投書

自由開講》血案背後的政治覺醒：憶叔公陳岱全醫師

2026/02/22 18:00

◎ 鄭超睿

林宅血案當時任職台北市立仁愛醫院的主治醫師，陳岱全。（作者提供）林宅血案當時任職台北市立仁愛醫院的主治醫師，陳岱全。（作者提供）

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》近期引發了諸多爭議，這幾日在同溫層的朋友間，我不斷看見相關的討論與轉發。對於許多人而言，這或許是一段驚悚的歷史懸案，或者是戲劇張力的來源；但對我來說，這四個字承載的，卻是我生命中極為深刻的轉折，以及一位我深深敬愛、卻已在2023年離我們而去的長輩——我的叔公，陳岱全醫師

時光回溯至1980年，那一年我正值國二。二二八當天，林宅血案震驚全台。當時，我的叔公陳岱全是台北市仁愛醫院的主治醫師，親身參與了那場令人心碎的急救工作。

叔公本是一位專注醫術、對政治毫無興趣的醫者。然而，當他親眼目睹兇手對手無寸鐵的老婦人與稚童痛下毒手，那種刀刀致命的殘暴，讓他感到的不僅是醫者的無力，更是身為人的悲憤。那場血案，成為他生命的轉捩點。從那時起，憤怒與悲傷喚醒了他的政治意識，他開始大量閱讀黨外雜誌，試圖在肅殺的氛圍中尋找台灣的出路。

那段時期，叔公因首段婚姻觸礁，曾有一段時間寄宿在我家。他帶回來的黨外雜誌，就這樣堆疊在家中的角落。正值少年的我，好奇地拾起閱讀，那些文字如同一道道光，穿透了戒嚴時期的迷霧。叔公的轉變與那些雜誌，在懵懂的我心中埋下了種子，讓我意識到：台灣需要民主，需要改變

黨外雜誌的文字如同一道道光，穿透了戒嚴時期的迷霧，讓筆者意識到：台灣需要民主，需要改變；示意圖。（資料照）黨外雜誌的文字如同一道道光，穿透了戒嚴時期的迷霧，讓筆者意識到：台灣需要民主，需要改變；示意圖。（資料照）

這份啟蒙，直接影響了我後來的人生選擇。大學時，我毅然決然決定轉系，進入台大政治系就讀，隨後更遠赴英國深造七年。這條求學與思想的道路，追本溯源，正是起源於叔公當年帶回家的那些雜誌，以及他在餐桌上偶爾流露出的對公義、民主的理念

叔公雖是先母的叔叔，但年紀比她還小。他不僅是我的政治啟蒙者，更是我們家的救命恩人。在我十歲那年，母親身體出現異狀，是叔公堅持安排她在仁愛醫院進行詳細檢查，這才及時發現了早期的子宮頸癌。隨後的手術切除非常成功，母親直到2021年過世前，都未再受癌細胞侵擾。若非叔公的敏銳與專業，我恐怕無法擁有母親後來數十年的陪伴。

除了醫術與思想，叔公對我的疼愛更是具體而溫暖。我考上建中那年，正值他與前妻分居、辦理離婚的低潮期，但他仍大方地買了一輛造價不菲的英國Raleigh變速自行車，作為給我的賀禮；後來我負笈英國念研究所，叔公也特別包了一個厚實的紅包，勉勵我要在異鄉認真治學。

叔公是新竹高中1962年畢業的校友，與前新竹縣長范振宗是同窗。林宅血案後的每一次黨外選舉，乃至後來范振宗的參選，叔公總是慷慨解囊，默默成為民主運動背後的支持力量。他卸下了仁愛醫院的職務後，回到故鄉新竹縣湖口鄉開業，成為一名守護鄉里的小鎮醫師，樂在其中，直至2023年因病辭世。

前新竹縣長范振宗。（資料照）前新竹縣長范振宗。（資料照）

美麗島事件與林宅血案，改變了無數台灣人的命運軌跡，這其中也包含了叔公與我。這段歷史是用血淚寫成的，不是冰冷的劇本素材。

因此，對於電影《世紀血案》，我必須嚴正地說：林義雄先生夫婦，以及當年倖存的長女林奐均女士都尚健在。一部改編自如此慘痛家族悲劇的電影，若未獲得當事人的授權與同意便逕行開拍，這不僅是對受害者的不敬，更是一種殘忍的消費。單憑這一點，就令人完全無法接受

歷史可以被記憶，但不該被隨意掠奪；傷痛需要被撫平，而不是在未經同意下，被強行搬上大銀幕。

《世紀血案》若未獲得當事人的授權與同意便逕行開拍，除了是對受害者的不敬，更是一種殘忍的消費。（資料照）《世紀血案》若未獲得當事人的授權與同意便逕行開拍，除了是對受害者的不敬，更是一種殘忍的消費。（資料照）

（作者為主流出版有限公司社長）

