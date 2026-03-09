自由電子報
自由開講》台海博弈不被情勒 建立「台灣心靈」防彈地基

2026/03/09 10:30

◎ 張厚光

近年來從軍演常態化到飛行路線的節節逼近，對岸試圖營造一種「戰爭隨時可能爆發」的末日感。然而，若我們只關注飛彈射程，就落入了對方的戰略陷阱。事實上，當前這場非暴力博弈的主戰場，不在海峽中線，而在兩千三百萬台灣人的大腦皮質裡。

中國去年底環台軍演，進行實彈射擊，在台灣本島北部及南部海域發射長程火箭彈。（路透檔案照）中國去年底環台軍演，進行實彈射擊，在台灣本島北部及南部海域發射長程火箭彈。（路透檔案照）如果把台灣國防比喻成一棟建築，飛彈防禦系統是「外牆」，而社會心理就是「地基」。對岸深知，要摧毀一座堡壘，從內部瓦解地基遠比強攻外牆來得省力。這正是當前「認知作戰」的核心邏輯：透過「情緒勒索」，讓台灣人在恐懼中自亂陣腳。

這種認知作戰最精妙之處，在於它並非全盤造謠，而是利用「十％的真實」來包裝「九十％的扭曲」。它放大我們民主社會原有的缺點——無論是電力缺口、薪資問題或政黨對立，再將其嫁接到對未來的極度絕望感上。其目的只有一個：誘發你的「憤怒」與「恐懼」。

當你看到「美援無用論」、「投降才能保平安」等驚悚標題在通訊軟體流傳時，請先停下來自問：「這則訊息是想讓我思考，還是想讓我憤怒？」一旦你意識到自己的情緒正在被操縱，對方的勒索力量就瞬間減半。

中共對台認知作戰的協力組織及5大操作手法。（本報製表）中共對台認知作戰的協力組織及5大操作手法。（本報製表）提升「認知韌性」的關鍵，從來不是言論審查，而是「訊息免疫」。一個健康的民主社會，必須建立起強大的「情緒減震器」。這並非教人麻木，而是要建立一種「專業的冷靜」。

就像馬拉松跑者，最痛苦的不是路程遙遠，而是不知道終點在哪。台海博弈是一場長期的心理韌性競賽。對手最想看到的，是一個充滿猜忌、悲觀且隨時準備逃難的台灣；他們最害怕看到的，則是一個即便在壓力下，依然如常生活、堅定守護自由價值、且對未來有信心的社會。

我們必須明白，對方的強硬言辭與軍事騷擾，本質上是一種「低成本投資」如果幾次繞島就能引發台灣內部混亂、人才流失，這就是他們最大的戰略收益。因此，我們最優雅的反擊，就是維持日常的繁榮與自信，並在資訊紛擾中保持清醒。


國防部去年與內政部、衛福部等部會，透過社群平臺推播《有準備就更安全》影片，訴求以全民參與方式建構全社會防衛韌性力量，確保國家安全。（資料照，軍聞社提供）國防部去年與內政部、衛福部等部會，透過社群平臺推播《有準備就更安全》影片，訴求以全民參與方式建構全社會防衛韌性力量，確保國家安全。（資料照，軍聞社提供）防禦工事可以靠預算購買，但「心理韌性」必須靠國民自覺。當兩千三百萬人都能看清這場心理勒索的底牌，並冷靜地傳遞一個訊息——「動你，不值得；勒索你，沒效」——這才是台灣最堅不可摧的國防。

（作者服務於漢翔航空）

