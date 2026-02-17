自由電子報
自由開講》生存門檻的背後：ART如何篩選出台灣的「誠信供應鏈」

2026/02/17 19:30

◎ 汪品陯

我方守住27項農產品防線，成功爭取我國輸美261項主要農產品豁免對等關稅；示意圖。（歐新社）我方守住27項農產品防線，成功爭取我國輸美261項主要農產品豁免對等關稅；示意圖。（歐新社）

不只是減稅，而是體質檢驗

台美《對等貿易協定》（ART）完成簽署後，大量產品項目獲得關稅豁免安排，部分品項則適用相對穩定的稅率機制。表面上看，這是一場關於減稅與市場准入的成果；但從更長遠的角度觀察，這其實是一場供應鏈「體質檢驗」

在美國重塑戰略供應鏈的過程中，優惠條件並非單向讓利，而是對「可信任夥伴」的制度認證能否長期享有穩定市場地位，取決於企業與國家是否符合高標準的制度要求。這是一道門檻，也是台灣產業在後全球化時代的生存基石。

誠信標準，信用資本的微觀實踐

在宏觀層面，我們談的是國家信用；在微觀層面，則是企業誠信。當供應鏈重組成為地緣經濟競逐的核心，勞動保障、環境標準與法治遵循，逐漸成為國際市場審查的重要面向。企業是否能證明自身制度合規，已經與價格競爭力同樣重要。

過去，低成本優勢或許能短期取勝；如今，高標準制度才是長期入場券。正如近日檢方偵破混充茶葉案對產業信譽的警示，台灣若要維持在供應鏈核心圈的位置，不能只談產能，更要談規則。只有具備高度合規能力的企業，才能在ART協定的制度架構下獲得長期利益。

嘉義地檢署近日查獲低價混充茶以高價賣出。（嘉義地檢署提供）嘉義地檢署近日查獲低價混充茶以高價賣出。（嘉義地檢署提供）

穩定性，本身就是溢價

在全球貿易環境高度不確定的背景下，穩定且可預測的市場安排，本身就構成一種溢價。當其他競爭市場面臨政策波動與關稅疊加風險時，台灣若能維持制度透明安全承擔，就會成為全球企業避險布局的首選。

但這種「避風港效應」不是永久保證，而是一種對價關係。市場准入與制度信用，彼此相互支撐。若國內政策訊號在關鍵防衛議題或戰略方向上反覆，將直接影響國際對台灣穩定性的評估。信用一旦鬆動，好不容易爭取到的市場優勢也將隨之動搖。

結語：讓「台灣製造」成為制度品牌

ART協定為台灣產業帶來了新的戰略空間，但真正決定未來高度的，不只是稅率優惠，而是對標準的堅持。台灣的競爭力，不僅來自尖端的半導體與精密製造，更來自我們作為一個守規則、可預測、具備防衛意志的制度整體。

當「台灣製造」同時代表高品質與高誠信時，市場紅利才會轉化為長久的戰略溢價。守住這份制度信任，就是守住台灣的繁榮與未來。

（作者為大學生）

