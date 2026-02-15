美台觀測站》美國37位跨黨派參眾議員致函台灣立院，籲共同面對中國威脅

台灣面對中國的威脅，最好的防衛方式就是加強國防實力。然而，中國國民黨一直擋軍售又硬拗說沒有擋，這種方式只能騙支持者，騙不了全世界各國的人，現在不只是美國，連歐洲和日本等盟友國家都有很多人在關注軍售案。

美國37位跨黨派參眾議員罕見聯名寫信給台灣立法院，籲其停止阻擋預算。（取自貼文）

我們前幾天寫了一篇長文回顧台灣民主化過程中的海外力量，以前美國常用「中斷軍售」的手段來對中國國民黨獨裁政府施壓，要求他們善待民主運動者，以及施壓他們開放黨禁與報禁。國民黨政府知道必須聽美國的，因為我們必須要與美國合作來對抗中共侵略，所以當軍購受阻就怕得要命。然而，現在則是認真擋好擋滿，完全被中共收編了。

美國37位跨黨派參眾議員罕見聯名致函台灣立法院，落款在2/12日。這個陣容跨越老中青三代、跨黨派，而且也包括外委會主席這樣的大咖。16參議員+21眾議員（含1位屬地代表）名單整理在後。

這是給立法院黨團們的新年大禮嗎？除了對象直接寫韓國瑜院長、鄭麗文主席、黃國昌主席、柯建銘總召，也點名CC抄送國民黨團總召傅崐萁。

美國37位跨黨派參眾議員寄來的信中，除了對象直接寫韓國瑜院長、鄭麗文主席、黃國昌主席、柯建銘總召，也點名CC抄送國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

信中說得非常直接：（以下引用路透記者Yimou Lee的翻譯）

「中華人民共和國對台灣所構成的威脅前所未有地嚴重，習近平正動員中華人民共和國的各項國家力量來控制台灣」

「習近平企圖用非法、脅迫、侵略性與欺騙的手段來削弱台灣的抵抗意志」

「我們肯定台灣在強化軍事備戰、後備部隊，以及不對稱防衛能力方面所取得的重要進展」

「我們擔憂，若台灣的國防支出未能大幅提高至賴總統所提特別預算所反映的水準，這些進展仍將不足以應對威脅」

「我們了解與政府預算相關辯論的複雜性－國會議員必須代表機構的意志並確保納稅人的錢花得有效率，然而，我們也有責任去支持軍隊，幫助他們面對此刻的關鍵威脅」

這題已經講了很多很多次了。

台灣的每一筆對美軍購案，都是由台灣方面提出來的要求，每一個項目都是我們軍方想要的項目，從來不是什麼美國想要賺錢才給我們。

軍售的流程就是先由台灣提出要求，美國政府審查，最後由國會批准，然後台灣這邊編列預算，立院審查。我們現在就已經有一大筆軍購案是走到這個階段，但是在野黨連審查都不想審查。

先前的軍售案絕大多數都是符合正常的進度（25件當中，22件進度正常，目前延遲的主要只有新型F16V與兩種飛彈），但還是有一堆網軍硬要說「通通都沒到貨」，然後幾千億亂喊一通。

先前的軍售案絕大多數都是符合正常的進度，目前延遲的主要是新型F16V與兩種飛彈。（資料照）

台灣面對中國的威脅，最好的防衛方式就是加強國防實力，讓中國覺得動武的成本太高而不想打。中國國民黨一直擋軍售然後又硬拗說沒有擋，這種方式只能騙支持者，騙不了全世界各國的人，現在不只是美國，連歐洲和日本等盟友國家都有很多人在關注軍售案。

