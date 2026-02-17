自由開講》馬年的聯想

◎ 王崇堯

人類大約在主前3千年馴化了馬，自那時起，馬就伴隨著人類的生活，成為人類在辛苦的工作、殘酷的戰爭、及愉悅的旅行中最親密的伙伴。由於古代的戰爭皆以「戰馬」相互殘殺，而馬也能增強「追殺」或「逃跑」的速度和能力；難怪，舊約申命記17章16節會提到以色列人在迦南定居之後，上帝就禁止他們為自己增添馬匹，怕百姓逃跑再回去埃及。

歷史上最有名氣的戰馬當屬希臘亞歷山大大帝的戰馬布塞法羅斯（又譯布西發拉斯）（Bucephalus）。歷史學家說，布塞法羅斯以其金色的毛髮而聞名。而亞歷山大的父親馬其頓國王腓力，是以當時極高的價格買下了牠。然而，這匹體型龐大的黑色駿馬，傳說牠很難馴服，只要有人靠近牠就會揚蹄，直到年輕的亞歷山大出現才將其馴服。傳說中說，年僅10歲的亞歷山大敏銳地發現，布塞法羅斯極度畏懼自己的影子。於是他將布塞法羅斯的鼻子轉向太陽，牠便克服了恐懼。

亞歷山大部將塞琉古一世所發行的錢幣，上頭是布塞法羅斯的形象。（取自維基百科）布塞法羅斯與亞歷山大並戰20年，一路到印度邊境。最後，布塞法羅斯於主前326年的伊達斯佩（Idaspe）戰役中陣亡。傳說儘管布塞法羅斯身負重傷，牠仍不屈不撓，竭盡全力帶領亞歷山大大帝走向勝利。

希臘哲人柏拉圖在《費德魯斯篇》說理性靈魂如雙馬駕馭車子，一馬代表善良意志， 一馬則是欲望；而駕馭雙頭馬車的就是理性靈魂。這雙頭馬車一方面展開雙翼飛翔天界，與神明為伴：另一方面亦可入凡塵，受世間種種欲念干擾。

在早期基督教的看法，馬也是具有此雙重象徵意義：一是牠可以代表欲望和對享樂的沉溺；另一是牠也可以代表堅韌和自信，象徵著勇敢和篤定。馬一方面代表著「權力欲望」，一方面代表著「救贖導向」，正是台灣在馬年身處的情境。力量帶來毀滅也可帶來拯救，問題是我們台灣人在馬年的開始能否分辨「那匹馬」會帶來台灣不幸；而「那匹馬」才會帶來台灣幸福。台灣人在馬年的開始應好好深思這個簡明的道理！

作人何嚐不也是如此，猶太人說人有二種傾向，當擇善而活（Yester Hatob）時，就會形同天使；倘若擇惡而存（Yester Hara），就會變成魔鬼。記得：在十七世紀英國詩人密爾頓的長篇史詩《失樂園》中，也有一句話這樣說著：「心靈是自我作主的地方，一念之間，天堂可變成地獄，地獄也可變成天堂！」

希望在馬年的開始，我們台灣人都能好好把握「一念之間」的救贖；而非「一念之間」的不幸！

馬年開始，台灣人都能好好把握「一念之間」的救贖。圖為新北市毛寶貝教育園區舉辦「以馬為媒：身心療癒的力量新春特展」。（新北市動保處提供）（作者為前台南神學院院長）

