肩關節退化性關節炎

相較於膝關節炎或髖關節炎來說，肩膀這裡的退化性關節炎較少見，萬一發生的話，常常與患者過去受過外傷有關，或本身從事的職業（例：投手）會經常磨損肩關節。患者會於中年時漸進性感覺到肩膀前側與深處的疼痛，同時也容易變得僵硬，主動與被動性的外展和外旋動作減少。

肩膀痛的檢查

當患者因肩膀痛就診，醫師會先了解這個痛是怎麼產生的，是突然某個動作引起的，還是慢性愈來愈嚴重的？接著醫師會檢查患者肩膀是否有任何的腫脹、變形、或肌肉無力，並確認患者主動動作與被動動作是否受到影響。有必要的話會安排X光、電腦斷層、核磁共振等影像檢查確認骨頭與肌肉、肌腱等軟組織狀況。

肩膀痛的復健

確認肩膀痛原因後，我們會比較了解如何面對肩膀痛。如果是反覆的脫臼，或是較嚴重的旋轉肌撕裂傷，可能會需要用手術治療。但大部分因其他狀況而肩膀痛的患者可以因為休息、適當的復健、及改變肩膀活動而有改善。

本文經授權轉載自【照護線上】手舉不高、痛到睡不著，盤點肩膀痛原因（圖文懶人包）

延伸閱讀：肩膀僵硬怎麼辦？每日七招自救

