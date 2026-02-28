自由開講》228不能忘：當歷史記憶遇上當代政治語言

◎ 蔡育德

近期因電影《世紀血案》所引發的討論，再度讓台灣社會面對一段未曾真正遠去的歷史。監察委員田秋堇長達兩個多小時的公開分享，以具體細節與真誠情感重新喚起大眾對林宅血案的關注。部分社會領袖隨後親身前往義光教會致意，顯示歷史不只是檔案中的文字，而是一種仍在當代流動的集體記憶。

或許原本帶有特定目的的文化操作，未必預料到的是，當歷史被重新打開，真正被喚醒的往往不是立場，而是記憶本身。

林宅血案發生於1980年2月28日，這個日期本身即承載著高度象徵。1947年的二二八事件，讓無數台灣家庭承受難以言說的傷痛，也在台灣民主化的長路上留下深刻印記。歷史之所以不能被遺忘，不是為了延續仇恨，而是提醒我們：當權力失去節制，人與人之間的信任可以在極短時間內崩解。

因此，當今日政治人物以「親人不會骨肉相殘」來描述國際與政治關係時，這樣的語言或許帶有情感訴求，但若忽略歷史經驗，便容易流於過度簡化。歷史反覆告訴我們，悲劇往往不是發生在陌生人之間，而是在被視為「自己人」的群體之中。

二二八事件與後續政治暴力的存在，正是最沉重的提醒。

民主社會真正需要的，不是選擇性記憶，而是誠實面對歷史。對曾經執政的政治力量而言，歷史責任的釐清與反思，不只是政治議題，更是倫理課題。唯有願意直面過去，才可能重新建立信任，也才可能讓政治競爭回到理念與政策，而非歷史陰影。

台灣今日的人權價值與民主生活方式，是歷史痛苦累積後所換來的成果。記住228，不是為了讓社會停留在傷痛，而是為了讓未來不再重演。

因為歷史真正的意義，不在於誰贏得詮釋權，而在於我們是否學會不再讓悲劇發生。

（作者為跨界治理顧問）

