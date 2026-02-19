自由開講》北京對台工作會議 正式將地方選舉納入統戰戰場

◎ 小霖

選舉被制度化納入對台工程

中國「對台工作會議」9日開幕，會前即傳出將成立「因應台灣地方選舉工作專組」，並明確點名要結合統戰與網路空間力量，介入今年（2026）11月的「九合一」選舉。此一安排，顯示北京已不再避諱外界觀感，而是將台灣選舉直接制度化納入對台工作體系，視為推進其政治目標的關鍵環節。

由中共中央政治局委員王毅主持、王滬寧開幕講話，也反映這場會議在對台政策中的高度定位。

中國全國政協主席王滬寧在「對台工作會議」中表示，堅定支持「島內愛國統一力量」，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉。（路透）

「兩制推進年」 直指台灣安全結構

消息指出，北京將今年（2026）定位為「兩制推進」關鍵年，並釐定四大核心工作方向。這樣的定調，意味著對台政策不再僅止於「反獨」或「維穩」，而是嘗試創造被北京視為「可前進」的政治條件，無論台灣社會是否接受。

另外，會議重點之一即是，結合所謂「島內愛國力量」，阻止相關預算過關。這不僅是對外施壓，更是試圖影響台灣內部的政策辯論，削弱防衛共識。

嚴懲與動員 並行的對內策略

第三項工作重點，聚焦於「創造統一有利態勢」，對外持續操作「一中法理」，對內則拉攏統一力量、嚴懲被認定為支持台獨的人士。這種一手施壓、一手動員的策略，反映北京對台灣社會多元結構的認知作戰思維。

而成立選舉專組，則是將這套邏輯直接投射到地方選舉場域，透過網路操作、輿論動員與在地人脈，影響選民認知。

民主制度成為施壓目標

整體來看，這場對台工作會議釋放的訊號相當清楚：北京已將台灣的民主選舉視為可被操作、干預的政策工具。對台灣而言，關鍵不只是識破個別作為，而是正視選舉、供應鏈與安全議題正被系統性連結、操作。

如何在制度面強化防衛、在社會面提升韌性，將成為今年台灣民主能否抵禦外力滲透的重要考驗。

因應11月的九合一選舉，國安局已於2月統合國安情報團隊成立專案，依照機關權責進行任務分工；圖為國安局特勤中心「安維八號」聯合實兵演練。（國安局提供）

（作者為研究生）