國防預算的增加，我們其實也是比照歐盟現行政策，不是只有軍購，還有加強我們自己的產業鏈，增加研發與製造的能力，還有增加相關的設備支持。

這些都是很基本的政策，我們理當要一起給予國軍最大的支持，一起守護家園。

同島一命。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

37位議員名單如下： 參議員James E. Risch 愛達荷州，共和黨（16）

現任參議院外交委員會主席，曾任愛達荷州州長

參議員Dan Sullivan 阿拉斯加州，共和黨（7） 退役海陸，台灣好朋友，來台灣送疫苗組之一 曾經多次點名國民黨在玩火，弱化台灣幫助中共

參議員Christopher A. Coons 德拉瓦州，民主黨（15） 拜登體系最重要的重量級議員，來台灣送疫苗組之一，多次訪台

參議員Tammy Duckworth 伊利諾州，民主黨（9） 出身泰國華裔，知名伊拉克戰爭硬核老兵，來台灣送疫苗組之一

參議員Tim Kaine 維吉尼亞州，民主黨（13） 曾任維吉尼亞州州長，希拉蕊選總統時的副手

參議員Pete Ricketts 內布拉斯加州，共和黨（3年） 前任內布拉斯加州州長，虔誠的保守派

參議員Jeanne Shaheen 新罕布夏州，民主黨（17） 曾任新罕布夏州州長

參議員Thom Tillis 北卡羅來納州，共和黨（11） 共和黨內知名反川意見者，最近要求對ICE發起聯邦層級的調查

參議員Michael F. Bennet 科羅拉多州，民主黨（17） 歐巴馬的早期支持者，自由派

參議員J.E. Banks 印第安納州，共和黨（1） 青壯派，曾任印第安納州州參議員，期間以海軍軍官身分派往阿富汗，後任8年聯邦眾議員，去年轉換跑道至參議院

參議員Marsha Blackburn 田納西州，共和黨（7） 參選參議員以前，連續擔任16年的聯邦眾議員

參議員Andy Kim 紐澤西州，民主黨（1） 韓裔，前任紐澤西州眾議員，國會台灣連線成員

參議員Elissa Slotkin 密西根州，民主黨（2） 青壯派，出身CIA分析師，曾任國防部代理助理部長、6年眾議員

參議員John Cornyn 德州，共和黨（24） 溫和建制派，參議院超級老鳥

參議員Tom Cotton 阿肯色州，共和黨（11） 青壯派，反送中期間挺港法案起草人，被中共制裁者 37歲時就當選參議員，現年48歲

參議員Eric Schmitt 密蘇里州，共和黨（3） 挺川派，前密蘇里州檢查總長 眾議員Ami Bera 加州，民主黨（13） 加州印度裔，執業醫師，外委會成員，提出非常多台灣相關法案 眾議員Young Kim（金映玉）加州，共和黨（5） 加州韓裔，中間派，應該是最常跟民主黨共提法案的議員之一，提出非常多台灣相關法案 眾議員Barry Loudermilk 喬治亞州，共和黨（12） 挺川派，反建制色彩濃厚 眾議員Lloyd Doggett 德州，民主黨（21） 佩洛西好朋友，第一個提出要拜登放棄連任的民主黨眾議員 眾議員Raja Krishnamoorthi 伊利諾州，民主黨（9） 印度裔，眾議院「中共問題特設委員會」資深議員 眾議員Claudia Tenney 紐約州，共和黨（5） 挺川派，共和黨大砲，支持財政部制裁恐怖組織法案 眾議員Ted W. Lieu （劉雲平）加州，民主黨（11） 台灣出生，民主黨眾議員黨團副主席，退伍軍人 眾議員Jimmy Gomez 加州，民主黨（9） 洛杉磯市出身的西裔自由派 眾議員Michael T. McCaul 德州，共和黨（21） 上次「竄訪台灣」並因此被中共制裁的其中一位議員 眾議員Mark Alford 密蘇里州，共和黨（3） 前電視主播，支持向以色列運送武器的議員之一 眾議院代表Aumua Amata Radewagen 美屬薩摩亞，共和黨（11） 眾議員Jim Costa 加州，民主黨（21） 資深老鳥，自由派 眾議員Brad Sherman 加州，民主黨（29） 2010年就跟中共不對盤，支持制裁新疆的共產黨官員 眾議員 Charles J. "Chuck" Fleischmann，田納西州，共和黨（15） 挺川保守派 眾議員James R. Walkinshaw 維吉尼亞州，民主黨（1） 自由派 眾議員Scott H. Peters 加州，民主黨（13） 溫和自由派 眾議員Thomas R. Suozzi 紐約州，民主黨（1） 本次補選前曾任6年眾議員，關注新疆議題 眾議員 John Rose 田納西州，共和黨（7） 現在正在跑州長初選 眾議員 Don Bacon 內布拉斯加州，共和黨（9） 退役空軍准將，29年飛行資歷老兵 眾議員Anna Paulina Luna 佛州，共和黨（3） 今年36歲，墨西哥裔退伍軍人，共和黨年輕新秀 眾議員Addison P. McDowell 北卡羅萊納州，共和黨（1） 32歲，共和黨年輕新秀，大學畢業時親弟弟用藥過量致死，痛恨芬太尼而投入政壇

